É falsa a afirmação sobre imposição de sigilo às sugestões enviadas pelo Exército

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso tem um novo posto de atendimento desde terça-feira (05.04).

Instalado no estacionamento do Teatro Zulmira Canavarros, anexo ao prédio da Assembleia Legislativa (ALMT), o posto irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O objetivo é ampliar as frentes de atendimento, visando à intensificação da campanha de fechamento do Cadastro Eleitoral.

Do TRE-MT – “Nós firmamos esta importante parceria com a Assembleia Legislativa para dar mais opções de atendimento à população cuiabana. Os servidores do legislativo vieram ao TRE para uma capacitação ministrada pelos técnicos da Justiça Eleitoral e agora estão preparados para atender a população. Manteremos todo o suporte necessário nestes últimos 30 dias antes do fechamento do cadastro eleitoral”, destacou o presidente do TRE-MT, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Além do local, a Assembleia Legislativa cedeu 30 servidores para fazerem o atendimento. O posto da Justiça Eleitoral no Teatro Zulmira Canavarros irá funcionar até o dia 04 de maio, data em que o cadastro eleitoral é fechado para operações de alistamento (primeiro título), transferência de domicílio eleitoral, regularização do título cancelado, entre outras operações.

O TRE-MT ressalta que o atendimento online continua disponível ao eleitor, pelo site www.tre-mt.jus.br. O eleitor pode ainda procurar os Cartórios Eleitorais, além das unidades do Ganha Tempo que também estão retomando o atendimento presencial no estado.

Por Nara Assis