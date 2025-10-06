Connect with us

Política

Dr. João propõe criação de condomínios populares adaptados para idosos em Mato Grosso

Publicado em

06/10/2025

O deputado estadual Dr. João (MDB) apresentou Indicação (nº 5158/2025) ao governo de Mato Grosso para a construção de condomínios residenciais exclusivos para idosos de baixa renda, totalmente adaptados às necessidades dessa faixa etária. A proposta foi protocolada na sessão plenária desta quarta-feira (1º).

Segundo o parlamentar, o envelhecimento acelerado da população exige que o poder público adote políticas inovadoras para garantir qualidade de vida, acessibilidade e segurança às pessoas idosas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social.

“Muitos idosos vivem apenas com um salário mínimo ou até menos, comprometendo grande parte dessa renda com medicamentos e despesas básicas. É preciso pensar em alternativas que assegurem dignidade, conforto e proteção para quem tanto já contribuiu com o nosso Estado”, afirmou Dr. João.

A proposta sugere que os condomínios sejam inspirados em experiências já consolidadas no Brasil, como o Programa Cidade Madura, da Paraíba, e o Vila Dignidade, de São Paulo, que oferecem moradias adaptadas, áreas de convivência, espaços de lazer e apoio comunitário.

No caso da Paraíba, o Cidade Madura conta com casas de 54 m², horta comunitária, pista de caminhada, centro de convivência e até um redário. Já em São Paulo, as unidades da Vila Dignidade foram projetadas com acessibilidade total, incluindo rampas, pisos antiderrapantes e até “botão de pânico” nos quartos e banheiros para emergências.

Dr. João destacou que Mato Grosso precisa avançar em políticas voltadas à população idosa, que já representa 11% da população estadual e deve superar o número de crianças em até 30 anos, segundo estimativas do IBGE.

“É uma questão de planejamento. Precisamos preparar hoje as condições para o futuro, criando estruturas que deem autonomia e qualidade de vida às pessoas da melhor idade. A construção desses condomínios é uma medida social e humana, que pode transformar a vida de milhares de famílias em nosso Estado”, completou o deputado.

A indicação foi encaminhada ao governador Mauro Mendes, à Casa Civil, à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania e à Secretaria de Infraestrutura e Logística.

Fonte: ALMT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Política

Chico Guarnieri cobra diálogo antes de decisão sobre futuro da concessão de energia em MT

Published

3 horas atrás

on

06/10/2025

By

Na audiência pública sobre o serviço da Energisa em Mato Grosso, em Tangará da Serra, o deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) cobrou que a população seja ouvida antes que o contrato de concessão do serviço elétrico seja renovado com a concessionária.

“Não podemos ter uma renovação automática sem que Mato Grosso discuta e ouça a população sobre os serviços prestados pela concessionária. De antemão já anunciamos que se essa renovação da concessão da Energisa acontecer sem ouvir a Assembleia Legislativa, sem ouvir a população de Mato Grosso”, cobrou o deputado Chico Guarnieri.

A sessão pública requerida pelo deputado da região do médio-norte, Chico Guarnieri, em coautoria com os parlamentares Wilson Santos (PSD) e Dr João (MDB), ocorreu em Tangará da Serra, nessa quinta-feira (02.10), e marcou o início de um ciclo de audiências públicas a serem realizadas no estado para levantar as reclamações dos consumidores. As próximas serão em Rondonópolis, dia 16 e, em 23 de outubro, será a vez de Cuiabá receber o debate.

O levantamento embasará o relatório da Comissão Especial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, da qual Chico Guarnieri é membro titular, Wilson Santos (PSD) , o vice-presidente e Eduardo Botelho (União), o relator. O grupo acompanha a possível renovação do contrato com a Energisa por mais 30 anos. O atual acordo está vigente até 2027.

No encontro dessa quinta-feira, que contou com a participação, além de Chico Guarnieri, dos deputados Wilson Santos (PSD), Dr. João (MDB) e Eduardo Botelho (União), os parlamentares reforçaram que cláusulas contratuais não foram integralmente cumpridas, como a universalização da rede trifásica em todo o estado e a manutenção de agências físicas em cidades com mais de 50 mil habitantes.

“Hoje Mato Grosso tem mais de 2/3 de rede de energia monofásica, causando enormes prejuízos para o nosso Estado, onde muitos produtores assim como a agroindústria, são prejudicados com uma energia de má qualidade. Nessa audiência pública recebemos inúmeras reclamações”, completou Chico Guarnieri.

Durante as discussões, moradores e lideranças políticas destacaram problemas recorrentes de instabilidade e quedas de energia em diversas regiões do estado, especialmente em áreas rurais, o que impacta diretamente produtores e a agroindústria.

O prefeito de Tangará da Serra, Vander Masson (União), acredita que ainda é possível fazer as adequações necessárias para que a renovação seja efetivada. “Se não cumpriram as regras, ainda há tempo para corrigir”.

Luiz Carlos Moreira Junior, assessor Institucional e Governamental da Energisa, esteve presente na audiência e garantiu que novos investimentos serão feitos. “Já temos vários mecanismos acompanhando a satisfação da população, tanto pesquisas internas, quanto pesquisas externas e esses mecanismos geram planos de ação e o que estamos fazendo aqui nesta audiência complementar os planos de ação para melhoria contínua na qualidade do fornecimento”, salientou.

Fonte: ALMT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Política

Emenda parlamentar garante projeto de aquaponia ao Assentamento Gamaliel, em Cuiabá

Published

3 horas atrás

on

06/10/2025

By

O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) lançou, no último sábado (4), um projeto inovador de produção sustentável no Assentamento Gamaliel, em Cuiabá. A iniciativa consiste em uma estufa equipada com sistema de aquaponia, técnica que integra a criação de peixes com o cultivo de hortaliças, gerando renda, alimento saudável e qualidade de vida para aproximadamente 350 famílias.

Com investimento de R$ 700 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), o sistema terá seis tanques abastecidos com 1.200 alevinos de tilápia e o plantio de 2.000 pés de alface. A previsão é que, em 45 dias, os primeiros produtos já estejam prontos para a comercialização, garantindo colheitas semanais de 500 pés de alface e fortalecendo a economia local.

“Aquaponia é uma solução moderna, eficiente e que garante produção o ano todo, mesmo em pequenas áreas. É uma forma de dar autonomia para essas famílias e movimentar a economia local. Nosso mandato é voltado para ações que transformam vidas de forma prática e sustentável”, destacou o deputado.

O coordenador da Seaf, Brasílio Ferreira, que participou da entrega, elogiou a iniciativa e ressaltou o impacto social do projeto.

“Esse projeto vai trazer dignidade para essa comunidade, permitindo que ela possa produzir com qualidade, com eficiência e com tecnologia. Nós estamos pensando na questão social e produtiva. Quero parabenizar o deputado Juca por colocar uma emenda virtuosa nesse projeto”, disse.

Brasílio reforçou ainda que a iniciativa deve se expandir para além de Cuiabá.

“Juca, quando teve a percepção de onde poderíamos chegar, comprou a ideia, se colocou à disposição do estado, da secretaria e está trazendo esse projeto. Tenho certeza que ele irá trabalhar para toda a Baixada Cuiabana e para todo o estado, trazendo dignidade para os trabalhadores rurais e associações. Esse projeto, daqui a um ou dois anos, será multiplicador e referência para Mato Grosso”, afirmou.

O projeto conta com apoio técnico especializado em piscicultura e horticultura, servindo como modelo para outras comunidades rurais do estado e reforçando o compromisso com inovação, sustentabilidade e inclusão produtiva.

Fonte: ALMT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA06/10/2025

Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra irmãos em Porto Esperidião

Policiais militares do 17º Batalhão prenderam um homem de 47 anos, suspeito de tentativa de homicídio e de ameaça, na...
SEGURANÇA06/10/2025

Polícia Civil prende homem que abusou sexualmente de neta e de outras crianças da família

Um avô, investigado por abusar sexualmente da própria neta e de outras crianças da família teve o mandado de prisão...
SEGURANÇA06/10/2025

Polícia Militar conduz dois homens por lesão corporal em briga familiar em Colniza

Policiais militares prenderam dois homens, de 18 e 23 anos, por lesão corporal, na madrugada desta segunda-feira (6.10), em Colniza....

MT

Brasil

Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Brasil30/09/2025

Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI

Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262