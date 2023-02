Edição 2023 de programa social da Prefeitura de Sinop atenderá 100 crianças

Mais uma boa notícia para a capital do Nortão. Sinop foi o segundo município mato-grossense a gerar mais empregos no setor do turismo, com 528 postos de trabalhos criados nos últimos dois anos, conforme dados do Observatório do Desenvolvimento, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Conforme o ranking, Sinop ficou atrás apenas de Cuiabá.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Klayton Gonçalves, esse crescimento é reflexo das ações que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura de Sinop para impulsionar o setor. “A gestão vem incentivando o turismo. Um exemplo é a pavimentação e a recuperação de estradas vicinais que dão acesso ao parque aquático, rios e diversas aréas de lazer do nosso município. Junto com CAE [Centro de Atendimento Empresarial], orientamos aos empresários do setor de turismo sobre linhas de crédito do banco do estado. Temos também as visitas técnicas realizadas pela nossa turismóloga que orienta a esses empresários sobre potenciais turisticos de suas localidades. São pontos que contribuem com esse desevolvimento do setor, que consequetemente cresce, gerando a oferta de empregos”, destacou.

Gonçalves destacou também iniciativas como a formação da primeira turma de Condutores de Turismo local, que capacitou 18 alunos para trabalhar. “O executivo está reestruturando o turismo sinopense. O investimento do setor privado em marinas e clubes aquáticos, por exemplo, mostra o quanto estamos indo no caminho certo”, enfatizou.

O secretário Adjunto de Turismo de Mato Grosso, Jefferson Preza Moreno, elogiou o executivo e pontuou que Sinop atrai turistas de todos os ramos. “O prefeito Roberto Dorner não mede esforços para mostrar toda a potencialidade turística que Sinop tem, não só como destino tecnológico para os turistas que querem ver a produção do agro, que tem em torno de Sinop, mas, também para poder curtir o lazer e os atrativos naturais que essa região toda tem”, destacou o secretário Estadual.

Segundo Moreno, Sinop vem se destacando muito no mercado de turismo de eventos. “Nós podemos ver a hotelaria crescendo a cada ano que nós vamos ao munícipio. Sinop é um polo de referências de serviços, isso agrera também muito para o turismo, não só técnológico, mas também turismo de eventos, de lazer, de pesca esportiva. Nós estamos vendo um esforço da prefeitura em fortalecer cada vez mais a cadeia do turismo para que ela seja forte e punjante no estado de Mato Grosso”, reforçou.

O setor de alimentação foi o que mais gerou empregos em 2021 e 2022 (401 postos de trabalho), seguido pelo setor de atividades desportivas e recreativas; serviços de alojamentos; aluguel de transportes; agências e operadoras; transporte terrestre e trasporte aéreo e transporte aquáviario. “As pessoas realmente estão procurando Sinop para fazer o turismo de lazer, prova disso é que nós estamos atendendo muita gente da região”, destacou o presidente da Associação dos Bares e Restaurantes de Sinop, Marcelo Barão.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT