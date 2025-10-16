Connect with us

SEGURANÇA

Dupla de faccionados reage à abordagem da Força Tática e entra em confronto em Nova Mutum

16/10/2025

16/10/2025

Policiais militares da Força Tática do 14º Comando Regional apreenderam duas armas de fogo e porções de drogas, nesta quarta-feira (15.10), em Nova Mutum. A ação envolveu dois homens faccionados, que reagiram com tiros à abordagem e entraram em confronto com a PM.

Conforme o boletim de ocorrência, a Força Tática realizava abordagens de rotina em veículos suspeitos na rodovia MT-249, pela Operação Tolerância Zero, e flagrou um Chevrolet Ônix trafegando em alta velocidade, que não parou na barreira montada pelos policiais.

Diante da situação, os militares iniciaram acompanhamento e deram diversas ordens de parada, por meios de sinais sonoros e luminosos da viatura, que foram desrespeitadas pelos suspeitos.

Após alguns quilômetros de perseguição pela rodovia, o veículo foi interceptado. Os dois suspeitos desceram do Ônix com armas de fogo em punho, apontando em direção aos policiais, que reagiram à ação com disparos, atingindo a dupla.

No local, os militares apreenderam as duas armas de fogo utilizadas pela dupla, sendo um revólver e uma pistola. Além disso, foram apreendidas no carro porções de maconha, cocaína e pasta base de cocaína.

Os dois homens estavam com sinais vitais e foram conduzidos pela equipe da Força Tática até o Pronto Socorro de Nova Mutum, onde não resistiram e morreram.

Os suspeitos foram identificados como Jeová Adrian da Silva Campos e Diego da Conceição Semeler, membros de facção criminosa e que somavam juntos 14 passagens policiais por crimes de tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma, sequestro e cárcere privado, lesão corporal, entre outros.

A equipe da Força Tática fez o registro do boletim de ocorrência e tomou todas as medidas cabíveis que o caso requer.

Fonte: PM MT – MT

Homem condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil

16/10/2025

46 segundos atrás

on

16/10/2025

By

Um homem acusado de abusar sexualmente de crianças, entre elas as próprias filhas, foi preso pela Polícia Civil, na quarta-feira (15.10), em Cáceres. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher do município.

O procurado, de 45 anos, foi condenado a pena de mais de 9 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele estava com o mandado de prisão em aberto, expedido pelo Poder Judiciário, e encontra-se foragido.

Conforme a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres, o homem foi condenado pela Justiça a 9 anos e 4 meses de prisão, pelo crime praticado no ano de 2019, contra uma criança de apenas 5 anos.

O réu também aguarda julgamento referente a outros dois processos criminais que tramitam no judiciário, por estupro de vulnerável cometidos contra as próprias filhas menores de idade.

Durante a investigação, os policiais civis descobriram que o suspeito estava em uma residência no bairro Jardim do Trevo. Com base nas informações a equipe foi até o local, onde o condenado foi preso.

Em cumprimento ao mandado judicial, o suspeito foi conduzido até a DEDM de Cáceres para as providências cabíveis e posteriormente encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

SEGURANÇA

Evento Outubro Movimente completa cinco anos de inovação no serviço público

16/10/2025

48 segundos atrás

on

16/10/2025

By

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, é parceira da 5ª edição do Outubro Movimente, programa cultural promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

O evento será realizado de 20 a 24 de outubro e tem como objetivo fomentar a cultura de inovação e tecnologia no setor público.

Serão cinco dias de palestras, cursos e oficinas, nos formatos presencial e online, com mais de 800 vagas destinadas aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

Em sua edição comemorativa, o programa convida os participantes a refletirem sobre os desafios, as oportunidades e o protagonismo dos servidores na construção de um governo mais ágil, eficiente e centrado no cidadão.

O tema deste ano reforça o compromisso com a renovação das energias, o fortalecimento do ecossistema de inovação pública e a preparação dos servidores para os próximos passos da transformação digital.

O secretário de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, destacou que o evento se consolidou como um símbolo importante para o Estado.

“O Outubro Movimente nasceu com o propósito de movimentar ideias e transformar realidades dentro do Governo de Mato Grosso. Hoje, é um símbolo de como a inovação fortalece a eficiência da gestão e o compromisso com o cidadão. O engajamento de milhares de servidores mostra que estamos no caminho certo ao investir em pessoas e soluções que tornam a gestão pública mais moderna e colaborativa”, afirmou.

Desde a primeira edição, o programa já mobilizou mais de 2 mil servidores, com a participação de mais de 30 palestrantes voluntários, e promoveu um ambiente de aprendizado e colaboração, estimulando a troca de experiências e a criação de soluções inovadoras. Um dos destaques é o Desafio de Inovação, no qual equipes desenvolvem, em apenas 30 dias, protótipos para aprimorar o ambiente de trabalho, com o apoio de mentores e especialistas.

Devido ao seu sucesso e impacto, o Outubro Movimente foi institucionalizado como ação anual do Governo de Mato Grosso, compondo o eixo de Eficiência Pública do Programa Mais MT. Em 2021, o programa recebeu o Prêmio Espírito Público, reconhecimento nacional por seu impacto positivo na administração pública.

Para o secretário adjunto de Planejamento e Governo Digital da Seplag, Sandro Brandão, o evento demonstra, na prática, como a inovação e as tecnologias digitais vêm se consolidando no setor público.

“Em 2025, o Outubro Movimente chega à sua quinta edição, reafirmando-se como um dos maiores movimentos de estímulo à criatividade, à inovação e à cultura digital no governo. Esta edição comemorativa celebra uma trajetória de conquistas, mas, acima de tudo, nos provoca a refletir sobre o futuro do serviço público, um futuro que será cada vez mais dinâmico, colaborativo e orientado pela inteligência coletiva e pelo uso estratégico da tecnologia”, destacou.

Acesse a programação completa

Fonte: Policia Civil MT – MT

