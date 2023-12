É fato: cada vez mais, Cuiabá é destaque no Brasil

Contra fatos não há argumentos. Mesmo que por vezes eles tentem ser encobertos por uma cortina nebulosa criada por motivações políticas. Agora, a imprensa registra mais um fato comprovando que Cuiabá segue crescendo e se destacando no cenário nacional. Pesquisa da Urban Systems, publicada na revista Exame, revela que entre as mais de 5.560 cidades brasileiras – incluindo as do rico interior paulista – nossa capital é a primeira do Mato Grosso e a 23ª do país para fazer negócios no mercado imobiliário.

Neste segmento, foram analisados critérios como o total de novas empresas de comércio e serviços, o crescimento de empresas da construção civil e a variação de empregos neste setor. A prefeitura tem contribuído para esses resultados ajudando a melhorar o ambiente de negócios na cidade, com diversas iniciativas. Uma delas é o estímulo à desburocratização na construção civil por meio do sistema facilitado do Alvará Automático.

Apesar de todos os desafios, temos motivos de sobra para comemorar e manter a autoestima elevada. Vejam, por exemplo, estudo recente da Organização das Nações Unidas (ONU) posicionando Cuiabá como uma das dez melhores cidades do país para se viver. Para isso, levou em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), baseado em diretrizes como o nível de educação, a renda per capita e a longevidade da população.

Fato é que nada disso acontece por acaso. Os investimentos da prefeitura na educação começam com a gurizada dando os primeiros passos nas novas creches em tempo integral, os CEICs. E hoje são simbolizados por um ícone de humanização com nosso carimbo que foi copiado para todo o estado: o Kit Uniforme Escolar. Em meio a tantas novidades, a política de implantação de espaços de esporte e recreação nos bairros mais distantes do centro é outro marco. É mais que lazer, é saúde para todos: das crianças aos idosos.

No saneamento, área de extrema relevância para a saúde e o meio ambiente, é preciso registrar que passamos por uma verdadeira revolução. Cuiabá virou referência no país. Na nossa gestão, a cobertura praticamente dobrou e até o final de 2024 deve atingir 90% da cidade. Pela primeira vez o fornecimento permanente de água potável chegou a todos os bairros da cidade. E tem mais, este ano desativamos o lixão que existia há três décadas para pôr em funcionamento o mais moderno aterro sanitário do Centro-Oeste, assim cuidamos ainda mais do meio ambiente e da saúde dos cuiabanos.

Como se vê, os avanços na saúde se deram para além das ações especificas na área, a exemplo da construção do HMC e de novas unidades de atendimento básico, da criação de programas inéditos como o SOS AVC, o Hora Estendida na Saúde e do relançamento do AMOR na zona rural, entre outras.

Há uma torrente de fatos evidenciando a presença mais potente de Cuiabá no país. Estudo da consultoria Macroplan apontou que fomos a segunda cidade brasileira que mais avançou na última década. A base para essa avalição envolveu itens diversos: qualidade de vida da população, saúde, segurança, saneamento e sustentabilidade. Subimos três posições somente em 2020, ano mais agudo da pandemia e que passou a exigir mais recursos destinados a salvar vidas.

Não é pouca coisa o que conseguimos. Veja que o Mato Grosso, celeiro da produção agroindustrial do país, não obteve o mesmo resultado na área do desenvolvimento humano, segundo estudo divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Infelizmente, é o pior do Centro-Oeste.

É importante listar esses fatos. Porque eles reforçam a certeza de que precisamos valorizar o fato de pertencer a Cuiabá. É isso que temos feito desde o primeiro dia de mandato, e não é à toa que investimos tanto no que é nosso. Basta ver as reformas do Dutrinha e da praça do Marco Zero, na comunidade São Gonçalo Beira Rio, as melhorias na orla do Porto, a modernização do Mercado do Porto, a revitalização do Mercado Municipal e tantas outras provas de amor por Cuiabá.

Nossa cidade nasceu para brilhar, e a gente vai seguir em frente com o sentimento de cuiabania no peito e novas conquistas para alcançar.

