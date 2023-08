Dutrinha sediará evento beneficente com jogos de futebol e exposição de carros antigos e motos

A participação das mães e gestantes assistidas pelo programa ‘Criança Feliz’, desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, alusivas ao ‘Agosto Verde’, considerado como o Mês da Primeira Infância, foi satisfatória. Para encerrar a programação, mais um encontro coletivo foi realizado na manhã desta quarta-feira (23), na unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Nova Esperança.

Durante os encontros realizados desde o início desse mês, desde o dia 14, mais de 90 mães e gestantes aprenderam um pouco mais sobre o programa, a fim de promover o interesse na participação efetiva das famílias e fidelizá-las enquanto as crianças estiverem dentro do perfil. As primeiras atividades já foram realizadas nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS dos bairros CPA, Jardim Araçá e Jardim União, entre os dias 14, 15 e 16 de agosto. Além de ações desenvolvidas nas unidades dos Cras nos bairros Pedregal, Planalto e Pedra 90.

“O retorno, mais uma vez, foi positivo. As mães e gestantes assistidas pelo programa Criança Feliz aqui em Cuiabá atenderam o nosso chamado e participaram do cronograma de ações desenvolvidas durante esse mês nas unidades socioassistenciais”, agradeceu a coordenadora do Programa Criança Feliz em Cuiabá, Michelle Machado.

A proposta tem como objetivo atingir um maior percentual de mulheres sobre o assunto e apresentar o trabalho desenvolvido no município. Foi elaborado um cronograma de atividades nas unidades socioassistenciais. A Primeira Infância é o período da vida que vai da gestação até os seis anos de idade.

Trata-se de um período crucial no desenvolvimento humano que abrange desde o nascimento até os seis anos de idade. “Durante esse período, as bases para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico são estabelecidas, moldando os alicerces de um futuro saudável e bem-sucedido”, disse a coordenadora do Programa Criança Feliz em Cuiabá, Michelle Machado.

“Além disso, a primeira infância desempenha um papel fundamental na formação de relacionamentos saudáveis. As interações com cuidadores e outros membros da família nessa fase inicial ajudam a criar laços afetivos e a construir uma base segura para a criança”, elencou Michelle.

Programa Criança Feliz – O Programa Criança Feliz é uma importante ferramenta de integração entre a Rede. Para realizar o atendimento às famílias beneficiárias do programa, a equipe de colaboradores deve estar totalmente informada sobre os programas e serviços oferecidos pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Rede, e vice-versa, proporcionando conhecimento e interação de qualidade em prol dos principais objetivos do programa: o desenvolvimento infantil e o fortalecimento do vínculo familiar.

A atuação do programa tem uma contribuição fundamental para o desenvolvimento integral da criança, bem como para o fortalecimento do vínculo familiar. O programa visa o desenvolvimento integral na primeira infância, de 0 a 3 anos, porque é o momento em que vemos a criança aprendendo coisas novas e também o fortalecimento do vínculo familiar, com o estreitamento dos laços familiares.

O último relatório de atendimento aponta que a iniciativa do Governo Federal contempla 1.080 famílias, sendo 03 crianças beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), 98 gestantes e 978 crianças de 0 a 3 anos de idade. O programa é executado nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social nos bairros Jardim Araçá, CPA, Jardim União, Pedregal, Planalto, Pedra 90 e Nova Esperança.

Em Cuiabá, as ações do Programa Criança Feliz foram implementadas por meio do Plano de Ação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT