Edital busca artistas para revitalizar Centro Histórico com cachês de até R$ 10 mil

Artistas cuiabanos de diversos segmentos têm até a próxima quinta-feira (27.3) para se inscrever no edital “No Coração de Cuiabá”, que oferece 88 vagas em áreas como música, dança, teatro, grafite, cerâmica e culinária. A iniciativa busca valorizar talentos exclusivamente residentes na capital.

Mais do que fomentar a cultura, o projeto tem como foco principal impulsionar o turismo em Cuiabá, por meio da revitalização urbana do Centro Histórico. A proposta é transformar o coração da cidade em um vibrante polo de arte e cultura, com intervenções artísticas que fortaleçam a identidade local, a economia criativa e a criação de rotas turísticas que conectem o visitante à alma cuiabana.

Com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec/MT), o projeto integra cultura e desenvolvimento, apostando na arte como motor do turismo urbano. A ação também conta com a parceria do Instituto Cordemato e apoio institucional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio de emenda parlamentar.

Durante as comemorações do aniversário da capital, o Centro Histórico será palco de apresentações, oficinas, documentários e experiências culturais que refletem a diversidade de Cuiabá. Mas o projeto vai além: as ações também alcançarão os bairros, revelando as expressões culturais que nascem nas comunidades e dando visibilidade aos artistas em seus próprios territórios.

Os artistas selecionados receberão cachês de até R$ 3 mil por apresentação ou oficina. Já os produtores culturais poderão receber até R$ 7,5 mil por eventos de artes integradas e até R$ 10 mil por intervenções em grafite.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do projeto: https://coracaodecuiaba.com.br, onde também está disponível o edital completo.

Cronograma

As atividades do projeto serão realizadas de 07 de abril a 07 de maio, no Centro Histórico e nos bairros dos artistas selecionados, conectando arte, identidade e território em uma programação que promete movimentar a cidade e atrair visitantes.

Fonte: Governo MT – MT