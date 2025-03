Eduardo Magalhães propõe audiência pública para debater ZIAS

O vereador Eduardo Magalhães (Republicanos) propôs a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal de Cuiabá para discutir o enquadramento das Zonas de Interesse Ambiental (ZIAS) no Plano Diretor da capital.

A iniciativa visa reunir membros do legislativo municipal, prefeitura, órgãos ambientais, sociedade civil organizada e empresas do ramo imobiliário e construção civil.

De acordo com o parlamentar, “o objetivo é debater o aprimoramento da Lei de Uso do Solo, garantindo um desenvolvimento ordenado e sustentável da cidade. A audiência pública é um passo importante para iniciar as discussões sobre as alterações no Plano Diretor, com planejamento e participação de todos os interessados”.

A ZIAS é uma área protegida com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. A discussão sobre o enquadramento dessas áreas no Plano Diretor é fundamental para garantir a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da cidade.

Eduardo Magalhães complementa que, “a audiência pública é uma oportunidade para a sociedade civil participar ativamente das decisões que afetam o futuro da cidade. Com a aprovação desta iniciativa, a Câmara Municipal de Cuiabá demonstra seu compromisso com a transparência e a participação popular”.