É o progresso chegando em todos os cantos de MT, destaca governador durante maior entrega de máquinas e equipamentos

As máquinas, equipamentos e insumos entregues pelo Governo de Mato Grosso para prefeituras, associações e consórcios nesta sexta-feira (25.03) vão beneficiar municípios de todos os cantos do Estado. Ao todo, foram investidos R$ 103,7 milhões para melhorar a infraestrutura e a agricultura familiar. Conforme o governador Mauro Mendes, os recursos geram um ciclo positivo de desenvolvimento e progresso.

“Quando você faz um investimento correto ele retroalimenta outros investimentos. Se as pessoas vivem em cidades que o acesso é ruim, precário, com estradas em condições ruins, essas pessoas normalmente não investem ali. Quando o Governo começa a investir, levar estrada, asfaltar, levar o progresso para estes lugares, as pessoas também se animam. Então, isso gera um ciclo positivo de crescimento e desenvolvimento, gera mais empregos, aumenta o comércio local, o comércio paga mais impostos e esses impostos são novamente reinvestidos. E esse é o papel mais importante do Governo: fazer investimentos estratégicos para retroalimentar, para promover o desenvolvimento em todas as regiões do nosso Estado”, destacou o governador.

Esta é a maior entrega realizada pelo Governo de Mato Grosso para melhorias da infraestrutura e agricultura familiar dos municípios.

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra-MT), foram entregues 38 máquinas para 33 prefeituras e duas associações, entre elas 25 motoniveladoras, 7 pás-carregadeiras e 6 escavadeiras. Os equipamentos serão utilizados pelos municípios na manutenção de rodovias estaduais não pavimentadas e estradas vicinais.

Para a Agricultura Familiar, os investimentos chegam a R$ 78,4 milhões e vão beneficiar 122 municípios. Foram entregues 300 máquinas e equipamentos, entre tratores, pás-carregadeiras, caminhões, motoniveladoras e plantadeiras. Estes itens serão utilizados em ações que compreendem desde o plantio, a distribuição, a logística e a comercialização dos produtos.

“Essa é mais uma das grandes entregas que o Governo de Mato Grosso vem realizando. A minha expectativa é que tudo isso possa chegar a esses locais onde estão sendo aplicados esses recursos e produzir melhoria na vida das pessoas. Investimento em agricultura familiar traz, para mim, uma alegria muito grande, pela vinculação familiar que eu possuo, meus pais eram agricultores”, lembrou o governador.

“E também os equipamentos que hoje estamos entregando para a infraestrutura, que vão ajudar na manutenção de estradas vicinais, das rodovias não pavimentadas, e isso cria melhores condições para que as pessoas possam trafegar com mais qualidade e segurança em todos os cantos do Estado”, completou Mauro Mendes.