Educação implanta projeto inovador na rede municipal e se torna pioneira em Mato Grosso

O sistema também traz tecnologia no controle de presença com reconhecimento facial, controle de refeições com cálculo de quantidade ideal de refeições a serem preparadas, evitando o desperdício de alimentos e uma gestão eficiente das escolas

A prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito, Tião da Zaeli – ambos do PL -, participaram, na manhã desta segunda-feira, (1º) da implantação do Projeto Estuda Mais na rede municipal de Várzea Grande, que entre as novidades implanta o sistema de reconhecimento facial dos alunos e controle de refeições, sendo pioneiro na rede pública em nível estadual.

Esse mesmo sistema já vem sendo utilizado em escolas particulares no estado e no país, mas na esfera municipal, Várzea Grande está inovando ao implantar Projeto Estuda Mais em sua rede de ensino. “No estado de Mato Grosso estamos sendo o primeiro Município a implantar esse sistema”, comemorou a prefeita Flávia.

O evento ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Alino Ferreira de Magalhães’, no bairro Alto da Boa Vista, Parque do Lago.

O projeto é uma iniciativa completa para proteger, monitorar e responder com agilidade em qualquer situação dentro e no entorno da escola. São seis câmeras com inteligência embarcada com detecção de intrusão, monitorando o interior e o entorno da escola 24 horas por dia, sete dias por semana.

O sistema também traz tecnologia no controle de presença com reconhecimento facial, controle de refeições com cálculo de quantidade ideal de refeições a serem preparadas, evitando o desperdício de alimentos, dashboards e painéis analíticos que vão permitir uma análise otimizada, baseada em dados reais para auxiliar diretores e a própria Secretaria na gestão eficiente das escolas municipais.

De acordo com a prefeita Flávia Moretti, essa era uma demanda desde a elaboração do seu Plano de Governo. O desafio de melhorar o desempenho, dar ferramentas tecnológicas que auxiliem na aprendizagem e monitorar a frequência dos alunos, motivou a gestão a implantar o sistema que tem como objetivo dar respostas imediatas a essas questões.

“A resposta tem que vir pela tecnologia e inovação, que vai nos atender, inclusive, no monitoramento da evasão escolar, além do controle sobre todas as informações importantes sobre alunos, escola e comunidade escolar” disse.

Moretti ainda afirmou que a decisão é inovar gestão escolar. “Não se pode mais trabalhar apenas com planilhas de excel, temos de utilizar os sistemas de tecnologia e inteligência que existem para isso” pontuou.

O vice-prefeito, Tião da Zaeli, destacou que as informações disponibilizadas pelo sistema do Educa Mais vão fazer com que as famílias se conectem mais à escola e se envolvam na educação dos filhos, garantindo assim a participação efetiva da comunidade no ambiente escolar.

VENCENDO DESAFIOS – O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, revelou que essa ferramenta tecnológica, após os ajustes que se farão necessários, será fundamental para o planejamento estratégico, “e para que possamos avançar de forma mais assertiva no melhoramento dos nossos índices do IDEB, assim como na redução da evasão escolar na rede municipal de Várzea Grande” reforçou.

Ainda segundo o secretário, “a evasão escolar pode e deve ser enfrentada com o monitoramento pelas ferramentas tecnológicas, aliadas à metodologia de ensino, com qualificação para os professores e a utilização dos dados para a identificação de necessidades e deficiências dos nossos alunos” explicou.

A diretora da escola, professora Marcia Macedo, disse que o sistema de monitoramento do Projeto Educa Mais vai trazer mais segurança para os pais. “Com o sistema de identificação facial, os pais poderão acompanhar a permanência dos filhos na escola, o horário de chegada e de saída, também poderão acompanhar o dia-a-dia das atividades e as evoluções no aprendizado, tudo isso através de um aplicativo no celular, além facilitar a troca de informações com a escola, na solicitação de documentação, histórico escolar e outros serviços” afirmou.

A EMEB ‘Alino Ferreira de Magalhães’ será uma escola piloto na implantação e ajustes do Projeto Estuda Mais da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e a partir das experiências na escola, será implementado nas demais 96 unidades escolares da rede municipal de Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT