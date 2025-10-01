Connect with us

MATO GROSSO

Duas pessoas são presas e mais de 60 motocicletas foram removidas durante Operação Lei Seca

Publicado em

01/10/2025

A 70ª Edição da Operação Lei Seca, realizada nesta terça-feira (30.9), resultou na prisão de duas pessoas e na remoção de 62 veículos durante ação realizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro São José, em Cuiabá.

Conforme o Gabinete de Gestão Integrada (GGI), foram realizados 265 testes de alcoolemia que geraram 98 Autos de Infração de Trânsito (AIT), sendo 37 infrações por documentação atrasada e 22 sem possuir habilitação.

Das duas pessoas presas durante a ação uma detenção ocorreu por embriaguez e outra com um veículo adulterado.

Além disso, oito condutores foram autuados por conduzir veículo sob efeito de álcool, porém ninguém se recusou a passar pelo teste de alcoolemia.

Ao todo, a ação fiscalizou 263 motocicletas, sendo que 73 foram autuadas e 62 removidas.

A operação Lei Seca é realizada pelo GGI contou com apoio do Batalhão de Trânsito da PM, Delegacia de Delitos de Trânsito, Departamento de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Politec e Sistema Socioeducativo e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

MATO GROSSO

Governo do Estado e Imac abrem inscrições para workshop sobre produção sustentável

Published

36 minutos atrás

on

01/10/2025

By

Estão abertas as inscrições para o Workshop “Diálogo Produtivo: A solução sustentável para Mato Grosso”, que acontecerá o auditório Ponce de Arruda, das 8h às 18h, na próxima sexta-feira (3.10), no Palácio Paiaguás. O evento é realizado pelo Instituto Mato-grossense da Carne (Imac), com o apoio do Governo do Estado.

Para se inscrever, acesse o link (http://capacitacoes.controladoria.mt.gov.br/curso/4494/Dialogo-Produtivo-a-solucao-sustentavel-para-Mato-Grosso). Durante o workshop, serão discutidas estratégias e soluções para uma produção sustentável no estado, baseada em escuta qualificada, articulação técnica e construção de convergências institucionais.

A programação do evento inclui dois painéis. O primeiro com o tema “Oportunidades e desafios nos mercados consumidores” e o segundo sobre “Estratégia público-privada para o fortalecimento de uma cadeia produtiva sustentável”.

A diretora executiva do Imac, Paula Sodré Queiroz, destaca a importância da iniciativa. “O workshop é uma oportunidade de unir diferentes setores em torno de soluções práticas para garantir que a produção em Mato Grosso seja, ao mesmo tempo, competitiva e sustentável. Nosso objetivo é construir, junto com os parceiros, caminhos que tragam benefícios econômicos, ambientais e sociais para o estado”.

A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, ressalta que a agenda ambiental é uma oportunidade para acesso a mercados, valorização produtiva, inclusão tecnológica e abertura de financiamento verde na produção agropecuária, florestal, energética e industrial em Mato Grosso.

“A engenharia legal e institucional já existe, o que ainda falta é uma engenharia de soluções: prática, colaborativa e construída com os atores que vivem os desafios no campo, na floresta, na indústria e nos gabinetes”, afirmou a secretária.

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

MATO GROSSO

Procon-MT lança nova edição de revista As aventuras de Procópio e sua turma

Published

36 minutos atrás

on

01/10/2025

By

O Procon-MT, órgão ligado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), acaba de lançar uma nova edição da revista educativa “As aventuras de Procópio e sua turma”.

Disponibilizada também em áudio, a publicação é voltada às crianças e jovens. A revista, explica a secretária adjunta do Procon-MT, Cristiane Vaz, tem o objetivo de levar conhecimento sobre deveres e direitos básicos do consumidor na hora das compras.

Com uma linguagem simples e acessível, o material explica conceitos importantes, como o de consumidor, que é toda pessoa ou empresa que compra um produto ou contrata serviços para seu próprio consumo; fornecedor, que é a pessoa ou empresa que vende um produto ou executa um serviço; e produto, que são as mercadorias colocadas à venda no comércio.

Crédito: Junior Silgueiro/Setasc-MT

A revista também tem o objetivo de ensinar sobre consumo consciente, orientando sobre como agir na hora das compras. Entre os tópicos destacados estão a importância de se observar a data de validade, de ler os rótulos dos produtos, de solicitar e de guardar a nota fiscal, que é o documento que comprova o que e onde o consumidor comprou um produto ou pagou por um serviço.

A publicação explica, ainda, de maneira simples e objetiva, como surgiu o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o CDC, que é a lei mais importante para proteger os direitos dos consumidores no Brasil, que completou 35 anos no último dia 11 de setembro.

Na parte final da revista, são disponibilizados jogos e atividades lúdicas e educativas, como palavras cruzadas, caça-palavras e desenhos para colorir, elaborados pela equipe do Procon-MT.

“Esta iniciativa faz parte das ações de educação para o consumo promovidas regularmente pela Coordenação de Relacionamento com os Municípios e Educação para o Consumo do Procon Estadual de Mato Grosso. Acreditamos que essa revista é uma ferramenta importante para construir cidadãos informados e conscientes, que consigam fazer com que seus direitos sejam reconhecidos e respeitados no mercado de consumo”, avalia Cristiane Vaz.

A revista pode ser acessada para download na área de materiais educativos do site do Procon-MT. Acesse AQUI a revista “As aventuras de Procópio e sua turma” e AQUI a versão em áudio.

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA01/10/2025

Polícia Militar e PRF apreendem 127 quilos de maconha e causam prejuízo de R$ 1,2 milhão ao crime

Equipes do 12º Comando Regional da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 127 quilos de substância análoga...
SEGURANÇA01/10/2025

Polícia Civil cumpre ordens judiciais contra grupo criminoso especializado em golpes contra aposentados e pensionistas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Poconé, deflagrou na manhã desta quarta-feira (1º.10), a Operação Falsarius, para cumprimento...
SEGURANÇA01/10/2025

Polícias Civil e Militar desarticulam galpão usado para adulterar bebida alcóolica em Nova Mutum

As Polícias Civil e Militar desarticularam, nesta terça-feira (30.9), um galpão usado para adulterar bebida alcoólica, no município de Nova...

MT

Brasil

Brasil30/09/2025

Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI

Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Brasil30/09/2025

Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS

O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (30), enquanto prestava depoimento...
Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262