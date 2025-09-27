Várzea Grande
Educação cumpre meta e entrega 100% dos kits de uniformes nas escolas da rede municipal
Kits com os uniformes, mochilas e tênis foram montados um a um e organizados por demanda – lotes – para atender de forma assertiva as escolas, evitando falhas. Um grande esquema logístico atuou no último mês para dar conta das entregas em 97 unidades
A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer finalizou ontem (26), a entrega dos kits de uniformes para as 97 escolas da rede municipal de Várzea Grande. A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Padre Luíz Maria Ghisoni’, do bairro Vila Arthur, foi a escola onde foi finalizada a entrega dos materiais.
De acordo com o secretário Igor Cunha, a entrega dos kits de uniformes exigiu uma estratégia de logística, atendendo os relatórios de demanda emitido pelas unidades escolares. “Além de organizar em kits os uniformes, mochilas e tênis, totalizando cerca de 230 mil peças, os gestores enviaram a solicitação, reportando a demanda por aluno. Assim, a operação de entrega se tornou mais assertiva, evitando falhas e contemplando todos os alunos matriculados na rede” explicou.
Segundo o superintendente operacional do Sistema Escolar, Evaldo Mendes, os caminhões da Secretaria realizaram o trabalho de entrega dos materiais de acordo com as rotas, elaboradas estrategicamente para a economia de tempo e redução dos custos operacionais, e por conta disso, conseguiram finalizar as entregas antes do prazo estipulado.
A diretora da EMEB Padre Luíz Maria Ghisoni’, professora Marina Bernardo Viana, disse que os kits de uniformes estavam sendo muito aguardados pela comunidade escolar e agradeceu a equipe da superintendência pela entrega dos materiais. “Além da segurança na identificação do estudante, os uniformes elevam a autoestima dos alunos, gerando mais tranquilidade para os pais na questão de gastos com vestuário” declarou.
No final do mês de agosto, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli, ambos do PL, entregaram simbolicamente os novos modelos dos uniformes para os alunos da EMEB ‘Professora Rita Auxiliadora de Campos Cunha’, no bairro Mapim.
A unidade escolhida para a entrega dos kits foi uma das escolas campeãs do Ideb com o índice de 6.2 e está entre as 12 escolas ganhadoras do Prêmio Alfabetiza Mais de 2025, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A escola participou das comemorações do dia 7 de setembro, desfilando com seus alunos uniformizados na Avenida Couto Magalhães.
Várzea Grande
Portaria regulamenta atendimento ao contribuinte várzea-grandense
Medida vai tornar mais rápido o esclarecimento de dúvidas e a resolução de pendências relacionadas a tributos municipais
A Secretaria Municipal de Gestão Fazendária publicou a portaria n° 45/2025 que regulamenta as atividades a serem realizadas em regime de plantão fiscal dos auditores tributários.
Conforme a publicação, a iniciativa visa assegurar eficiência, continuidade e eficácia na arrecadação e no atendimento aos contribuintes. Ainda consta da portaria que os auditores e inspetores de tributos serão designados pelo secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, mediante portaria com propósito de garantir a continuidade dos atendimentos.
“O Plantão Fiscal já existia, só que agora formalizamos por meio de portaria, e futuramente vamos modernizá-lo mais ainda por meio do Regimento Interno da Gestão Fazendária. A nossa ação visa garantir que sempre haja profissionais disponíveis para atender presencialmente, por telefone ou até mesmo online. A medida vai tornar mais rápido o esclarecimento de dúvidas e a resolução de pendências relacionadas a tributos municipais”, declara o secretário Marcos José da Silva.
Entre os serviços que poderão ser feitos no plantão estão: esclarecimento de dúvidas sobre IPTU, ISSQN e legislação tributária; orientações para empresas do Simples Nacional; atendimento de denúncias formais de irregularidades fiscais; dúvidas sobre Refis; entre outros atendimentos.
“O plantão fiscal chega para dar mais agilidade, eficiência e transparência. Nosso objetivo é facilitar a vida do cidadão, garantindo que ele possa resolver suas demandas de forma rápida e com o suporte necessário”, completa o secretário.
Em breve, as datas dos atendimentos em regime de plantão serão amplamente divulgadas.
Várzea Grande
Ação preventiva leva exames e orientação sobre micose endêmica às comunidades rurais
Também conhecida por PCM, a doença pode comprometer pulmões, ossos e mucosas, causando sequelas como dificuldade de engolir, lesões ósseas incapacitantes e problemas crônicos na laringe. É uma doença que pode impedir o trabalhador de exercer suas atividades no campo
Neste sábado, 27 de setembro, a comunidade rural do Sadia III, em Várzea Grande, recebe ação de saúde voltada às famílias da agricultura familiar. A iniciativa se estende a todas as comunidades rurais do Município e tem como objetivo a coleta de sangue para investigação da Paracoccidioidomicose, também conhecida como PCM, uma micose sistêmica grave e endêmica no Brasil, causada pelo fungo Paracoccidioides spp.
A coleta será a partir das 6h30, e os resultados serão posteriormente entregues às comunidades. Além da coleta de sangue, também haverá orientações sobre a doença, formas de prevenção e cuidados necessários para evitar complicações.
A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Várzea Grande, o governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), as universidades UFMT, UNIFESP, UFRN e UNIVAG, com financiamento da Fapemat.
Coordenadora do projeto e pesquisadora da Faculdade de Medicina da UFMT, a doutora Rosane Christine Hahn, destaca a gravidade da doença e a importância da oportunidade oferecida à população do campo. “Estamos disponibilizando uma oportunidade para as famílias que vivem e trabalham com a terra. Através da coleta de sangue em jejum, poderemos identificar a presença de anticorpos contra o fungo que vive no solo e que causa a PCM. Essa doença atinge principalmente homens em contato direto com a terra, seja na agricultura, no manuseio de máquinas agrícolas ou em garimpos. É fundamental que aproveitem e façam o exame, porque o diagnóstico precoce evita sequelas incapacitantes e garante qualidade de vida”.
A especialista alerta ainda que, apesar de mais prevalente nos homens, as mulheres também estão expostas. “Antes da puberdade e após a menopausa, quando há queda dos níveis hormonais, o risco aumenta. Mulheres acima dos 50 anos também devem fazer a sorologia. A PCM é uma micose sistêmica grave que pode comprometer pulmões, ossos e mucosas, causando sequelas como dificuldade de engolir, lesões ósseas incapacitantes e problemas crônicos na laringe. É uma doença que pode impedir o trabalhador de exercer suas atividades no campo. Por isso, é essencial esse cuidado preventivo”.
O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, ressalta que a ação só foi possível pela soma de esforços institucionais. “Estamos unindo forças para levar saúde preventiva ao campo. Essa parceria garante que os agricultores familiares tenham acesso a exames de ponta, sem precisar sair de suas comunidades. É um trabalho que alia ciência, gestão pública e compromisso com quem produz e sustenta a nossa cidade e o nosso Estado”.
Já o coordenador de Desenvolvimento Rural da SEMMADRS, Leandro Luiz da Silva, reforça a preocupação do poder público em ampliar a visão de cuidado com as famílias rurais. “Nosso trabalho vai além da assistência técnica e da orientação sobre produção. Estamos atentos ao bem-estar e à saúde dos agricultores familiares. Essa ação é prova de que o poder público está presente para garantir dignidade, prevenção e qualidade de vida a quem vive no campo”.
O ALERTA – Paracoccidioidomicose (PCM) – é considerada a principal micose endêmica no Brasil, transmitida pela inalação de esporos presentes no solo. Embora seja tratável com antifúngicos, a doença pode deixar sequelas irreversíveis se não diagnosticada precocemente.
Prefeitura de Cuiabá faz mutirão de cirurgias para doenças de cabeça e pescoço
Foragidos por roubo e tráfico de drogas são presos pela Polícia Civil em Rondonópolis
Polícia Militar prende homem por atirar em cachorro e apreende armas na zona rural de Canarana
Polícia Civil prende dono de loja de autopeças por adulteração de sinal de veículo
Operação Lei Seca prende 9 motoristas em Várzea Grande por embriaguez e falta de CNH
Segurança
Foragidos por roubo e tráfico de drogas são presos pela Polícia Civil em Rondonópolis
Dois foragidos da Justiça, envolvidos em crimes de roubo e tráfico de drogas, tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia...
Polícia Militar prende homem por atirar em cachorro e apreende armas na zona rural de Canarana
Policiais militares prenderam um homem de 57 anos, suspeito de maus-tratos a animais e porte ilegal de arma de fogo,...
Polícia Civil prende dono de loja de autopeças por adulteração de sinal de veículo
O proprietário de uma loja de autopeças, suspeito de manter em seu comércio produtos de origem ilícita, foi preso em...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
JUSTIÇA5 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES5 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
CIDADES5 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia
-
Cuiabá5 dias atrás
Vereadora Michelly Alencar acompanha vistoria no CDMIC em Cuiabá
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Irrigação é chave para produtividade, valorização da terra e expansão agrícola
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Mutirão da Justiça Eleitoral procura 59 eleitores que não fizeram biometria em Ribeirãozinho