Por Francisco Monteiro *

O Deputado Eduardo Botelho assume pela terceira vez o cargo e Deputado Estadual, eleito para compor a 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Oriundo de família livramentense, haja vista haver nascido no sítio Pirapora, no município de Nossa Senhora do Livramento, um dos mais antigos do Estado, pertencente a região denominada Vale do Rio Cuiabá, outrora denominada de Baixada Cuiabana.

Em seu pronunciamento oficial, já no exercício da função de Presidente, escolhido de forma democrática pelos seus Pares, se posicionou de forma altaneira quanto ao apoio as ações de governo, desde que estas atendam aos anseios e necessidades da população mato-grossense, ávida pelo progresso, pela prosperidade, desenvolvimento estrutural e social, desde que proporcionem o bem-estar daqueles que aqui vivem.

Demonstrou seu interesse na participação do processo de elaboração de projetos que contribuam para a construção de um Estado próspero, moderno, justo e igualitário, no entanto, exigiu que a sua participação, bem como dos membros daquela Casa Legislativa, seja de forma independente e imparcial.

Para alcançar esses objetivos, anseios de um povo sofrido e esquecido, torna-se necessário desempenhar suas funções na Presidência da Casa de Leis, com ética, disciplina, civilidade, equilíbrio, respeito e eficiência. Agirá com prudência e se comportará, com ponderação, respeitando os limites impostos pela Constituição e pela legislação vigente tanto aos Gestores Públicos quanto aos Agentes Políticos.

É neste ponto que se destaca a importância da sua eleição, com a ascenção ao comando do Poder Legislativo, fruto de suas qualidades, habilidades e inteligência para decidir na área política/administrativa, bem como a sua identificação com a gente que aqui vive há mais de três séculos, e que além de definir, manter e estabelecer as divisas do solo brasileiro, mesmo à custa de muito sacrifício, suor, lágrimas e até mesmo do próprio sangue.

Nesses últimos anos o que se tem visto e ouvido, através da mídia e dos vários veículos de comunicação sociais, por parte de autoridades do Estado e do Município, são acusações, xingamentos, ofensas, desrespeito, chegando às raias do absurdo, no abuso do uso de expressões pouco recomendáveis que agridem à família, ao cidadão e não condiz com o espirito de civilidade do povo cuiabano, pacato, simples, porém probo, digno, honrado e honesto.

Daí o grito desesperado de mais de um milhão de pessoas, que aqui esgotam o seu sentido de vida e exigem que alguém assuma esse espaço, com respeito, decência, temor a Deus e conquiste a liderança do Vale do Rio Cuiabá, ou Baixada Cuiabana, vez que até o presente momento não se conhece qualquer projeto, programa ou ação governamental que foque num processo viável de desenvolvimento regional. Leia mais: Nenéo Paletó: invés de redenção, reincidência

Ainda não se conhece o Plano de Governo do Estado de Mato Grosso – famoso PPA/ 2.023/2026, que será analisado, revisado e apreciado pelo Poder Legislativo, ainda no primeiro semestre, nem se houve inclusão de propostas concretas que visam a promoção e o desenvolvimento ordenado e sustentável da região. Ante a sua identificação com os usos, costumes, cultura, tradição e modus vivendi da região é que sua ascensão ao comando do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso o credencia como esperança de uma nova liderança, ávida pela prosperidade da sua gente, capaz de aglutinar, conduzir, dirigir, apaziguar, intermediar forças políticas, visando acima de tudo a promoção da defesa dos interesses de mais de um milhão de pessoas que aqui vivem e labutam pelo seu bem-estar.

A hora é agora Excelência, pois coragem nunca lhe faltará, tanto que tem conseguido reunir forças suficientes para concretizar os seus projetos, realizar seus sonhos, que hoje se tornaram da população do Vale do Rio Cuiabá/Baixada Cuiabana. Sua intrepidez o fará detentor dessa causa que exige, ousadia, bravura, audácia e urgência, pois o tempo é limitado e é este o momento adequado, designado por Deus, para agir junto as lideranças políticas da Capital e das cidades da Região Metropolitana para traçar novos caminhos tão ansiados pelo povo.

Deputado Botelho, empunhe essa bandeira com a coragem de um “papa banana” e haja com disposição e altivez pelo bem da nossa terra.

Cuiabá 1º de fevereiro de 2.023