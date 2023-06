Duda e Ana Paula e Evandro e Arthur são campeões no vôlei de praia em Cuiabá

As duplas Duda e Ana Patrícia e Evandro e Arthur confirmaram o favoritismo e foram campeãs do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, quinta etapa Cuiabá, encerrado neste domingo (25.06), no estacionamento do Ginásio Poliesportivo Aecim Tocantins, em Cuiabá. A dupla do cuiabano Heitor, que faz parceria com Guto, ficou em terceiro lugar no masculino.

O circuito foi realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) em parceria com a Federação Mato-grossense de Voleibol (FMTV), e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

O circuito vale pontuação para classificar para o mundial da modalidade e é dividido em duas categorias: Aberto, de incentivo a novas duplas, e o TOP 12, os melhores do ranking no Brasil.

Duda e Ana Patrícia venceram por 2 sets a 0 em jogo de técnica e determinação nos lances

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), Jefferson Carvalho Neves, ressaltou que recebeu avaliações positivas dos torcedores, organizadores parceiros e das equipes participantes.

“O governador Mauro Mendes nos orienta a utilizar nossos equipamentos esportivos, como o Complexo da Arena Pantanal, de modo eficiente e com boa organização. Fizemos isso. Todos avaliaram como bom o circuito, e ainda tivemos o Heitor, atleta cuiabano, como o terceiro colocado. Ele e os campeões vão inspirar praticantes e profissionais do vôlei de praia aqui. E isso já vale a pena pelo que planejamos e fizemos”, avaliou.

Exemplo

Ganhadoras do último Circuito Mundial na República Tcheca no início do mês, Duda e Ana Patrícia saíram da quadra de areia após conquistar o título, e foram direto atender diversas crianças e jovens que as aguardavam para autógrafos e fotos.

Duda agradeceu o carinho e se disse grata com o título conquistado, principalmente para ser exemplo para crianças e jovens. “É muito bom jogar em Cuiabá e ver crianças e adolescentes assistindo. A gente fica feliz em inspirar muitas pessoas no vôlei de praia. O esporte muda a vida de muitas pessoas. Como mudou nossa vida”, comemorou.

O presidente da Federação Mato-grossense de Voleibol (CMTV), Nicanor Lopes, afirmou que o circuito é resultado de um trabalho de organização que tem sido feito há 3 anos, como a capacitação do esporte no Estado. “Temos trabalhado muito com a qualificação dos profissionais. Recentemente fizemos dois cursos de técnicos de vôlei de quadra e praia, com o objetivo de estarmos preparados para eventos desse porte”, manifestou.

Fonte: Governo MT – MT