Edna intermedia apoio de ministério a famílias haitianas

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou na manhã desta quarta-feira (05), a 4° edição do ‘Café com Presidente’, evento direcionado aos setores internos da Casa para tratar das demandas dos servidores diretamente com o Presidente Chico 2000 (PL). Dessa vez, o setor escolhido foi o Núcleo Assistencial e Ambulatório da Câmara, onde estão disponibilizados os serviços de fisioterapia, enfermagem, odontologia, ações educativas e atendimento médico.

Durante o encontro diversas questões foram trazidas a pauta, visando o diálogo com o parlamentar sobre a realidade do andamento do setor. Para o médico e servidor da Casa, João Baçan, o evento foi de extrema importância para estreitar os laços com a administração. Quando perguntado sobre a visita do Presidente Chico 2000, Baçan frisa a importância da vontade do parlamentar de querer estar perto dos servidores.

“Foi sensacional! Essa idéia do Presidente visitar os setores é muito válida, porque ele vai conhecer e ver a realidade em volta e a gente precisa muito da administração para poder desenvolver as atividades aqui dentro. A gente tinha idéia que o presidente sempre nos apoiou, mas escutar isso dele é muito bom, revigora nossas energias pra continuar colaborando e servindo os nossos servidores aqui na Casa”, pontua João.

Para o Presidente, a sessão de eventos do Café é uma importante ferramenta para escutar os servidores, entender suas necessidades e firmar um compromisso com os setores internos da Casa de Leis. Ele afirma ainda que um bom trabalho nasça da satisfação dos servidores e que o respeito deve pautar as ações de todos dentro da Câmara.

“Este é o quarto setor desta casa que nós tomamos café, conversamos, ouvimos e vamos fazer o possível para atendê-los. O servidor precisa estar feliz, estar contente, precisa ser respeitado, precisa ser valorizado para que a partir daí nós possamos cobrar eficiência no atendimento”, relata o parlamentar.

Chico 2000 finaliza ressaltando que está à disposição para colaborar como for possível para garantir que os servidores sintam-se valorizados e contemplados.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT