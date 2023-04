EBC comemora os 100 anos da Rádio MEC com evento especial no Rio

A Rádio MEC completa 100 anos no próximo dia 20 de abril. Para comemorar a data, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realizará evento especial, na quinta-feira (20), às 17h, no Teatro da Caixa Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro. O encontro, que contará com a exibição do documentário Memória da Mídia Rádio MEC – A Escola da Rádio e apresentação musical do grupo Carlos Malta e Pife Muderno, marca o início de uma programação especial em comemoração ao centenário, que incluirá novidades na grade da emissora.

“Esse momento, além de celebrar a memória da rádio e relembrar essa experiência pioneira de comunicação pública no Brasil, é uma grande oportunidade para projetar o futuro da Rádio. O dia 20 de abril marcará o início de uma programação especial, que será realizada ao longo do ano, em comemoração ao centenário da MEC”, destaca a diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino.

A diretora explica que, nos próximos meses, eventos e novos programas serão lançados para comemorar a marca. “Na era digital, chegar ao centenário é um convite a refletir sobre o futuro da MEC no contexto da democracia e da desinformação, como ampliar o alcance, conquistar nova audiência e retomar propostas fundadoras, como a formação de público e a difusão da música e da educação”, ressalta.

Rádio MEC

Sinônimo de educação, arte e cultura, a MEC foi a primeira emissora radiofônica do Brasil. Criada pelos cientistas Roquette-Pinto e Henrique Morize, em 1923, guarda a história da música brasileira e tem papel importante na formação musical e cultural do país. Em 5 de julho de 2022, foi declarada Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Rio de Janeiro.

Doada em 1936 ao Ministério da Educação, a Rádio MEC é gerida desde 2007 pela EBC. Com cerca de 50 mil registros e produções, a emissora possui um patrimônio de gravações de depoimentos que vão de Getúlio Vargas a Monteiro Lobato, passando por crônicas de Cecília Meireles e Manuel Bandeira. Já passaram pelos estúdios da emissora grandes nomes como Fernanda Montenegro e Carlos Drummond de Andrade.

A programação é voltada para a difusão da cultura brasileira. Contempla a diversidade da música nacional, de gêneros como o choro, a música regional, a instrumental e de concerto. Conta ainda na sua grade com programas dedicados à literatura, cinema, dramaturgia e às artes como um todo.

Fonte: EBC GERAL