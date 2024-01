Dois homens, de 20 e 23 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quarta-feira (03.01), em Sinop. Com a dupla, a PM apreendeu 20 quilos de substância análoga a maconha.

Por volta de 22h40, as equipes do Grupo de Apoio (GAP) do 11º Batalhão receberam denúncias sobre dois homens com grande quantidade de drogas, no bairro Loteamento Daury Riva. Segundo as informações, os suspeitos estavam transportando os entorpecentes em uma motocicleta.

Em diligências, os militares identificaram uma motocicleta em suspeita com dois ocupantes. Ao se aproximarem para abordagem, os homens desobedeceram as ordens de parada e fugiram em alta velocidade, colocando em risco populares que passavam pelas ruas.

O acompanhamento foi finalizado quando os suspeitos perderam o controle da direção da motocicleta e abandonaram o veículo, tentando fugir a pé, mas sendo detidos pelos policiais.

Na revista a bolsa que carregavam, os militares localizaram 19 tabletes e outras quatro porções grandes de substância análoga a maconha, totalizando 20 quilos de drogas. Questionados, os homens afirmaram que estavam realizando a distribuição das drogas em pontos da cidade a mando de uma facção criminosa.

Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos para a Delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT