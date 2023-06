Duplicação da Avenida dos Trabalhadores: obra alcança construção da rotatória dos bairros Sol Nascente e Eldorado

A obra de duplicação da Avenida Dante Martins de Oliveira, popular Avenida dos Trabalhadores, entra na reta final. As equipes da Prefeitura de Cuiabá atuam na construção da rotatória de acesso aos bairros Sol Nascente e Eldorado, atendendo a uma reivindicação dos moradores. Em seguida, o cronograma avançará para confecção de calçadas nas intermediações do Residencial São Carlos. As ações são realizadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Já foram concluídas as etapas de implantação do sistema de iluminação, estacionamento, ciclovias, canteiro central no trecho de aproximadamente três quilômetros, ligando às proximidades do Residencial Santa Inês ao bairro Novo Horizonte.

“Em breve a gestão irá entregar mais uma importante obra, que irá beneficiar diretamente aos moradores do Planalto, do Sol Nascente, Jardim Guaicurus, Carumbé, Novo Horizonte, Três Lagoas, Altos da Serra I e II, Doutor Fábio I e II, Jardim Brasil, 1º de Março, enfim serão mais de 20 bairros beneficiados. Esses números representam milhares de pais e mães de família, que poderão contar com maior conforto e fluidez no trânsito. Preciso lembrar ainda que todo comércio também será beneficiado já que serão entregues, também, mais de 600 vagas de estacionamento”, declarou o prefeito Emanuel Pinheiro. A obra conta com ciclovia no canteiro central e iluminação de LED.

A obra de duplicação da Avenida Dante Martins de Oliveira foi encontrada paralisada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, ao assumir a Prefeitura de Cuiabá, em 2017. Durante um longo período, o gestor precisou fazer um grande trabalho de articulação para garantir o recurso, a realização de uma nova licitação e as adequações necessárias no projeto básico.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT