Duas águias-cinzentas são fotografadas em vida livre em registro raro

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realizam o webinário “Alergia Alimentar é Coisa Séria: Caminhos entre a Escola e o SUS”, nesta terça-feira (20.5), das 8h às 17h, voltado aos profissionais da saúde e da educação, famílias e pessoas que vivem com alergia alimentar.

O evento é realizado em alusão à Semana Estadual de Conscientização sobre Alergia Alimentar, instituída em Mato Grosso há cinco anos para ser celebrada na terceira semana de maio, e será transmitido pelo canal da Escola de Saúde Pública (ESP) no YouTube.

Segundo a coordenadora de Promoção e Humanização da Saúde da SES, Rosiene Pires, este será um momento de escuta, aprendizado e construção coletiva. “Porque proteger quem tem alergia alimentar é uma responsabilidade de todos, da escola à unidade de saúde, da gestão pública à sociedade civil”, explicou.

Rosiene destacou que a maioria dos casos de alergia alimentar começa na infância e que muitos podem continuar por toda a vida. “A SES tem trabalhado para que tanto os profissionais da Saúde quanto os da Educação saibam os cuidados necessários em relação às alergias alimentares”, disse a coordenadora.

As nutricionistas da equipe técnica de Alimentação e Nutrição da SES, Jane Taveira e Thayza Carvalho, organizadoras do evento, destacaram a relevância desta temática. “Estabelecer uma data para a conscientização sobre alergias alimentares é uma maneira eficaz de demonstrar a importância deste problema de saúde pública, educar o público e promover ações que melhorem a segurança e a qualidade de vida das pessoas com alergias alimentares”, afirmou Jane.

De acordo com Thayza, o webinário vai abordar a importância da rotulagem nutricional para as pessoas com alergia alimentar. “Para quem convive com alergias alimentares, ler os rótulos é uma medida de segurança vital que pode prevenir desde sintomas leves até situações graves, como choques anafiláticos. Por isso, a rotulagem precisa ser completa, precisa e de fácil entendimento”, destacou a nutricionista.

A médica alergista Amanda Brolio, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) e a nutricionista Carla Farias, da equipe técnica de Alimentação e Nutrição da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan), do Ministério da Educação (MEC), vão participar do evento.

