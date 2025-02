Edição de 2025 do maior evento de carne do mundo será realizada em Mato Grosso em outubro

Mato Grosso receberá o World Meat Congress (WMC) – Congresso Mundial da Carne, evento internacional com as maiores indústrias do setor de carnes. O evento será realizado de 27 a 30 de outubro deste ano, em Cuiabá, e terá o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec) e do Instituto Mato-Grossense da Carne (Imac).

Promovido pela International Meat Secretariat (IMS) – Secretaria Internacional da Carne, o WMC é feito a cada dois anos e já passou por países como os Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Holanda. O congresso virá ao Brasil pela primeira vez.

Conforme os organizadores, a escolha baseia-se na relevância do Estado, que é líder brasileiro na produção de grãos e tem o maior rebanho do país, com 32,83 milhões de toneladas de gado. Segundo o DataHub da Sedec, em 2024, o Estado exportou US$2.672.308.029 de carne bovina. Atualmente, 65 países importam carne de Mato Grosso.

Nesta segunda-feira (24.2), o Conselho Deliberativo do Imac aprovou as estratégias de promoção do evento, em Assembleia Ordinária realizada na Sedec.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso e presidente do Conselho Deliberativo do Imac, César Miranda, aponta que a escolha do Estado apenas reforça a posição já conquistada no mercado internacional.

Conselho Deliberativo do Imac . Crédito da Foto: Assessoria Sedec

“Somos os maiores exportadores de carne do Brasil, se fossemos um país já seríamos relevantes. Mato Grosso está reforçando sua imagem como um dos principais players do mercado da carne, ganhando cada vez mais força pela sua carne sustentável e de qualidade. A decisão do Conselho foi unânime em aprovar as estratégias para o WMC, faz parte do nosso trabalho enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico de apoiar iniciativas que promovem nosso Estado”, afirma César Miranda.

O presidente do Imac, Caio Penido, coloca que é uma honra para o Estado receber um evento que gira o mundo todo.

“É um congresso que gira o mundo todo com produtores e exportadores de carne, vai ser uma honra para o Estado. Nesta Assembleia tratamos de vários assuntos, orçamentos e projetos, aprovando o apoio para o WMC. Vai ser um ano especial, na sequência do evento haverá a COP (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) do Pará, um evento com participação da Amazônia Legal, da qual Mato Grosso faz parte. Estamos com expectativa de que vamos conseguir promover ainda mais a carne de Mato Grosso”, disse o presidente do Imac.

O Imac e a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) serão as únicas entidades brasileiras participantes do fórum de discussão do WMC.

World Meat Congress – WMC

O Imac e o IMS são responsáveis pela organização do congresso. As empresas que desejam participar com patrocinadoras podem entrar em contato pelo telefone (65) 9 9977-8227 ou pelo e-mail: [email protected].

O WMC é um importante evento para a cadeia de valor da carne em todo o mundo, onde são discutidos desafios e oportunidades relevantes relacionados com a produção de proteínas.

Na programação, serão abordadas questões como as melhorias na produtividade, sustentabilidade, temas relativos à sanidade, negociações comerciais, cuidados com os animais, nutrição e tendências de consumo.

Fonte: Governo MT – MT