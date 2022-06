EBC conquista prêmio para imprensa do agronegócio

Veículos e programas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) são destaque da segunda edição do prêmio Os +Admirados da Imprensa do Agronegócio. A Agência Brasil e o programa Agro Nacional, da TV Brasil, estão entre os três primeiros de suas categorias. O programa Brasil Rural, transmitido pela Rádio Nacional, também foi uma das produções indicadas.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8) pela organização do concurso promovido pelo Jornalistas&Cia. A entrega do reconhecimento e a divulgação dos vencedores de cada categoria ocorrem na cerimônia de premiação no próximo mês, em São Paulo.

A Agência Brasil concorre na categoria “Agência de Notícias” enquanto o Agro Nacional disputa em “Programa de TV aberta”. O Brasil Rural fora selecionado para o segundo turno entre os postulantes entre os “Programa de Rádio”.

Valorização dos profissionais da área

A premiação homenageia jornalistas, veículos, publicações e programas especializados na cobertura desta importante editoria. Neste ano, mais de 330 veículos e programas além de 200 profissionais foram indicados nas diversas categorias e avançaram para o segundo turno da eleição.

A votação para definir a relação dos três primeiros de cada categoria e o TOP-26 de jornalistas envolveu profissionais do meio. O prazo para participar do pleito que decidiu o prêmio Os +Admirados da Imprensa do Agronegócio foi encerrado no início do mês, no último dia 2 de junho.

O certame organizou os concorrentes em nove categorias: Veículo impresso, Veículo especializado, Site/Blog, Canal Digital, Programa de TV aberta, Programa de TV em canais especializados, Programa de Rádio, Podcast e Agência de Notícias, além dos TOP 25 jornalistas ampliados para 26 com um empate na acirrada votação.

A entrega da distinção aos três eleitos e ao campeão de cada categoria será em solenidade marcada para o dia 5 de julho, em formato hibrido, com um almoço no restaurante Figueira Rubaiyat, na capital paulista, com transmissão ao vivo pelo canal do Portal dos Jornalistas no YouTube.

Sobre os indicados da EBC

A Agência Brasil produz diariamente conteúdo de interesse público, com precisão e clareza. Além dos sites e jornais pequenos, a Agência Brasil é fonte de referência e confiança para grandes veículos de comunicação do país. Muitos acessam e republicam, gratuitamente, o conteúdo produzido pela agência.

Atração da TV Brasil, o programa Agro Nacional traz o universo do campo para a telinha. Com entrevistas, reportagens e dados atualizados, a produção da emissora pública aborda temas que envolvem a cultura rural de maneira simples e com linguagem acessível a todos os públicos. Em quadros variados, exibe matérias da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), de parceiros como o canal Vale Agrícola e das emissoras afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Transmitido na Rádio Nacional, o programa Brasil Rural é direcionado ao produtor rural, ao trabalhador do campo e aos cidadãos que se preocupam com o meio ambiente. A atração radiofônica aborda questões de agricultura e pecuária, com foco na produção brasileira. Além disso, leva ao ar entrevistas e matérias preparadas para ajudar o agricultor a conseguir melhores resultados no campo.

