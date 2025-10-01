MATO GROSSO
Duas pessoas são presas e mais de 60 motocicletas foram removidas durante Operação Lei Seca
A 70ª Edição da Operação Lei Seca, realizada nesta terça-feira (30.9), resultou na prisão de duas pessoas e na remoção de 62 veículos durante ação realizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro São José, em Cuiabá.
Conforme o Gabinete de Gestão Integrada (GGI), foram realizados 265 testes de alcoolemia que geraram 98 Autos de Infração de Trânsito (AIT), sendo 37 infrações por documentação atrasada e 22 sem possuir habilitação.
Das duas pessoas presas durante a ação uma detenção ocorreu por embriaguez e outra com um veículo adulterado.
Além disso, oito condutores foram autuados por conduzir veículo sob efeito de álcool, porém ninguém se recusou a passar pelo teste de alcoolemia.
Ao todo, a ação fiscalizou 263 motocicletas, sendo que 73 foram autuadas e 62 removidas.
A operação Lei Seca é realizada pelo GGI contou com apoio do Batalhão de Trânsito da PM, Delegacia de Delitos de Trânsito, Departamento de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Politec e Sistema Socioeducativo e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Governo do Estado e Imac abrem inscrições para workshop sobre produção sustentável
Estão abertas as inscrições para o Workshop “Diálogo Produtivo: A solução sustentável para Mato Grosso”, que acontecerá o auditório Ponce de Arruda, das 8h às 18h, na próxima sexta-feira (3.10), no Palácio Paiaguás. O evento é realizado pelo Instituto Mato-grossense da Carne (Imac), com o apoio do Governo do Estado.
Para se inscrever, acesse o link (http://capacitacoes.controladoria.mt.gov.br/curso/4494/Dialogo-Produtivo-a-solucao-sustentavel-para-Mato-Grosso). Durante o workshop, serão discutidas estratégias e soluções para uma produção sustentável no estado, baseada em escuta qualificada, articulação técnica e construção de convergências institucionais.
A programação do evento inclui dois painéis. O primeiro com o tema “Oportunidades e desafios nos mercados consumidores” e o segundo sobre “Estratégia público-privada para o fortalecimento de uma cadeia produtiva sustentável”.
A diretora executiva do Imac, Paula Sodré Queiroz, destaca a importância da iniciativa. “O workshop é uma oportunidade de unir diferentes setores em torno de soluções práticas para garantir que a produção em Mato Grosso seja, ao mesmo tempo, competitiva e sustentável. Nosso objetivo é construir, junto com os parceiros, caminhos que tragam benefícios econômicos, ambientais e sociais para o estado”.
A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, ressalta que a agenda ambiental é uma oportunidade para acesso a mercados, valorização produtiva, inclusão tecnológica e abertura de financiamento verde na produção agropecuária, florestal, energética e industrial em Mato Grosso.
“A engenharia legal e institucional já existe, o que ainda falta é uma engenharia de soluções: prática, colaborativa e construída com os atores que vivem os desafios no campo, na floresta, na indústria e nos gabinetes”, afirmou a secretária.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Procon-MT lança nova edição de revista As aventuras de Procópio e sua turma
O Procon-MT, órgão ligado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), acaba de lançar uma nova edição da revista educativa “As aventuras de Procópio e sua turma”.
Disponibilizada também em áudio, a publicação é voltada às crianças e jovens. A revista, explica a secretária adjunta do Procon-MT, Cristiane Vaz, tem o objetivo de levar conhecimento sobre deveres e direitos básicos do consumidor na hora das compras.
Com uma linguagem simples e acessível, o material explica conceitos importantes, como o de consumidor, que é toda pessoa ou empresa que compra um produto ou contrata serviços para seu próprio consumo; fornecedor, que é a pessoa ou empresa que vende um produto ou executa um serviço; e produto, que são as mercadorias colocadas à venda no comércio.
A revista também tem o objetivo de ensinar sobre consumo consciente, orientando sobre como agir na hora das compras. Entre os tópicos destacados estão a importância de se observar a data de validade, de ler os rótulos dos produtos, de solicitar e de guardar a nota fiscal, que é o documento que comprova o que e onde o consumidor comprou um produto ou pagou por um serviço.
A publicação explica, ainda, de maneira simples e objetiva, como surgiu o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o CDC, que é a lei mais importante para proteger os direitos dos consumidores no Brasil, que completou 35 anos no último dia 11 de setembro.
Na parte final da revista, são disponibilizados jogos e atividades lúdicas e educativas, como palavras cruzadas, caça-palavras e desenhos para colorir, elaborados pela equipe do Procon-MT.
“Esta iniciativa faz parte das ações de educação para o consumo promovidas regularmente pela Coordenação de Relacionamento com os Municípios e Educação para o Consumo do Procon Estadual de Mato Grosso. Acreditamos que essa revista é uma ferramenta importante para construir cidadãos informados e conscientes, que consigam fazer com que seus direitos sejam reconhecidos e respeitados no mercado de consumo”, avalia Cristiane Vaz.
A revista pode ser acessada para download na área de materiais educativos do site do Procon-MT. Acesse AQUI a revista “As aventuras de Procópio e sua turma” e AQUI a versão em áudio.
Fonte: Governo MT – MT
Prefeitura de Sinop realiza Dia D da Busca Ativa Escolar para combater evasão na rede municipal
TRE-MT destaca sua prioridade com a inclusão
Projeto do TRE-MT é indicado a prêmio nacional de inovação tecnológica
Réu é condenado a 17 anos por matar suposto integrante de facção rival
No TCE-MT, especialistas defendem cooperação e industrialização para enfrentar impactos da Reforma Tributária
Segurança
Polícia Militar e PRF apreendem 127 quilos de maconha e causam prejuízo de R$ 1,2 milhão ao crime
Equipes do 12º Comando Regional da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 127 quilos de substância análoga...
Polícia Civil cumpre ordens judiciais contra grupo criminoso especializado em golpes contra aposentados e pensionistas
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Poconé, deflagrou na manhã desta quarta-feira (1º.10), a Operação Falsarius, para cumprimento...
Polícias Civil e Militar desarticulam galpão usado para adulterar bebida alcóolica em Nova Mutum
As Polícias Civil e Militar desarticularam, nesta terça-feira (30.9), um galpão usado para adulterar bebida alcoólica, no município de Nova...
MT
Brasil
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (30), enquanto prestava depoimento...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Incêndio no Parque Estadual da Serra Azul foi criminoso, confirma perícia do Corpo de Bombeiros
-
CIDADES5 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Prévia da inflação sobe em setembro
-
Política6 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura
-
Cuiabá7 dias atrás
CPI conclui investigação e exige responsabilização por fios irregulares em Cuiabá
-
Economia & Finanças7 dias atrás
Haddad diz que Receita alcançará os “verdadeiros ladrões da nação”
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 10 incêndios florestais
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia a chegada de mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões para 899 novas unidades públicas de saúde