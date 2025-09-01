Várzea Grande
Educação implanta projeto inovador na rede municipal e se torna pioneira em Mato Grosso
A prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito, Tião da Zaeli – ambos do PL -, participaram, na manhã desta segunda-feira, (1º) da implantação do Projeto Estuda Mais na rede municipal de Várzea Grande, que entre as novidades implanta o sistema de reconhecimento facial dos alunos e controle de refeições, sendo pioneiro na rede pública em nível estadual.
Esse mesmo sistema já vem sendo utilizado em escolas particulares no estado e no país, mas na esfera municipal, Várzea Grande está inovando ao implantar Projeto Estuda Mais em sua rede de ensino. “No estado de Mato Grosso estamos sendo o primeiro Município a implantar esse sistema”, comemorou a prefeita Flávia.
O evento ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Alino Ferreira de Magalhães’, no bairro Alto da Boa Vista, Parque do Lago.
O projeto é uma iniciativa completa para proteger, monitorar e responder com agilidade em qualquer situação dentro e no entorno da escola. São seis câmeras com inteligência embarcada com detecção de intrusão, monitorando o interior e o entorno da escola 24 horas por dia, sete dias por semana.
O sistema também traz tecnologia no controle de presença com reconhecimento facial, controle de refeições com cálculo de quantidade ideal de refeições a serem preparadas, evitando o desperdício de alimentos, dashboards e painéis analíticos que vão permitir uma análise otimizada, baseada em dados reais para auxiliar diretores e a própria Secretaria na gestão eficiente das escolas municipais.
De acordo com a prefeita Flávia Moretti, essa era uma demanda desde a elaboração do seu Plano de Governo. O desafio de melhorar o desempenho, dar ferramentas tecnológicas que auxiliem na aprendizagem e monitorar a frequência dos alunos, motivou a gestão a implantar o sistema que tem como objetivo dar respostas imediatas a essas questões.
“A resposta tem que vir pela tecnologia e inovação, que vai nos atender, inclusive, no monitoramento da evasão escolar, além do controle sobre todas as informações importantes sobre alunos, escola e comunidade escolar” disse.
Moretti ainda afirmou que a decisão é inovar gestão escolar. “Não se pode mais trabalhar apenas com planilhas de excel, temos de utilizar os sistemas de tecnologia e inteligência que existem para isso” pontuou.
O vice-prefeito, Tião da Zaeli, destacou que as informações disponibilizadas pelo sistema do Educa Mais vão fazer com que as famílias se conectem mais à escola e se envolvam na educação dos filhos, garantindo assim a participação efetiva da comunidade no ambiente escolar.
VENCENDO DESAFIOS – O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, revelou que essa ferramenta tecnológica, após os ajustes que se farão necessários, será fundamental para o planejamento estratégico, “e para que possamos avançar de forma mais assertiva no melhoramento dos nossos índices do IDEB, assim como na redução da evasão escolar na rede municipal de Várzea Grande” reforçou.
Ainda segundo o secretário, “a evasão escolar pode e deve ser enfrentada com o monitoramento pelas ferramentas tecnológicas, aliadas à metodologia de ensino, com qualificação para os professores e a utilização dos dados para a identificação de necessidades e deficiências dos nossos alunos” explicou.
A diretora da escola, professora Marcia Macedo, disse que o sistema de monitoramento do Projeto Educa Mais vai trazer mais segurança para os pais. “Com o sistema de identificação facial, os pais poderão acompanhar a permanência dos filhos na escola, o horário de chegada e de saída, também poderão acompanhar o dia-a-dia das atividades e as evoluções no aprendizado, tudo isso através de um aplicativo no celular, além facilitar a troca de informações com a escola, na solicitação de documentação, histórico escolar e outros serviços” afirmou.
A EMEB ‘Alino Ferreira de Magalhães’ será uma escola piloto na implantação e ajustes do Projeto Estuda Mais da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e a partir das experiências na escola, será implementado nas demais 96 unidades escolares da rede municipal de Várzea Grande.
Prefeitura realiza patrolamento em bairros de Várzea Grande
Durante o mês de agosto, as ações da Secretaria de Viação e Obras beneficiaram os bairros Canelas, Jardim Paula III e Jardim Alá, garantindo melhores condições de tráfego e mobilidade
Durante o mês de agosto, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, intensificou os trabalhos de patrolamento em ruas de bairros que ainda não contam com pavimentação asfáltica. Os serviços foram executados com equipes e equipamentos próprios da Secretaria.
O objetivo da ação é melhorar as condições de trafegabilidade, garantir mais qualidade de vida à população e promover melhorias estéticas nesses locais. A manutenção periódica contribui para reduzir transtornos causados pela falta de pavimentação, possibilitando que as vias fiquem em melhores condições de uso para motoristas e pedestres.
Entre os bairros atendidos neste período estão o Canelas, Jardim Paula III e Jardim Alá, que receberam serviços de nivelamento e melhorias em suas vias.
A Secretaria de Viação e Obras reforça que essas regiões estão inseridas em projetos futuros que buscam a aquisição de recursos, por meio de emendas parlamentares e outras fontes de investimento, para a execução de pavimentação definitiva. Até que isso ocorra, a Prefeitura segue realizando serviços de manutenção, assegurando que as ruas permaneçam trafegáveis e atendendo às necessidades imediatas da comunidade.
Moretti realiza primeira entrega do programa ‘Empresa Amiga do Esporte e Lazer’
Conforme legislação, a empresa poderá participar do projeto por meio de: doações de materiais, realização de obras de manutenção nos equipamentos de lazer e de esportes, reforma ou ampliação de áreas e realização de ações de esporte e de lazer
O bairro Mapim foi o primeiro beneficiado com a Lei ‘Empresa Amiga do Esporte e Lazer’, implementada pela prefeita Flavia Moretti (PL), com a entrega de um banheiro masculino e feminino, na praça João Barbosa, em parceria com a empresa Fruta 7, do Grupo Sorpan. Conforme a lei n 4.871/2.021, as empresas interessadas poderão participar do programa por meio de: doações de materiais, realização de obras de manutenção nos equipamentos e reforma ou ampliação de áreas de esporte e lazer e realização de ações.
Para prefeita, a união da gestão com as empresas, é fundamental para o atendimento das demandas do Município, “a lei estava adormecida e nunca posta em execução. Acordamos e colocamos a lei em execução. Foi aí que apareceu o grupo da Sorpan querendo abraçar essa causa, sendo a primeira, de muitas empresas, que irão apoiar e receber o título de Empresa Amiga do Esporte e Lazer de Várzea Grande. E todo o material dessa parceria destinadas é de primeira”, destacou.
O representante da Sorpan, Rodrigo Souza, enfatizou que a lei municipal permite em contrapartida, que as empresas parceiras possam explorar a publicidade do local. “A empresa tem essa convicção de se aproximar da população, sendo assim como uma marca solidificada como a nossa. Se cada empresa adotar uma praça, um campo, uma quadra, acredito que é mais uma força para Prefeitura Municipal, e quem ganha com isso é a comunidade do Mapim”, frisou.
Representando o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), Igor Cunha, o superintendente de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, falou que futuramente outros bairros que necessitem reformar praças esportivas, serão beneficiados pela legislação. “Estamos levando a nossa SMECEL junto à prefeita Flavia Moretti e ao vice Tião da Zaeli, e juntando esses elos às empresas. Todos juntos irão fomentar meios, para reformar, revitalizar as praças esportivas de cada bairro. E pedimos a comunidade que zele o patrimônio público, esse benefício é para todos várzea-grandenses”, pontuou o superintendente.
Participaram da entrega dos sanitários públicos na última sexta-feira (29), o secretário de Meio Ambiente Ricardo Costa Amorim, a secretária de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação Manoela Rondon, os vereadores, Samir Katumata, Braz Jaciro, Jânio Calisto, o subsecretário de Comunicação Fabiano Fontoura, o superintendente de Cultura Leandro Manduca e outras autoridades.
LEI MUNICIPAL n° 4871/2021 – A prefeita por Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), coloca em prática a lei sobre o programa ‘Empresa Amiga do Esporte e do Lazer’, criado para estimular pessoas jurídicas a contribuírem para melhora da qualidade de espaços e praças esportivas.
“Nossa gestão quer a participação de todos, então é fundamental essa união com as empresas de nosso Município. Já temos projetos importantes assim, como por exemplo, o adote um espaço que está revitalizando diversas áreas ambientais em Várzea Grande”, contou a prefeita.
