Duas pessoas são presas e mais de 60 motocicletas foram removidas durante Operação Lei Seca

A 70ª Edição da Operação Lei Seca, realizada nesta terça-feira (30.9), resultou na prisão de duas pessoas e na remoção de 62 veículos durante ação realizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro São José, em Cuiabá.

Conforme o Gabinete de Gestão Integrada (GGI), foram realizados 265 testes de alcoolemia que geraram 98 Autos de Infração de Trânsito (AIT), sendo 37 infrações por documentação atrasada e 22 sem possuir habilitação.

Das duas pessoas presas durante a ação uma detenção ocorreu por embriaguez e outra com um veículo adulterado.

Além disso, oito condutores foram autuados por conduzir veículo sob efeito de álcool, porém ninguém se recusou a passar pelo teste de alcoolemia.

Ao todo, a ação fiscalizou 263 motocicletas, sendo que 73 foram autuadas e 62 removidas.

A operação Lei Seca é realizada pelo GGI contou com apoio do Batalhão de Trânsito da PM, Delegacia de Delitos de Trânsito, Departamento de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Politec e Sistema Socioeducativo e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

Fonte: Governo MT – MT