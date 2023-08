“E-campeonato da Seduc é forma lúdica de impulsionar o aprendizado dos alunos”, afirma youtuber

O aplicativo MT Cidadão, desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), ganhou destaque no cenário digital ao ser eleito um dos 10 melhores aplicativos de Governo Estadual no renomado Prêmio iBest 2023. Agora, a expectativa está voltada para o Top 3, e a votação online já está aberta a todos (vote aqui).

Com o objetivo de proporcionar praticidade e acessibilidade aos cidadãos no acesso às informações e serviços públicos oferecidos pelo Estado, o MT Cidadão se destaca como uma ferramenta de transformação digital. Por meio do aplicativo os usuários têm a possibilidade de emitir documentos, agendar atendimentos, consultar informações sobre veículos, entre outros, tudo em um só lugar.

Além disso, uma das principais metas do MT Cidadão é estreitar a relação entre o cidadão e o poder público. Com a possibilidade de enviar sugestões, reclamações e denúncias de forma ágil e segura, a interação direta com o governo possibilita melhorias contínuas nos serviços oferecidos, promovendo um atendimento mais eficiente e personalizado.

O secretário adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas da Seplag, Sandro Brandão, destacou a relevância do aplicativo.

“Estamos acompanhando uma verdadeira revolução na maneira de entregar serviços ao cidadão, e o MT Cidadão vem evoluindo nos últimos anos. A tecnologia moderna e inovadora que está na base para ele funcionar é o grande diferencial em relação aos demais concorrentes. Para o cidadão, ele é um canal de atendimento simples e eficiente, e para o Governo de Mato Grosso é a materialização de todo um trabalho realizado com zelo, segurança e inovação na disponibilização de serviços digitais”, avaliou.

O secretário acrescentou que o reconhecimento no Prêmio iBest é a consolidação da plataforma digital que o Governo de MT planejou e entregou para a sociedade mato-grossense.

O presidente da MTI, Cleberson Gomes, ressaltou a amplitude do impacto do MT Cidadão ao afirmar que “a democratização do acesso à informação e os serviços governamentais é um dos aspectos mais impactantes do aplicativo. Com a ampla difusão de smartphones e a crescente presença da internet, essa plataforma se tornou um canal inclusivo, permitindo que cidadãos de diferentes perfis demográficos e regiões possam acessar e usufruir dos serviços públicos de maneira eficaz. Isso contribui para a transparência, promove a participação ativa dos cidadãos e fortalece os laços entre o governo e a sociedade.”

O presidente também enfatizou a relevância do reconhecimento do MT Cidadão como um dos 10 melhores aplicativos de governo estadual do Brasil pelo prêmio iBest. “Esse reconhecimento valida o comprometimento contínuo da MTI em oferecer soluções de alta qualidade, em total alinhamento com as diretrizes do Governador Mauro Mendes, que priorizam eficiência e excelência.”

Gomes destaca ainda que “o MT Cidadão transcende a definição convencional de aplicativo; é uma materialização tangível do potencial transformador da tecnologia no setor público. Ele ilustra com maestria como a tecnologia da informação pode simplificar processos, otimizar a comunicação e reforçar a participação ativa dos cidadãos no governo”.

O MT Cidadão consolida o compromisso do Governo de Mato Grosso em buscar a excelência na prestação de serviços públicos, utilizando a tecnologia como aliada para facilitar a vida dos cidadãos. Essa iniciativa reflete o empenho da administração estadual em atender às demandas digitais da sociedade e proporcionar uma experiência cada vez mais satisfatória aos usuários.

Premiação

O prêmio iBest foca em iniciativas do mundo digital e atualmente é considerado a maior premiação do tipo no Brasil. Até chegar ao resultado final, premiando a melhor iniciativa de cada categoria, cinco fases ocorrem durante todo o processo de análise, sendo elas: seleção iBest, iBest 20+, iBest TOP 10, iBest TOP 3 e o anúncio dos vencedores.

Fonte: Governo MT – MT