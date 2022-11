Eduardo Botelho quer fortalecer comissões para que Assembleia Legislativa avance na fiscalização

Um novo cartão postal foi entregue à população cuiabana nesta quinta-feira (3 de novembro), a Orla do Porto II, com atrativos de turismo, esporte, lazer e meio ambiente – área em que o Poder Judiciário de Mato Grosso colaborou, por meio do Um novo cartão postal foi entregue à população cuiabana nesta quinta-feira (3 de novembro), a Orla do Porto II, com atrativos de turismo, esporte, lazer e meio ambiente – área em que o Poder Judiciário de Mato Grosso colaborou, por meio do Projeto Verde Novo.

Nesta quinta, foram plantadas 200 mudas de árvores nativas na Área de Preservação Permanente (APP) nas margens do Rio Cuiabá, dentre elas espécies como ipê branco, ipê rosa, ipê roxo, paineira, cumbaru, cedro rosa e jenipapo.

No entanto, ao longo do mês, o Projeto Verde Novo vai arborizar o local com 2 mil novas árvores.

“Fizemos o replantio das árvores que foram cortadas devido a várias ações antrópicas nessa margem do rio. Trouxemos as mudas de espécies nativas para fazer essa recomposição para que venham regenerar e trazer novamente a área natural que precisamos aqui no Rio Cuiabá”, explica a engenheira florestal do Verde Novo, Rosiani Carnaíba.

A engenheira destaca que os benefícios das novas árvores para a região giram em torno da fauna que passará a se abrigar no local, com animais mamíferos, pássaros e outras aves que as utilizam como abrigo e alimento, além da contribuição para evitar a erosão do solo e o desmatamento. A engenheira destaca que os benefícios das novas árvores para a região giram em torno da fauna que passará a se abrigar no local, com animais mamíferos, pássaros e outras aves que as utilizam como abrigo e alimento, além da contribuição para evitar a erosão do solo e o desmatamento.

Responsável pelo departamento de arborização da Prefeitura de Cuiabá, Abel Nascimento afirma que o déficit arbóreo da capital é de 3 milhões de árvores, com diversos pontos da cidade degradados. “A área de preservação permanente do Rio Cuiabá está totalmente degradada. É preciso fazer um plano de recuperação emergencial nessa APP, que comporta toda uma biodiversidade. Essa parceria com o TJMT, Juvam e Ação Verde é magnífica. Esses órgãos juntos fazem a diferença na questão do plantio urbano”, ressalta.

A Orla do Porto II conta com mais de 600 metros de extensão, equipados com pista de caminhada, academia ao ar livre, ciclovia, arborização e vagas de estacionamento.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Primeira imagem: fotografia horizontal colorida de um servidor da prefeitura mexendo nas mudas, que estão enfileiradas no chão. Ele veste camisa amarela e calça verde e usa boné de proteção para o sol. Está em uma região de mata, ao lado de um barranco e abaixo de uma grade cinza.

Segunda imagem: fotografia horizontal colorida de Abel e Rosiani fazendo o plantio de uma muda na APP do Rio Cuiabá. Eles estão agachados e retiram o plástico de proteção da muda para plantá-la no berço. Ao redor deles há mato e árvores.

Mylena Petrucelli/Fotos: Alair Ribeiro

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT