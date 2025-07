Dra. Mara solicita à concessionária de energia cuidados com resíduos de poda em vias públicas da capital

A arquiteta e urbanista Elisangela Fernandes Bokorni assume como adjunta de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, conforme publicação na Gazeta Municipal do dia 17 deste mês.

Lise Bokorni, como é conhecida, é formada pela Universidade Federal de Mato Grosso desde 2002 e pós-graduada em Urbanismo e o Futuro das Cidades: Planejamento Inteligente e Impactos Socioambientais, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), tendo concluído este ano.

Exerce a presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MT) desde 2024, com mandato até 2026. Mesmo estando à frente do IPDU de Cuiabá, conciliará com a atividade no CAU.

Ela tem experiência reconhecida no mercado de trabalho em projetos residenciais, corporativos e de urbanismo. Entre eles, destacam-se o Florais dos Lagos, residências no Florais Cuiabá e no Lago do Manso, além de reformas de apartamentos de alto padrão, escritórios de advocacia, médicos e de contabilidade, interiores da OAB-MT, entre outros.

Em urbanismo, destaca-se um loteamento em Chapada dos Guimarães (MT) e o Parque Aquático Chapada Park.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, José Afonso Portocarrero, ressaltou a experiência e a expectativa com a profissional integrada à equipe. “É uma arquiteta conhecida pelo trabalho, pela dinâmica, participou da gestão anterior do CAU-MT e agora é presidente. Ela tem essa tarefa, essa responsabilidade também de conduzir a política dos arquitetos no Estado de Mato Grosso e na interação com o CAU/BR, lá em Brasília, um trabalho que ela vai continuar fazendo”, explicou.

DESAFIO

Portocarrero disse que será mais um desafio, não só para Elisangela Bokorni, mas para todos da Secretaria de Meio Ambiente, que atuarão na proposta de fortalecer o planejamento da cidade. Considera que, por longos anos, o planejamento urbano perdeu velocidade para o dia a dia. Ou seja, a cidade cresceu mais do que tinha capacidade de planejar algumas das ações. O planejamento feito há 30 anos não teve a continuidade que deveria.

“Além da responsabilidade, é uma satisfação vê-la poder substituir o professor José Antônio Lemos, que é um nome mais conhecido, fundador de toda essa estrutura do planejamento da cidade. É uma das pessoas mais ativas entre os arquitetos brasileiros, assina o planejamento, escreve, faz crítica de arquitetura. Então, a Lise Bokorni também assume uma posição importante nesse desenho da cidade daqui para frente”, frisou Portocarrero.

#PraCegoVer

A foto mostra a secretária Lise Bokorni em ambiente de trabalho na Prefeitura de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT