Dra. Mara promove ações no Dia Mundial do Meio Ambiente e reforça compromisso com um futuro mais verde para Cuiabá

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) participou, na manhã desta quinta-feira (5), de uma ação simbólica em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. No Parque da Família, localizado no bairro Terra Nova, em Cuiabá, foram plantadas 64 mudas de ipê-roxo em memória das mulheres vítimas de feminicídio em Mato Grosso.

A iniciativa reuniu representantes do Legislativo municipal, do Ministério Público, do Executivo municipal e da sociedade civil. O objetivo foi unir o cuidado com o meio ambiente à luta por justiça e à conscientização sobre a violência contra a mulher. O local passou a abrigar um memorial vivo, que representa cada vida interrompida pela violência de gênero.

“Foi um dia memorável para todas as mulheres, para todas as famílias e para toda a sociedade que entende que o enfrentamento à violência doméstica é uma responsabilidade de todos nós. Hoje, plantamos mais do que uma árvore: plantamos um compromisso com a memória e a luta dessas mulheres”, destacou Michelly.

Durante a cerimônia, foram replantadas 54 mudas transferidas da 2ª Etapa do Parque Tia Nair e plantadas outras 11 novas, simbolizando as vítimas de feminicídio registradas entre janeiro de 2024 e maio de 2025.

De acordo com dados do Ministério Público Estadual, 47 mulheres foram assassinadas em 2024, e outros 18 casos já foram registrados em 2025. Em 83% dessas ocorrências, as denúncias foram formalizadas como feminicídio.

A promotora de Justiça Claire Vogel Dutra, coordenadora do Núcleo das Promotorias de Violência Doméstica da Capital, destacou o caráter simbólico do ato.

“Essas árvores não apenas vão embelezar o parque e melhorar a qualidade do ar, mas também se tornam um espaço de reflexão, onde famílias podem fazer uma oração, um piquenique e lembrar suas entes queridas. É um chamado à sociedade sobre a urgência de enfrentarmos esse tipo de crime”, refletiu.

A secretária da Mulher de Cuiabá, tenente-coronel Hadassa Suzannah, também participou da ação e reforçou a necessidade de um enfrentamento constante ao feminicídio.

“O Parque da Família agora abriga um memorial que convida à memória, à resistência e à beleza. Estamos em guerra contra a violência de gênero. Não podemos baixar a guarda. Este é só o começo de um novo ciclo, com forças renovadas. Temos que seguir firmes”, defendeu.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, José Portocarrero, ressaltou a relevância ambiental e emocional do gesto.

“É um ato simbólico que vai deixar o parque mais bonito, valorizando também o meio ambiente local e oferecendo uma forma de acalento às famílias dessas mulheres vítimas de feminicídio”, explicou.

O ipê-roxo foi escolhido como símbolo da ação por representar força, resistência e beleza feminina. A cada florada, o memorial reforçará o compromisso coletivo de que nenhuma mulher deve ser silenciada ou esquecida.