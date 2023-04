Edna discute situação de migrantes com a OAB-MT

Vidal atendeu ao pedido de representantes da religião que visam dar identidade a Umbanda por meio do documento criado em 2013

O vereador Sargento Vidal (MDB), apresentou um requerimento de sessão solene para apresentar a Carta Magna de Umbanda no mês que comemora o Dia Nacional da religião de matriz africana. O pedido foi lido durante a sessão ordinária da última quinta-feira (13.04), na Câmara de Cuiabá.

Atendendo ao pedido do coordenador de Mato Grosso da Carta Magna de Umbanda, Pai Aécio, o vereador irá realizar a sessão solene no dia 06 de outubro às 16 horas, no Plenário da Câmara de Cuiabá. “Ocorre que a comunidade umbandista desde 2012 vem defendendo o seu papel com a finalidade de atingir todos os cristãos quanto à responsabilidade de mostrar os fundamentos básicos da organização religiosa nesta obra redigida e revisada periodicamente por várias lideranças. Considerando que, faz-se importante recordar que ‘Dia Nacional da Umbanda’ que é comemorado dia 15 de novembro, data esta que frisa a importância dos valores e princípios desta religião bem como sua história da luta pelo seu direito constitucional de liberdade”, diz trecho do documento.

A Carta Magna foi criada em 2013 e visa dar identidade a religião de Umbanda que nasceu no Brasil no dia 15 de outubro de 1918, pelo médium Zélio Fernandino de Moraes . O documento já foi apresentado internacionalmente e tem representação, praticamente, no mundo inteiro. “Um ano após a sua criação, a gente participou de um evento em Portugal aonde apresentamos a Carta Magna para a Europa e, ao longo desses 10 anos, ela vem sendo ampliada e revisada. É um documento que mostra o que a religião é em relação ao cotidiano, ao social e as leis do país”, disse Pai Aécio.

De acordo com Pai Aécio, o documento está sendo apresentado apenas em Casas de Leis, ou seja, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais pelo país afora, pois a Carta é um documento que está trabalhado há 10 anos e, após ficar ser aprovado por todos, será submetido à apreciação do Ministério Público Federal e Estadual, assim como nos demais órgãos de Brasília, fazendo com que a religião tenha uma carteira de identidade como simbologia.

Sendo declaradamente um praticante da religião, Vidal já apresentou projetos na Casa de Leis como o Vale dos Orixás que visa atender os povos de terreiro. Sua luta, assim como dos demais representantes da Umbanda, é para que aumente a divulgação e o respeito com a religião.

“Essa sessão solene vem para apresentar a Carta Magna da Umbanda na 3ª edição revisada, ampliada e será apresentada aqui em Cuiabá. Ela é apresentada uma vez por ano em um estado, em Cuiabá será apresentada no dia 06 de outubro pelos representantes da Umbanda em Mato Grosso. Então estarão presentes os Pais de Santo e demais autoridades que representam verdadeiramente a religião na Capital, quiçá em nível de Brasil também. O Pai Aécio fez a solicitação juntamente com outros representantes aqui no meu gabinete. Eles sabem que sou da religião, que venho desempenhando projetos como o Vale dos Orixás e, por este motivo, me procuraram para a realização desta sessão solene”, declarou ele.

