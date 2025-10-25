Educação autoriza início das obras de reforma e ampliação do CMEI Professora Eleuza Maria Souza Santos

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer autorizou o início das obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Profª Eleuza Maria Souza Santos, do bairro Parque São João. As obras previstas para serem realizadas no prazo de 180 dias, no valor de R$ 3.051.222,71, em recursos próprios da Prefeitura Municipal.

De acordo com o secretário Igor Cunha, a escola que atualmente conta com 4 salas de aula e atende 86 crianças, após a conclusão das obras vai ampliar o atendimento para até 280 crianças em período integral.

“A ampliação e a revitalização da escola vai possibilitar um salto qualitativo tanto no atendimento como na melhoria da infraestrutura ofertada a alunos, professores e técnicos da Educação” comemorou.

Segundo o secretário, as metas da gestão Flávia Moretti/Tião da Zaeli, além da melhoria na infraestrutura escolar, são o avanço da aprendizagem, a valorização dos profissionais, a evolução, sistematização e agilidade das rotinas administrativas internas da Secretaria de Educação.

O superintendente de Gestão Escolar, professor Gilmar Mussa informou que, estão previstos nas obras de ampliação, a construção de 5 berçários, mais 5 salas de aula, cozinha, lactário, sala de amamentação, lavanderia, rouparia, área de serviço, gabinete para gás, despensa, depósito, banheiros masculino/feminino/PDC, fraldário e parquinho infantil.

Com o início das obras, a equipe técnica vai orientar as demolições e retiradas, observando a infraestrutura, superestrutura, sistema de vedação, revestimento interno e externo, sistemas de pisos internos e externos, divisórias, bancadas e peitoris, esquadrias, pintura interna e externa, instalações hidros sanitárias, instalações elétricas, posta de transformação, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, instalações de gás e sistema de exaustão, combate a incêndio e serviços diversos.

A diretora da escola, professora Maria Conceição Pimentel afirmou que, com o início das obras, as atividades continuarão normais, sem prejuízo ao calendário escolar. Até o término do ano letivo de 2025, as obras da reforma estarão ocorrendo no espaço externo da unidade.

Além do Parque São João, o Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Profª Eleuza Maria Souza Santos atende crianças de 0 a 3 anos dos bairros Engordador, Unipark, Pirineu, Costa Verde e Santa Maria.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT