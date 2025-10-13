MATO GROSSO
Duas novas escolas da Rede Estadual aderem ao modelo cívico-militar em MT
A Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso alcançou a marca de 104 escolas cívico-militares, após a aprovação de duas novas consultas públicas. As comunidades escolares das Escolas Estaduais André Avelino Ribeiro e Antônio João Ribeiro de Arruda, em Cuiabá e Poconé, respectivamente, votaram pela conversão de suas unidades para o modelo cívico-militar, consolidando o avanço da política educacional implantada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).
Na capital, a adesão foi aprovada por ampla maioria: 581 dos 709 votantes (81,94%) da Escola André Avelino Ribeiro disseram “sim” à mudança. Em Poconé, o apoio foi ainda mais expressivo — 274 dos 291 participantes (94,15%) optaram pela nova modalidade.
Segundo o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o processo de conversão reflete o compromisso da Seduc com valorizar o protagonismo das comunidades escolares. “Foi crucial a decisão a partir da base, considerando as particularidades de cada escola e as reais necessidades dos alunos. As escolas cívico-militares têm a missão de evitar a violência no ambiente escolar e possibilitar ações que fortaleçam o avanço da aprendizagem dos estudantes”, afirmou.
Assim como nas demais 102 escolas que já integram o programa, o processo de votação, que ocorreu na última semana, envolveu pais e responsáveis legais pelos estudantes, além de alunos maiores de 16 anos, em conformidade com as diretrizes do edital publicado no Diário Oficial e amplamente divulgado pela Seduc e pelas Diretorias Regionais de Educação.
Alan Porto reforça que o modelo cívico-militar mantém o currículo tradicional da Rede Estadual, com professores responsáveis pelo ensino das disciplinas, enquanto militares da reserva colaboram com a organização, a disciplina e a gestão do ambiente escolar.
O processo de contratação dos militares que atuarão nas novas unidades já está em andamento. Antes de iniciarem suas atividades como monitores, eles participarão de formação e treinamento integrados com diretores, coordenadores e professores, garantindo uma implementação harmoniosa e alinhada aos princípios pedagógicos da Rede Estadual.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros socorre trabalhador atingido por palete carregado com cimento
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na manhã desta segunda-feira (13.10), um trabalhador que ficou ferido após ser atingido por um palete carregado com sacos de cimento no pátio de uma construtora localizada nas proximidades da MT-140, em Sinop (a 481km de Cuiabá).
A equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4ºBBM) foi acionada por volta das 08h e prontamente se deslocou até o local da ocorrência. Ao chegar, encontraram o homem preso sob parte do palete, que havia caído sobre ele. Colegas de trabalho já haviam iniciado a retirada do material antes da chegada dos bombeiros militares.
Durante o atendimento, a vítima apresentava sinais vitais estáveis, mas com suspeita de fraturas na pelve, no fêmur direito e no úmero esquerdo. O trabalhador foi imobilizado conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar, recebeu medicação e monitoramento dentro da viatura e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital Regional.
*Sob supervisão de Hannah Marques
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
SES capacita servidores para fiscalização de contratos hospitalares
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) promove, de segunda a sexta-feira (13 a 17.10), o curso presencial sobre “Monitoramento, Fiscalização e Auditoria Interna nos Contratos Hospitalares”, que ocorre na Superintendência de Vigilância em Saúde, em Cuiabá.
A capacitação é realizada pela Superintendência de Gestão de Parcerias Hospitalares e pela Auditoria Geral do Sistema Único de Saúde (SUS). Cerca de 50 servidores participam do curso, incluindo profissionais que vão realizar a auditoria interna em cada unidade hospitalar.
“Essa capacitação dos servidores que fazem a fiscalização dos contratos firmados pela SES é fundamental para a eficiência da gestão, principalmente pela atuação de novos profissionais que foram nomeados recentemente, após a aprovação no último concurso”, destacou o secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde da SES, Juliano Melo.
Representantes da Procuradoria Geral do Estado (PGE-MT), Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Tribunal de Contas da União (TCU-MT), Controladoria Geral do Estado (CGE-MT), Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco e Serviço Nacional de Auditoria do SUS em Mato Grosso do Sul participam das discussões durante capacitação.
Segundo o auditor-geral do SUS, Roziney Peixoto, o treinamento visa a acompanhamento da execução dos contratos de gestão hospitalar.
“Com essa capacitação, buscamos minimizar problemas na gestão hospitalar, facilitar o controle e monitoramento das ações e serviços prestados e, especialmente, ampliar a qualidade dos serviços ofertados à população mato-grossense com economicidade e eficiência”, informou.
Nesta segunda-feira (13.10), foram abordados os temas “Legislação Estadual e Federal de Contratos no SUS” e “Processo de contratualização de Serviços Hospitalares no SUS”.
Ao longo da semana, também será tratado sobre “O Papel do Servidor no Monitoramento, Gestão e Fiscalização dos Contratos”, “Boas Práticas de Controle Interno no SUS”, “Conceitos e Práticas Relacionadas à Auditoria Interna Hospitalar” e “Procedimentos Técnicos para Monitoramento e Fiscalização de Contratos”.
Na próxima semana, de segunda a sexta-feira (20 a 24.10), ainda haverá uma capacitação online sobre a aplicação das atividades de aprimoramento e a prática da capacitação nos locais de trabalho dos participantes.
A Secretaria vai realizar um novo encontro, no dia 29 de outubro, no Palácio Paiaguás, para o encerramento do curso, com a apresentação das atividades realizadas in loco pelos grupos de trabalho. Depois, haverá a mesa-redonda “Integração Teoria, Prática e Responsabilização Jurídica”.
Fonte: Governo MT – MT
