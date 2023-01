ECSP e a Gestão destacam a importância do profissional farmacêutico nos hospitais

O mês de janeiro é marcado pela campanha de conscientização sobre a Saúde Mental, com o objetivo de chamar a atenção das pessoas e instituições sobre a importância desse tema como forma de prevenção. Os setores da psicologia do trabalho e psicologia clínica do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), realizam o ano todo os atendimentos em prol da saúde mental e orientações que envolvem o autocuidado e conscientização sobre o tratamento.

Segundo Paulo Rós, diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, que administra o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), sob a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, no ano de 2022, a psicologia hospitalar realizou 10.071 atendimentos aos usuários do SUS. Já a psicologia do trabalhador, realizou 1.140 atendimentos aos colaboradores da ECSP. “Ao todo foram 11.211 atendimentos em prol da população. A gestão oferece esse apoio com o intuito de amenizar o adoecimento mental e proporcionar qualidade de vida as pessoas”, disse Rós.

Segundo a psicóloga e responsável técnica da psicologia hospitalar, Anna Karoliny, o hospital recebe diariamente pacientes que já chegam com algum adoecimento mental ou que adquire durante a internação, devido a ruptura da rotina.

“Por isso, a importância do psicólogo no hospital, para auxiliar esses pacientes a lidar com esse sofrimento e destacar a importância de procurar atendimento após alta hospitalar. Sempre orientamos os pacientes e familiares sobre esse tema, e reforçamos durante a campanha Janeiro Branco. Além de trabalhar em conjunto com as psicólogas do trabalho para que esse tema chegue a todos os colaboradores”, destacou.

Para a psicóloga e responsável técnica da psicologia do trabalhador, Jucélia Rocha, a procura por ajuda dos profissionais acontece geralmente a partir da gravidade do adoecimento mental. “O Janeiro branco vem justamente com o objetivo de possibilitar ações para prevenção desses casos, visando quebrar tabus que impedem as pessoas de cuidar da sua própria saúde”, explicou.

Para manter uma boa saúde mental a psicologia hospitalar e do trabalhador orientam a realização de cuidados diários: autoconhecimento, atividades físicas, alimentação, respeitar seus limites, regulação de sono, autocuidado e a procura por ajuda profissional.

“O psicólogo é a pessoa mais indicada para nos auxiliar nos cuidados com a saúde mental, a terapia é ideal para as pessoas encontrarem o autoconhecimento e entenderem o porquê dos seus hábitos, medos e atitudes, desse modo, encontram uma maneira de conviver com eles sem causar sofrimentos”, explicaram as psicólogas Jucélia Rocha e Anna Karoliny.

Fique atento aos sintomas

A psicologia hospitalar alerta aos sintomas de adoecimento mental, com sentimentos de angústia, alterações de humor, pensamentos acelerados, falta de concentração, problemas com o sono, isolamento social e também alguns sintomas físicos como dores de cabeça, palpitações, queda de cabelo, sudorese, falta de ar entre outros.

Onde procurar ajuda em Cuiabá

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e serviços de saúde de caráter aberto e comunitário voltados aos atendimentos de pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental, incluindo as necessidades decorrentes do uso de álcool e drogas.