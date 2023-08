Durante as comemorações do Dia do Feirante, prefeito Emanuel Pinheiro lança cartão de crédito exclusivo para o Mercado do Porto

Pouco mais de um mês após a inauguração de uma estrutura moderna, com dois pavimentos, elevadores, climatizadores, acessibilidade, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, lançou um cartão de crédito exclusivo para ser utilizado no Mercado Antonio Moyses Nadaf, o Mercado do Porto. O lançamento aconteceu nesta sexta-feira (25), data em que se comemora o Dia do Feirante.

“Neste momento em que as experiências de compras e serviços financeiros são realizadas majoritariamente por meio de transações eletrônicas, decidimos trazer esta inovação do cartão de crédito exclusivo para o Mercado do Porto. O dia 25 de agosto foi escolhido para esse lançamento por ser uma data especial para estes valorosos trabalhadores que abastecem diariamente os cuiabanos com gêneros alimentícios da mais alta qualidade. Hoje é um dia feliz para os feirantes, marcando uma data histórica e simbólica que celebra a luta, o esforço e a determinação dessas pessoas que, com dignidade, sustentam suas famílias e enriquecem a cultura, gastronomia e modo de vida da nossa capital. Eu já havia dito que chegaríamos lá, e estamos de fato transformando toda a região próxima ao nosso Mercado do Porto. Essa transformação não visa apenas proporcionar esperança, dignidade e oportunidades, mas também concretizar sonhos para as dezenas de trabalhadores, lojistas e feirantes que constituem um alicerce essencial da nossa capital. É fundamental que Cuiabá cresça, se desenvolva e prospere olhando diretamente para o rio, para as águas que banham nossa cidade. Através de um desenvolvimento ordenado e planejado, estamos redirecionando nossa cidade para encarar o rio, para valorizar esse recurso natural e cultural que é o orgulho de Cuiabá. O Mercado do Povo, o Shopping Orla, o Museu do Rio, o Cais do Porto e várias outras iniciativas fazem parte dessa mudança. Essas ações, projetos e obras que estamos promovendo não apenas transformarão a região do Porto, mas irão impactar positivamente toda a nossa cidade, pois estamos devolvendo esses espaços ao povo cuiabano. É por isso que continuamente buscamos maneiras de aprimorar e capacitar. Estamos trabalhando na melhoria da infraestrutura física, nas condições de trabalho e na acessibilidade. Tudo isso está em andamento, pois estamos empenhados em transformar Cuiabá. Como podemos simplificar o comércio, tornando-o mais seguro e atrativo para um maior número de consumidores? Como podemos facilitar a vinda das pessoas ao Mercado do Porto, mesmo quando enfrentam limitações? Foi nesse contexto que surgiu a nossa parceria com a Brasil Card, resultando na criação do cartão de crédito da feira. Com essa iniciativa, não apenas atraímos mais pessoas para cá, mas também proporcionamos a garantia de que elas possam realizar suas compras com tranquilidade. Isso é benéfico para os consumidores e, ao mesmo tempo, promove o crescimento dos negócios dos comerciantes. Nossa ambição vai além disso. No próximo ano, teremos a honra de entregar o magnífico complexo do Mercado Antonio Moyses Nadaf. Cuiabá nasceu para ser líder e referência, e não vamos descansar na promoção do progresso”, finalizou Emanuel Pinheiro.

Para o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, “este é um elemento adicional que contribuirá significativamente para o aumento da renda de todos os trabalhadores do Mercado do Porto. Essa mudança trará benefícios para todos, resultando em um incremento nas transações internas. Como resultado, veremos uma melhoria na qualidade de vida dos permissionários, refletindo positivamente em suas condições”, explicou.

O cartão é exclusivo para utilização no Mercado do Porto. O cidadão não poderá utilizá-lo para fazer compras em estabelecimento fora Mercado, pois ele foi feito para movimentar a economia interna do espaço.

Para que o cartão seja aceito todos os permissionários terão uma maquininha específica da Bolt, junto com a Brasil Card. Essa máquina também poderá ser utilizada para passar outros cartões. Todavia, o cartão da Brasil Card não será aceito em outras máquinas. A estimativa é de que, em seis meses, cerca de R$ 5 milhões em transações comerciais sejam efetivadas.

O cartão de crédito do Mercado do Porto permitirá que os clientes usufruam de uma gama de vantagens no local, enquanto impulsiona as oportunidades de negócios para os feirantes. Através desta parceria estratégica entre a Prefeitura, a Brasil Card e o Mercado Porto, espera-se uma revitalização do comércio local e um incremento nas vendas para os clientes.

Quanto às ações desenvolvidas pela Prefeitura de Cuiabá, o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, explica “quando consideramos o aspecto econômico, existem diversos elementos a serem trabalhados. Primeiramente, a qualificação da mão de obra em andamento, garantindo uma infraestrutura adequada para receber os clientes e melhorar as condições de treinamento e capacitação da equipe atual para oferecer produtos de alta qualidade. Além disso, o acesso ao crédito é fundamental. Muitas pessoas que frequentam o mercado efetuam pagamentos à vista, e outras enfrentam desafios para comprar a prazo. A introdução do cartão visa justamente superar essas barreiras, proporcionando acesso ao crédito. Isso permite que aqueles que normalmente pagam à vista tenham um período de até 45 dias para efetuar o pagamento e também desfrutem de preços diferenciados, melhorando o acesso a esse espaço público”.

“Hoje é uma data especial, o Dia do Feirante. Não teríamos um dia mais especial que esse para fazer o lançamento desse cartão. Estamos há seis meses trabalhando para que pudéssemos apresentar mais essa ferramenta de fomento à economia interna do Mercado do Porto. Junto com toda equipe da Prefeitura de Cuiabá, trabalhamos para transformar o Mercado do Porto em um dos melhores mercados do Brasil. E estamos saindo na frente, com a criação desse cartão de crédito exclusivo. Agradeço à Prefeitura e ao Brasil Card, que não mediram esforços quando apresentei a ideia de fazer a implantação desse cartão. Hoje, estamos fazendo um lançamento que vai beneficiar toda sociedade cuiabana que visita o Mercado do Porto, aumentando a economia. Fico muito feliz, pois não poderíamos ganhar um presente maior do que ter o nosso Mercado maravilhoso e com a certeza de que, com o andamento da obra da segunda etapa, teremos um dos melhores mercados do Brasil”, declarou presidente da Associação dos Permissionários da Feira do Porto, Jorge Antônio Lemos Júnior.

Como cadastrar?

Para adquirir o cartão de crédito, os clientes precisarão apenas comparecer ao Mercado Porto e realizar um cadastro. A aprovação de crédito acontecerá de forma ágil e eficiente, com o solicitante recebendo seu limite de crédito em poucos minutos. A partir de um limite inicial de 300 reais, os consumidores terão a flexibilidade de efetuar suas compras com mais comodidade e segurança.

Este novo cartão não apenas simplifica o processo de pagamento para os clientes, mas também promove o fortalecimento da economia local e a sustentabilidade dos negócios dos feirantes. Com a projeção de um aumento significativo no fluxo de caixa dentro do Mercado Porto nos próximos meses, a iniciativa tem como objetivo melhorar a vida tanto dos clientes quanto dos feirantes.

Autoridades

Também participaram da solenidade, os vereadores Mário Nadaf e Rogério Varanda, o secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, o secretário municipal de Turismo, Lincon Sardinha, secretário de Habitação, Marcrean dos Santos, o secretário municipal de Cultura, Aluízio Leite, além de lideranças comunitárias.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT