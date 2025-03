Edição especial do projeto terá atendimento gratuito e voltado às mulheres

O objetivo é fortalecer a autonomia feminina por meio de serviços gratuitos de assistência social, saúde, bem-estar, orientação jurídica, entre outros

Uma ação de cidadania e acolhimento, criada especialmente para fortalecer e valorizar as mulheres de Várzea Grande, será promovida pela Prefeitura de Várzea Grande com serviços gratuitos voltados para o público feminino. Esse será o “Acelera VG com Elas”, que ocorre no próximo sábado, dia 22 de março, das 9h às 17h, na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Abdala José de Almeida’, no bairro São Mateus.

O “Acelera VG com Elas faz parte do programa “VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres”, alusivo ao mês da mulher e tem como objetivo fortalecer a autonomia feminina por meio de serviços gratuitos de assistência social, saúde, bem-estar, orientação jurídica, entre outros.

O evento foi pensado com muito carinho para atender às mulheres de Várzea Grande, proporcionando a elas um dia repleto de assistência e cuidado. O evento é fruto da união de diversas entidades comprometidas com o fortalecimento feminino e liderados pela Prefeitura de Várzea Grande e com o apoio do deputado estadual Max Russi,, Lírios, OAB VG, ARVEND, PMM, Coletivo Essência, Mulheres do Bem, ABMCJ-MT, Cenprhe, Rede Cidadã, BPW Brasil de VG, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial VG, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher VG, Pérolas da Galileia, VG +Ação e ASVG.

Confira os serviços disponíveis:

ASSISTÊNCIA SOCIAL:

• Cadastro Único

• Orientações do programa Criança Feliz

• Atendimento psicossocial e reencaminhamento familiar

• Entrega de filtros às mulheres referenciadas

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER:

• Quick massagem

• Recreação

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO:

• SINE – Balcão de empregos

• MEI – Orientação e formalização

• Beleza e bem-estar

• REIKI e barra de ACCES

• Manicure

• Maquiagem

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO:

• Orientações sobre regularização fundiária e habitação

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE:

• Entrega de mudas

• Orientação

SECRETARIA DE SAÚDE:

• Vacinação do calendário do Ministério da Saúde

• Testes rápidos (sífilis – hepatite B e C)

• Agendamento de CCO

• Consulta médica da família

• Pesagem do Bolsa Família

PROCURADORIA GERAL:

• Procon

• Orientações jurídicas

• Controladoria

• Ouvidoria

SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA:

• Regularização de impostos IPTU

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL:

• Patrulha Maria da Penha

• Orientações

BELEZA E BEM-ESTAR:

• Esmaltação

• Penteados

• Design de sobrancelhas

• Massagem

• Biomagnética

• Nutrição

• Fisioterapia

• Biomedicina

• Podologia

• Psicologia

• Teste clínico

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT