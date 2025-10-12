Duas linhas do transporte coletivo terão mudanças de itinerário a partir de segunda

Atendendo a solicitações da comunidade e visando melhorar a mobilidade urbana, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública vai alterar os itinerários de duas linhas do transporte público. As mudanças entram em vigor a partir da próxima segunda-feira (13) e envolvem as linhas 525B e A22. O objetivo é otimizar o atendimento aos bairros e garantir mais segurança e fluidez no tráfego de ônibus.

A linha 525B, que atende ao bairro Boa Esperança, terá seu itinerário ajustado devido à dificuldade dos ônibus trafegarem pela Rua 1, conhecida como Alziro Zarur, especialmente no período noturno, em razão do aumento de empreendimentos comerciais na via, como bares, restaurantes, sorveterias e pizzarias.

Com a nova rota, os ônibus não acessarão mais o bairro pela Rua Alziro Zarur. O percurso será feito a partir da Avenida Fernanda Corrêa, nas proximidades do posto de combustível, seguindo pela avenida interna do bairro, para atender toda a região sem comprometer o trânsito local.

Segundo o diretor de Transporte da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Nicolau Budib, a medida busca garantir um atendimento mais eficiente e seguro para os moradores.

Já a linha alimentadora A22 terá sua cobertura ampliada. Além de continuar atendendo o Residencial Sucuri e o Distrito do Sucuri, passará a contemplar também os bairros Tropical Ville e Vila Jardim. O novo trajeto fará uma rota mais abrangente, possibilitando aos passageiros desses bairros o embarque com destino ao Terminal da Avenida Antártica.

Desse terminal, os usuários terão à disposição conexões com diversas linhas troncais, como a 308 e a 410, facilitando o deslocamento até o Centro da cidade ou o acesso direto ao Terminal do CPA 3.

“As alterações fazem parte do esforço contínuo da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública para aprimorar o transporte público, promovendo soluções que garantam mais eficiência, conforto e acessibilidade para todos os usuários”, destacou a secretária da Pasta, coronel Francyanne Larcerda.

#PraCegoVer



A imagem mostra um ônibus do transporte coletivo em circulação na região central da cidade. Ao fundo, o cenário exibe a Igreja Matriz de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT