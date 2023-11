Edital da Secel fomenta publicação de livros e oficinas de criação literária em Mato Grosso

Os humoristas Nico e Lau vão fazer shows gratuitos em espaços públicos, com mensagens educativas para um trânsito mais seguro, em uma parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT). A primeira apresentação será no próximo sábado (11.11), a partir das 19h, na praça do bairro Jardim Vitória, em Cuiabá.

As primeiras apresentações com o tema “No trânsito, fica esperto” serão em Cuiabá e Várzea Grande, mas depois seguirão para Nova Mutum, Cáceres, Dom Aquino e Itanhangá.

No show serão abordadas, com humor, as principais causas dos sinistros de trânsito, como o consumo de álcool e direção, as consequências da não utilização de equipamento de contenção de segurança em veículos, respeitos às normas e legislação de trânsito, entre outros temas importantes para um trânsito mais seguro.

No evento também terá uma tenda da Coordenadoria de Ações Educativas do Detran-MT para atendimento aos cidadãos com orientações sobre trânsito e entrega de material informativo.

Antes da apresentação cultural, o Detran, em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, vai realizar um pit stop educativo em frente a três unidades escolares do bairro Jardim Vitória, em Cuiabá, com orientações e entrega de convites para o show cultural.

O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, destacou que o objetivo principal da parceria é a construção de um trânsito mais seguro envolvendo toda a comunidade, “por meio de atuação sistemática de prevenção e orientações para redução dos sinistros de trânsito, além de incentivar a participação dos municípios nas políticas públicas referente à Educação para o Trânsito”.

A ação é custeada com recursos de uma emenda parlamentar do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), repassados ao Instituto Leverger.

“Nossa sociedade tem a cultura de amar o humor. Tudo em que se coloca uma pitada de humor, a população dá mais atenção. Então, fazer esse evento associando o trânsito ao humor é fazer com que as pessoas percebam a importância que tem a educação para o trânsito, porém, de uma forma mais descontraída. A boa educação no trânsito salva vidas”, disse o parlamentar.

O humorista Lioniê Vitório, que representa o “Nico”, da dupla Nico e Lau, enalteceu a satisfação dos artistas na apresentação cultural com o enfoque no trânsito.

“Será uma ação gratificante para nós porque reflete muito do que já realizamos junto ao público. Vamos transportar um pouco do trabalho que realizamos na televisão para a comunidade dos bairros, levando entretenimento e também informação. Abordando essa temática trânsito, esperamos colaborar para minimizar os sinistros e fazer com que a população fique cada vez mais esperta com relação ao uso adequado do trânsito. Não tem forma melhor de levar informação do que imbuído de humor, e é o que estamos fazendo há 20 anos”, ressaltou Lioniê Vitório.

O humorista também lembrou que as apresentações serão uma oportunidade para as comunidades assistirem ao show, de forma gratuita, e estarem em contato com os artistas, além de terem acesso a outras ações que serão desenvolvidas antes das apresentações, sem que o morador precise sair da sua região.

Programação das apresentações 2023: