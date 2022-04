Educação, formação e emprego são demandas permanentes e legítimas da população, diz presidente da CNA

O Conseleite-MG está sendo reavaliado e passará por atualização, não apenas metodológica mas, principalmente, com ajustes dos dados dos custos de produção do produtor e da indústria, para que os valores de referência do Conseleite sejam os mais próximos possíveis da realidade.

“Os valores precisam ser atualizados, pois são desde a criação do Conseleite e a escalada dos custos de produção nos últimos anos foi bastante elevada. Sabemos que os custos possuem um peso significativo nos valores de referência, principalmente no tocante à margem do produtor. Vamos trabalhar em cima disso. A Federação, com o Conseleite, conta com uma Câmara técnica que está desenvolvendo um excelente trabalho, com várias reuniões em mutirão para que seja construído o mais breve possível, para começarmos a fornecer ao produtor um valor de referência mais confiável, ou seja algo que ele possa realmente utilizar e adotar nas suas negociações com a indústria e vice-versa.

Jônadan Ma, presidente da Comissão Técnica de Pecuária de Leite do Sistema FAEMG

