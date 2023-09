Edição 21 do programa Magistratura e Sociedade vai ao ar nesta sexta

O professor Lenio Luiz Streck é o entrevistado da edição 21 do programa Magistratura e Sociedade, que vai ao ar nesta sexta-feira (29 de setembro), no canal oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no YouTube. Ele participou de um bate-papo com o juiz Gonçalo de Antunes de Barros Neto sobre ‘Diálogos Institucionais e Democracia’. A chamada do programa pode ser conferida neste link. https://www.youtube.com/watch?v=od8-htit3RI O professor Lenio Luiz Streck é o entrevistado da edição 21 do programa Magistratura e Sociedade, que vai ao ar nesta sexta-feira (29 de setembro), no canal oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no YouTube. Ele participou de um bate-papo com o juiz Gonçalo de Antunes de Barros Neto sobre ‘Diálogos Institucionais e Democracia’. A chamada do programa pode ser conferida neste link. https://www.youtube.com/watch?v=od8-htit3RI

Ele falou sobre as intervenções do Judiciário em questões referentes à polarização política, pela qual passa o país, ao ser perguntado se essas interferências estão mais no campo da judicialização ou do ativismo. “A questão é saber porque que eu preciso do Supremo [Tribunal Federal] para salvar a democracia. Ou seja, eu fracassei antes. Os votos vencidos me explicam mais a causa do que os vencedores. A diferença entre ativismo e judicialização é condição de possibilidade para que a gente possa essa densa filosofia.”

Lenio Streck é jurista e professor titular dos programas de mestrado e doutorado em Direito da Unisinos do Rio Grande do Sul e Unesa do Rio de Janeiro. Autor vários livros, dentre eles: “Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito”, “Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas” e também “Jurisdição constitucional”.

Magistratura e Sociedade – O programa Magistratura e Sociedade é uma iniciativa promovida pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT). A ação pedagógica tem o objetivo de ampliar o conhecimento de magistrados em ciências sociais e ainda estabelecer permanente e duradouro diálogo entre os juízes, desembargadores e o mundo acadêmico, a fim de estimular a pesquisa e o estudo das ciências sociais e humanas. Também visa humanizar os julgadores que são responsáveis por decidir cotidianamente a vida de cidadãos.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Print de tela de computador colorida e horizontal. Homem veste roupa escura, usa óculos e tem cabelo e barbas grisalhos. Ele está sentado em uma biblioteca. Atrás dele vários livros em estantes e uma foto do entrevistado com o dedo em riste.

Keila Maressa

Assessoria de Comunicação

Escola Superior da Magistratura de mato Grosso (Esmagis-MT)

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT