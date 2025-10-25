Connect with us

Várzea Grande

Educação autoriza início das obras de reforma e ampliação do CMEI Professora Eleuza Maria Souza Santos

Publicado em

25/10/2025

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer autorizou o início das obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Profª Eleuza Maria Souza Santos, do bairro Parque São João. As obras previstas para serem realizadas no prazo de 180 dias, no valor de R$ 3.051.222,71, em recursos próprios da Prefeitura Municipal.

De acordo com o secretário Igor Cunha, a escola que atualmente conta com 4 salas de aula e atende 86 crianças, após a conclusão das obras vai ampliar o atendimento para até 280 crianças em período integral.

“A ampliação e a revitalização da escola vai possibilitar um salto qualitativo tanto no atendimento como na melhoria da infraestrutura ofertada a alunos, professores e técnicos da Educação” comemorou.

Segundo o secretário, as metas da gestão Flávia Moretti/Tião da Zaeli, além da melhoria na infraestrutura escolar, são o avanço da aprendizagem, a valorização dos profissionais, a evolução, sistematização e agilidade das rotinas administrativas internas da Secretaria de Educação.

O superintendente de Gestão Escolar, professor Gilmar Mussa informou que, estão previstos nas obras de ampliação, a construção de 5 berçários, mais 5 salas de aula, cozinha, lactário, sala de amamentação, lavanderia, rouparia, área de serviço, gabinete para gás, despensa, depósito, banheiros masculino/feminino/PDC, fraldário e parquinho infantil.

Com o início das obras, a equipe técnica vai orientar as demolições e retiradas, observando a infraestrutura, superestrutura, sistema de vedação, revestimento interno e externo, sistemas de pisos internos e externos, divisórias, bancadas e peitoris, esquadrias, pintura interna e externa, instalações hidros sanitárias, instalações elétricas, posta de transformação, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, instalações de gás e sistema de exaustão, combate a incêndio e serviços diversos.

A diretora da escola, professora Maria Conceição Pimentel afirmou que, com o início das obras, as atividades continuarão normais, sem prejuízo ao calendário escolar. Até o término do ano letivo de 2025, as obras da reforma estarão ocorrendo no espaço externo da unidade.

Além do Parque São João, o Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Profª Eleuza Maria Souza Santos atende crianças de 0 a 3 anos dos bairros Engordador, Unipark, Pirineu, Costa Verde e Santa Maria.

Galeria de Fotos (5 fotos)

Foto 1 da galeria

1/5

Foto 2 da galeria

2/5

Foto 3 da galeria

3/5

Foto 4 da galeria

4/5

Foto 5 da galeria

5/5

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Várzea Grande

Descartada presença de metanol em paciente que morreu em VG; outro caso segue em investigação

Published

10 horas atrás

on

25/10/2025

By

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que, a análise laboratorial, ao paciente de 40 anos, feita pelo Laboratório Central do Estado de Maro Grosso (Lacen-MT), liberada hoje (25), não apresentou reator para metanol. O paciente, residente no bairro Jardim Primavera, teve o laudo negativo, ou seja, descartada a presença de metanol no exame de sangue. O homem estava internado no Pronto-Socorro de Várzea Grande e veio a óbito na noite de ontem (24). Mesmo assim, o caso permanece em investigação.

Portanto, até o momento, permanece apenas um caso suspeito em investigação no município, de um paciente, do sexo masculino, de 30 anos, morador do bairro Marajoara, que deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro do município por volta da 1h da manhã de sexta-feira (24), apresentando visão turva, taquicardia, náuseas e vômitos persistentes, após relatar ingestão de vodka na noite de terça-feira (22), por volta das 22h.

O paciente foi transferido essa madrugada (25), para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), em decorrência de uma insuficiência renal aguda grave necessitando de sessões de hemodiálise e administração do antídoto fomepizol.

De acordo com familiares, o paciente teria ingerido vodka na última quarta-feira (22) em uma distribuidora localizada no bairro Paiaguás, em Várzea Grande.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que todos os protocolos clínicos e de vigilância foram imediatamente acionados, e o caso permanece em investigação.

Galeria de Fotos (3 fotos)

Foto 1 da galeria

1/3

Foto 2 da galeria

2/3

Foto 3 da galeria

3/3

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Várzea Grande

Prefeitura de Várzea Grande leva vacinação e atendimentos sociais ao bairro Mapim

Published

11 horas atrás

on

25/10/2025

By

A Prefeitura de Várzea Grande esteve presente, neste sábado (25), em mais uma edição do projeto ‘Acolher: Beleza que Abraça’, realizado na comunidade do bairro Mapim. Durante todo o dia, equipes das secretarias municipais de Saúde e Assistência Social ofertaram serviços gratuitos à população, como vacinação, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, atualização do CadÚnico e orientações sobre benefícios sociais.

A ação reuniu dezenas de famílias e garantiu acesso facilitado a serviços públicos essenciais. De acordo com a secretária de Assistência Social, Cristina Saito, o objetivo da iniciativa é aproximar o poder público da comunidade, levando acolhimento e atendimento de qualidade a quem mais precisa.

“Somos parceiros nesta primeira edição do projeto. É um prazer poder atender toda a comunidade e ofertar nossos serviços tão próximo para a sociedade, principalmente no fim de semana, já que muitos possuem dificuldades de buscarem a assistência por suas funções”, afirmou Cristina.

A secretaria ofertou ainda informações sobre programas sociais como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de orientações sobre acesso a cursos e oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

A Secretaria Municipal de Saúde também marcou presença, levando atendimentos preventivos e de orientação à comunidade. Foram ofertadas vacinas de rotina, verificação de pressão arterial, testes de glicemia capilar, e orientações sobre cuidados básicos com a saúde. As equipes reforçaram a importância da prevenção e da atualização vacinal, principalmente entre crianças e idosos.

A secretária de Saúde, Deise Bocalon, destacou o compromisso da gestão em garantir que os serviços de saúde cheguem a todos os bairros, de forma acessível e humanizada.

“Estar dentro das comunidades é fundamental para ampliarmos o cuidado e a prevenção. Nosso objetivo é levar saúde para perto das pessoas, evitando que pequenos problemas se tornem grandes. A parceria com projetos como o ‘Acolher – Beleza que Abraça’ fortalece essa missão e mostra que saúde também é acolhimento, é estar presente”, pontuou Deise.

Entre os atendimentos, também houve espaço para o autocuidado e o bem-estar. A moradora Maria Imaculada, que participou da oficina de beleza e fez penteado com tranças, comemorou o resultado:

“Para mim foi maravilhoso, melhor coisa. Não tenho tempo de ir ao salão, fui aqui perto. Coisa boa. Atendimento bom, maravilhoso. Estou transformada, linda e maravilhosa, mais do que já sou”, contou, sorrindo.

A moradora Alaide Silva, que aproveitou o evento para realizar testes de glicose e medir a pressão, destacou a importância da presença dos serviços públicos na comunidade:

“Foi muito bom esse projeto. Muito bom poder ter acesso a esses serviços aqui dentro da comunidade. É um cuidado e olhar para cada um de nós.”

Uma das idealizadoras do projeto, Rozilene da Silva, comemorou o sucesso da parceria com o poder público:

“Buscamos a prefeitura para apoiar essa ação e recebemos total abertura, tanto da Assistência Social quanto da Saúde. Tivemos vacinações, serviços, uma estrutura completa para a comunidade e regiões próximas. A procura foi surpreendente, tivemos que redobrar as senhas”, relatou.

Lindaiane Paula, realizadora do projeto, ressaltou que esta é apenas a primeira de muitas edições com o apoio da prefeitura:

“O projeto surgiu há cerca de três anos. Buscamos a prefeitura porque sabíamos que seríamos atendidos. Alcançamos a região do Mapim e adjacentes. Esperávamos 70 pessoas no início, mas só na parte da manhã já superamos 100 atendimentos, e o evento seguiu até o fim do dia.”

Galeria de Fotos (27 fotos)

Foto 1 da galeria

1/27

Foto 2 da galeria

2/27

Foto 3 da galeria

3/27

Foto 4 da galeria

4/27

Foto 5 da galeria

5/27

Foto 6 da galeria

6/27

Foto 7 da galeria

7/27

Foto 8 da galeria

8/27

Foto 9 da galeria

9/27

Foto 10 da galeria

10/27

Foto 11 da galeria

11/27

Foto 12 da galeria

12/27

Foto 13 da galeria

13/27

Foto 14 da galeria

14/27

Foto 15 da galeria

15/27

Foto 16 da galeria

16/27

Foto 17 da galeria

17/27

Foto 18 da galeria

18/27

Foto 19 da galeria

19/27

Foto 20 da galeria

20/27

Foto 21 da galeria

21/27

Foto 22 da galeria

22/27

Foto 23 da galeria

23/27

Foto 24 da galeria

24/27

Foto 25 da galeria

25/27

Foto 26 da galeria

26/27

Foto 27 da galeria

27/27

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA25/10/2025

Rotam prende homem e apreende R$ 4,5 mil em dinheiro e porções de maconha

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel (Rotam) prenderam um homem, de 25 anos, por tráfico ilícito de...
SEGURANÇA25/10/2025

Polícia Civil prende associação criminosa envolvida subtração de veículos apreendidos em Sorriso

A Polícia Civil deflagrou, na manhã deste sábado (25.10), a Operação Eidolon para cumprimento de ordens judiciais contra uma associação...
SEGURANÇA25/10/2025

Polícia Militar prende homem e apreende 64 porções de cocaína em Cuiabá

Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um homem, de 25 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262