Duas novas escolas da Rede Estadual aderem ao modelo cívico-militar em MT

A Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso alcançou a marca de 104 escolas cívico-militares, após a aprovação de duas novas consultas públicas. As comunidades escolares das Escolas Estaduais André Avelino Ribeiro e Antônio João Ribeiro de Arruda, em Cuiabá e Poconé, respectivamente, votaram pela conversão de suas unidades para o modelo cívico-militar, consolidando o avanço da política educacional implantada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Na capital, a adesão foi aprovada por ampla maioria: 581 dos 709 votantes (81,94%) da Escola André Avelino Ribeiro disseram “sim” à mudança. Em Poconé, o apoio foi ainda mais expressivo — 274 dos 291 participantes (94,15%) optaram pela nova modalidade.

Segundo o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o processo de conversão reflete o compromisso da Seduc com valorizar o protagonismo das comunidades escolares. “Foi crucial a decisão a partir da base, considerando as particularidades de cada escola e as reais necessidades dos alunos. As escolas cívico-militares têm a missão de evitar a violência no ambiente escolar e possibilitar ações que fortaleçam o avanço da aprendizagem dos estudantes”, afirmou.

Assim como nas demais 102 escolas que já integram o programa, o processo de votação, que ocorreu na última semana, envolveu pais e responsáveis legais pelos estudantes, além de alunos maiores de 16 anos, em conformidade com as diretrizes do edital publicado no Diário Oficial e amplamente divulgado pela Seduc e pelas Diretorias Regionais de Educação.

Alan Porto reforça que o modelo cívico-militar mantém o currículo tradicional da Rede Estadual, com professores responsáveis pelo ensino das disciplinas, enquanto militares da reserva colaboram com a organização, a disciplina e a gestão do ambiente escolar.

O processo de contratação dos militares que atuarão nas novas unidades já está em andamento. Antes de iniciarem suas atividades como monitores, eles participarão de formação e treinamento integrados com diretores, coordenadores e professores, garantindo uma implementação harmoniosa e alinhada aos princípios pedagógicos da Rede Estadual.

