Várzea Grande
Educação autoriza início das obras de reforma e ampliação do CMEI Professora Eleuza Maria Souza Santos
A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer autorizou o início das obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Profª Eleuza Maria Souza Santos, do bairro Parque São João. As obras previstas para serem realizadas no prazo de 180 dias, no valor de R$ 3.051.222,71, em recursos próprios da Prefeitura Municipal.
De acordo com o secretário Igor Cunha, a escola que atualmente conta com 4 salas de aula e atende 86 crianças, após a conclusão das obras vai ampliar o atendimento para até 280 crianças em período integral.
“A ampliação e a revitalização da escola vai possibilitar um salto qualitativo tanto no atendimento como na melhoria da infraestrutura ofertada a alunos, professores e técnicos da Educação” comemorou.
Segundo o secretário, as metas da gestão Flávia Moretti/Tião da Zaeli, além da melhoria na infraestrutura escolar, são o avanço da aprendizagem, a valorização dos profissionais, a evolução, sistematização e agilidade das rotinas administrativas internas da Secretaria de Educação.
O superintendente de Gestão Escolar, professor Gilmar Mussa informou que, estão previstos nas obras de ampliação, a construção de 5 berçários, mais 5 salas de aula, cozinha, lactário, sala de amamentação, lavanderia, rouparia, área de serviço, gabinete para gás, despensa, depósito, banheiros masculino/feminino/PDC, fraldário e parquinho infantil.
Com o início das obras, a equipe técnica vai orientar as demolições e retiradas, observando a infraestrutura, superestrutura, sistema de vedação, revestimento interno e externo, sistemas de pisos internos e externos, divisórias, bancadas e peitoris, esquadrias, pintura interna e externa, instalações hidros sanitárias, instalações elétricas, posta de transformação, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, instalações de gás e sistema de exaustão, combate a incêndio e serviços diversos.
A diretora da escola, professora Maria Conceição Pimentel afirmou que, com o início das obras, as atividades continuarão normais, sem prejuízo ao calendário escolar. Até o término do ano letivo de 2025, as obras da reforma estarão ocorrendo no espaço externo da unidade.
Além do Parque São João, o Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Profª Eleuza Maria Souza Santos atende crianças de 0 a 3 anos dos bairros Engordador, Unipark, Pirineu, Costa Verde e Santa Maria.
Galeria de Fotos (5 fotos)
Várzea Grande
Descartada presença de metanol em paciente que morreu em VG; outro caso segue em investigação
A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que, a análise laboratorial, ao paciente de 40 anos, feita pelo Laboratório Central do Estado de Maro Grosso (Lacen-MT), liberada hoje (25), não apresentou reator para metanol. O paciente, residente no bairro Jardim Primavera, teve o laudo negativo, ou seja, descartada a presença de metanol no exame de sangue. O homem estava internado no Pronto-Socorro de Várzea Grande e veio a óbito na noite de ontem (24). Mesmo assim, o caso permanece em investigação.
Portanto, até o momento, permanece apenas um caso suspeito em investigação no município, de um paciente, do sexo masculino, de 30 anos, morador do bairro Marajoara, que deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro do município por volta da 1h da manhã de sexta-feira (24), apresentando visão turva, taquicardia, náuseas e vômitos persistentes, após relatar ingestão de vodka na noite de terça-feira (22), por volta das 22h.
O paciente foi transferido essa madrugada (25), para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), em decorrência de uma insuficiência renal aguda grave necessitando de sessões de hemodiálise e administração do antídoto fomepizol.
De acordo com familiares, o paciente teria ingerido vodka na última quarta-feira (22) em uma distribuidora localizada no bairro Paiaguás, em Várzea Grande.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que todos os protocolos clínicos e de vigilância foram imediatamente acionados, e o caso permanece em investigação.
Galeria de Fotos (3 fotos)
Várzea Grande
Prefeitura de Várzea Grande leva vacinação e atendimentos sociais ao bairro Mapim
A Prefeitura de Várzea Grande esteve presente, neste sábado (25), em mais uma edição do projeto ‘Acolher: Beleza que Abraça’, realizado na comunidade do bairro Mapim. Durante todo o dia, equipes das secretarias municipais de Saúde e Assistência Social ofertaram serviços gratuitos à população, como vacinação, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, atualização do CadÚnico e orientações sobre benefícios sociais.
A ação reuniu dezenas de famílias e garantiu acesso facilitado a serviços públicos essenciais. De acordo com a secretária de Assistência Social, Cristina Saito, o objetivo da iniciativa é aproximar o poder público da comunidade, levando acolhimento e atendimento de qualidade a quem mais precisa.
“Somos parceiros nesta primeira edição do projeto. É um prazer poder atender toda a comunidade e ofertar nossos serviços tão próximo para a sociedade, principalmente no fim de semana, já que muitos possuem dificuldades de buscarem a assistência por suas funções”, afirmou Cristina.
A secretaria ofertou ainda informações sobre programas sociais como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de orientações sobre acesso a cursos e oportunidades de inserção no mercado de trabalho.
A Secretaria Municipal de Saúde também marcou presença, levando atendimentos preventivos e de orientação à comunidade. Foram ofertadas vacinas de rotina, verificação de pressão arterial, testes de glicemia capilar, e orientações sobre cuidados básicos com a saúde. As equipes reforçaram a importância da prevenção e da atualização vacinal, principalmente entre crianças e idosos.
A secretária de Saúde, Deise Bocalon, destacou o compromisso da gestão em garantir que os serviços de saúde cheguem a todos os bairros, de forma acessível e humanizada.
“Estar dentro das comunidades é fundamental para ampliarmos o cuidado e a prevenção. Nosso objetivo é levar saúde para perto das pessoas, evitando que pequenos problemas se tornem grandes. A parceria com projetos como o ‘Acolher – Beleza que Abraça’ fortalece essa missão e mostra que saúde também é acolhimento, é estar presente”, pontuou Deise.
Entre os atendimentos, também houve espaço para o autocuidado e o bem-estar. A moradora Maria Imaculada, que participou da oficina de beleza e fez penteado com tranças, comemorou o resultado:
“Para mim foi maravilhoso, melhor coisa. Não tenho tempo de ir ao salão, fui aqui perto. Coisa boa. Atendimento bom, maravilhoso. Estou transformada, linda e maravilhosa, mais do que já sou”, contou, sorrindo.
A moradora Alaide Silva, que aproveitou o evento para realizar testes de glicose e medir a pressão, destacou a importância da presença dos serviços públicos na comunidade:
“Foi muito bom esse projeto. Muito bom poder ter acesso a esses serviços aqui dentro da comunidade. É um cuidado e olhar para cada um de nós.”
Uma das idealizadoras do projeto, Rozilene da Silva, comemorou o sucesso da parceria com o poder público:
“Buscamos a prefeitura para apoiar essa ação e recebemos total abertura, tanto da Assistência Social quanto da Saúde. Tivemos vacinações, serviços, uma estrutura completa para a comunidade e regiões próximas. A procura foi surpreendente, tivemos que redobrar as senhas”, relatou.
Lindaiane Paula, realizadora do projeto, ressaltou que esta é apenas a primeira de muitas edições com o apoio da prefeitura:
“O projeto surgiu há cerca de três anos. Buscamos a prefeitura porque sabíamos que seríamos atendidos. Alcançamos a região do Mapim e adjacentes. Esperávamos 70 pessoas no início, mas só na parte da manhã já superamos 100 atendimentos, e o evento seguiu até o fim do dia.”
Galeria de Fotos (27 fotos)
“Investimentos em infraestrutura que o governo tem feito estão mudando a realidade de toda Região Oeste de MT”, afirma prefeita de Glória D’Oeste
Seciteci encerra Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com premiações para pesquisadores professores e alunos
Cuiabá constrói o Plano de Ação da Política Municipal de Arborização
Prefeitura de Cuiabá reforça promoção turística com novo CAT no Aeroporto Marechal Rondon
Secretária realiza vistoria técnica em unidades de saúde em reforma na capital
Segurança
Rotam prende homem e apreende R$ 4,5 mil em dinheiro e porções de maconha
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel (Rotam) prenderam um homem, de 25 anos, por tráfico ilícito de...
Polícia Civil prende associação criminosa envolvida subtração de veículos apreendidos em Sorriso
A Polícia Civil deflagrou, na manhã deste sábado (25.10), a Operação Eidolon para cumprimento de ordens judiciais contra uma associação...
Polícia Militar prende homem e apreende 64 porções de cocaína em Cuiabá
Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um homem, de 25 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Como Estilo de Vida Pode Proteger a Memória e o Cérebro na Maturida
-
Várzea Grande5 dias atrás
Mutirão Fiscal 2025 disponibiliza canais de atendimento online e presencial
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Comissão de Meio Ambiente do Senado virá a MT para discutir propostas para COP 30
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Inicia hoje prazo para juízes se candidatarem para atuar temporariamente na Segunda Seção do STJ
-
SEGURANÇA5 dias atrás
Polícia Civil participa de assinatura de termo de cooperação de combate e prevenção aos crimes contra administração pública
-
MATO GROSSO6 dias atrás
Prazo para pagamento do Licenciamento de veículos com placa final 0 termina no dia 31 de outubro
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Justiça decide que cartão consignado funcionava como empréstimo e determina revisão dos juros
-
Saúde5 dias atrás
Saúde realiza webinário sobre cenário, manejo clínico e aspectos ambientais da febre maculosa