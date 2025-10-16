Dupla de faccionados reage à abordagem da Força Tática e entra em confronto em Nova Mutum

Policiais militares da Força Tática do 14º Comando Regional apreenderam duas armas de fogo e porções de drogas, nesta quarta-feira (15.10), em Nova Mutum. A ação envolveu dois homens faccionados, que reagiram com tiros à abordagem e entraram em confronto com a PM.

Conforme o boletim de ocorrência, a Força Tática realizava abordagens de rotina em veículos suspeitos na rodovia MT-249, pela Operação Tolerância Zero, e flagrou um Chevrolet Ônix trafegando em alta velocidade, que não parou na barreira montada pelos policiais.

Diante da situação, os militares iniciaram acompanhamento e deram diversas ordens de parada, por meios de sinais sonoros e luminosos da viatura, que foram desrespeitadas pelos suspeitos.

Após alguns quilômetros de perseguição pela rodovia, o veículo foi interceptado. Os dois suspeitos desceram do Ônix com armas de fogo em punho, apontando em direção aos policiais, que reagiram à ação com disparos, atingindo a dupla.

No local, os militares apreenderam as duas armas de fogo utilizadas pela dupla, sendo um revólver e uma pistola. Além disso, foram apreendidas no carro porções de maconha, cocaína e pasta base de cocaína.

Os dois homens estavam com sinais vitais e foram conduzidos pela equipe da Força Tática até o Pronto Socorro de Nova Mutum, onde não resistiram e morreram.

Os suspeitos foram identificados como Jeová Adrian da Silva Campos e Diego da Conceição Semeler, membros de facção criminosa e que somavam juntos 14 passagens policiais por crimes de tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma, sequestro e cárcere privado, lesão corporal, entre outros.

A equipe da Força Tática fez o registro do boletim de ocorrência e tomou todas as medidas cabíveis que o caso requer.

Fonte: PM MT – MT