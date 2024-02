Educação abre cadastro de crianças para lista de espera 2024 nas creches

As famílias das etapas 2 e 4 do Residencial Nico Baracat, que ainda não assinaram os contratos dos apartamentos junto à Caixa Econômica, precisam comparecer ao departamento de Habitação, da secretaria de Assistência Social até esta sexta-feira, dia 16, para regularizar as pendências e pegar a chave do novo lar.

A coordenadora do departamento de Habitação, Cristiane Resplandes, orienta como será esse processo. “O Setor de Habitação já entrou em contato com essas famílias que estão pendentes e informou as documentações necessárias, que precisam levar para regularizar a situação e assinar o contrato. Cada caso é único e podem ser solicitados documentos diferentes para cada família. Nossa equipe estará atendendo a todos”, esclareceu.

A secretaria fará os atendimentos a partir de hoje, quarta-feira (14), seguindo até sexta-feira (16), das 7h às 13h. Em caso de dúvidas, as famílias também podem entrar em contato pelo telefone de atendimento do departamento de Habitação: (66) 9989-1634.

O processo de assinatura de contratos das 576 famílias selecionadas junto à Caixa Econômica foi realizado entre os dias 23 e 24 de janeiro. O evento ocorreu no Clube dos Idosos Dom Henrique e reuniu ainda equipes das concessionárias de água e energia para atender as solicitações de serviços para os novos endereços das famílias.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT