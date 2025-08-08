Dra. Mara realiza sua primeira sessão solene e homenageia personalidades que transformam Cuiabá

Da Assessoria – Vereadora Dra. Mara

A vereadora e 2ª secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cuiabá, Dra. Mara, promoveu nesta sexta-feira (8), a primeira sessão solene de sua legislatura. O evento foi marcado pela entrega de Títulos de Cidadão Cuiabano e Moções de Aplauso a personalidades que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento e valorização da capital.

Visivelmente emocionada, a parlamentar destacou que viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida pública e pessoal, escolhendo o mês de agosto, que considera especial, para a realização da solenidade.

“Eu sou movida a sentimento, e foi muito emocionante. O mês de agosto, para mim, tem uma simbologia muito grande. É um mês de muitas felicidades e realizações. Marquei o primeiro evento da minha legislatura justamente por isso. Cada convidado teve o seu devido prestígio, já que fazem tanto pela nossa capital”, afirmou Dra. Mara.

Entre as homenageadas, esteve dona Cidinha, catadora de reciclagem e amiga de longa data da vereadora, reconhecida com Moção de Aplauso por sua trajetória marcada pela luta em defesa da família e do meio ambiente.

“O sentimento é de muita alegria e felicidade. Me sinto honrada e quero agradecer a Deus e à vereadora. Essa homenagem, vinda de uma mulher que reconhece outra pelo trabalho, significa que nós, mulheres, estamos ocupando cada vez mais espaços que antes não eram nossos. Hoje estou radiante, muito feliz mesmo.”

A advogada e ex-catadora de materiais recicláveis Valquíria Barros também recebeu Moção de Aplauso, ressaltando a importância do reconhecimento, aguardado há quase duas décadas.

“Quero agradecer à Câmara pelo reconhecimento, através da doutora Mara. O objetivo de nós, catadores, é buscar dignidade, porque o nosso trabalho é árduo e, muitas vezes, invisível. E você nos enxergou. Muito obrigada. Já são mais de 18 anos de luta por empoderamento e inclusão.”

Outra homenageada foi a promotora de Justiça do Estado de Mato Grosso, Dra. Ana Luiza Ávila Peterlini, que há 38 anos vive em Cuiabá e recebeu o Título de Cidadã Cuiabana.

“É uma honra receber esse título. Embora não seja cuiabana de nascimento, sou cuiabana de coração. Foi aqui que constituí família, meus filhos nasceram aqui, e aqui desenvolvo meu trabalho em prol da sociedade. Cuiabá me abraçou e me orgulho de fazer parte dessa cidade.”

O tenente-coronel Leandro Müller também foi agraciado com o Título de Cidadão Cuiabano, celebrando suas duas décadas de atuação em Mato Grosso.

“Me sinto lisonjeado pela escolha e agradeço à doutora Mara por lembrar dos nossos serviços. Contribuir não só com a segurança pública, mas também com o desenvolvimento do município é motivo de orgulho. Estou à disposição para continuar servindo.”

A sessão solene foi marcada por emoção, histórias de superação e reconhecimento. Para Dra. Mara, o evento representou mais que uma cerimônia: foi um gesto de valorização àqueles que dedicam a vida para construir uma Cuiabá mais justa, inclusiva e humana.

“Hoje, cada abraço, cada sorriso e cada olhar de gratidão me lembraram por que estou na política: para reconhecer e lutar por quem realmente faz a diferença”, concluiu a vereadora.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT