Edna cobra adaptação a ensino integral e ampliação de vagas

10/08/2023

Michelly Alencar lança 1ª edição do projeto “Mulheres em Ação” em Cuiabá

Pensando no bem-estar e visando fomentar hábitos de vida saudável, a vereadora Michelly Alencar (UNIÃO), lança no próximo dia 19 de agosto, a 1ª edição do projeto social “Mulheres em Ação”, em Cuiabá. O evento que será realizado no Parque Mãe Bonifácia, contará com atividades físicas em benefício da saúde da mulher.

De acordo com Michelly, o evento é gratuito, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os donativos arrecadados serão entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Nosso principal objetivo com esta ação, é incentivar as mulheres com orientações sobre a importância da realização de atividades físicas, para manter hábitos saudáveis. Além do autocuidado, fator que impacta diretamente na autoestima da mulher, por isso o lema do nosso projeto é Invista em Você“, explicou a vereadora.

A parlamentar disse ainda, que a iniciativa fará parte do calendário de eventos do seu gabinete e ressaltou que o projeto conta também, com o apoio de várias mulheres empreendedoras, com a finalidade de valorizar o empreendedorismo feminino.

“Entre as atividades realizadas na ação, destaco a presença de três personal trainers, muitas atividades físicas, alongamentos, danças, dicas nutricionais, coffee break e sorteios de muitos prêmios. Convido toda população cuiabana para participar conosco”, concluiu Michelly.

As inscrições podem ser realizadas através do Instagram da vereadora @michelly.alencarneves.

Informações:

Evento: Projeto Mulheres em Ação

Data: 19 de agosto

Horário: 07h

Local: Parque Mãe Bonifácia, Av. Miguel Sutil – Duque de Caxias, Cuiabá

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT