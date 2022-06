EBC firma acordo com TV Encontro das Águas, do Amazonas

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e o governo do Amazonas assinaram, nesta quarta-feira (22), um acordo de cooperação para operação e instalação de 31 retransmissoras de rádio e televisão no interior do estado. Eles vão ampliar o acesso à programação da Rádio e TV Encontro das Águas.

O programa Digitaliza Brasil vai distribuir conversores e instalar os equipamentos de transmissão para que a população que ainda não os tem receba o sinal digital.

Com esses esforços, o Sistema Encontro das Águas chegará com sinal de televisão 100% digital à casa dos amazonenses. “É transformador. Você tem uma comunidade que deixa de ter um sinal de televisão ruim, com chuviscos e ruídos para ter acesso a um sinal que transmite conteúdos de alta qualidade em questão de imagem e som. No interior, geralmente as TVs Comerciais não têm interesse em investir em equipamentos que transmitam com alta qualidade mantendo apenas os canais analógicos no ar. No Amazonas priorizamos a TV Pública Encontro das Águas para ampliar a sua cobertura no estado”, explica Secretária Executiva do Ministério das Comunicação e membro do Conselho da EBC, Maria Estella Dantas Antonichelli.

A EBC já mantém parceria com o Sistema Encontro das Águas, replicando conteúdo local “Este acordo de operação de novos canais é fruto, primeiro da atitude que tivemos no início da nossa gestão de associar os veículos públicos do Amazonas com a Empresa Brasil de Comunicação, daí veio a Rádio FM, a multiplicidade de canais, e, segundo da nossa produção audiovisual que conquista cada vez mais espaço na rede com exibição para todo o Brasil. Então quem ganha com esse acordo é a sociedade amazonense que será cada vez mais vista e conhecida Brasil afora por meio da sua arte, da sua cultura e da sua história”, comemora o presidente do sistema Oswaldo Lopes.

Para o presidente da EBC, Glen Lopes Valente, o acordo consolida a parceria entre a Empresa Brasil de Comunicação e o Sistema Encontro das Águas. “É uma parceria que une EBC, Ministério das Comunicações e Sistema Encontro das Águas na soma de esforços que buscam ampliar a cobertura da comunicação pública na região amazônica. É algo inédito e só foi possível graças a esse tripé formado por pessoas boas que trabalham em prol da Amazônia”, disse Valente.

* Com informações do Sistema de Comunicação Encontro das Águas