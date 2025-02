Educação lança Calendário Esportivo da Superintendência de Esporte e Lazer para 2025

Várzea Grande será sede de eventos que vão envolver atletas amadores, profissionais, crianças, adolescentes, paralímpicos e competições de nível estadual e nacional

O Calendário Esportivo com todas as atividades que serão desenvolvidas pela Superintendência de Esporte e Lazer de Várzea Grande foi lançado, em um evento inédito, realizado no Ginásio do Fiotão, na última quarta-feira, dia 12. O vice-prefeito, Tião da Zaeli, participou da abertura, celebrando as atividades desportivas do Município.

O evento reuniu diversas equipes de várias modalidades esportivas realizadas na cidade, alunos, professores, profissionais, atletas, paratletas e entusiastas do esporte amador de Várzea Grande, além da comunidade escolar e público em geral. A cerimônia contou com a participação da Banda Municipal “Manoel Teixeira de Oliveira” e do Coral Canto & Encanto, formado pelos alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Salvelina Ferreira da Silva’.

O vice-prefeito, Tião da Zaeli, destacou a missão dos professores, citando a responsabilidade pela instrução que norteia o futuro dos estudantes. “Quero afirmar, mais uma vez, que nós vamos investir na Educação e em todas suas modalidades como a Educação inclusiva, essa causa tão nobre que é preciso sim, sensibilizar e apoiar”, afirmou dizendo que, assim como a prática esportiva, a Educação seguirá avançando com qualidade no ensino e na valorização dos profissionais da rede municipal.

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Pe. Edson Sestari, reafirmou que o foco dessa nova gestão é “oferecer aos nossos alunos e a nossa comunidade mais opções para as práticas esportivas, mais opções de lazer e qualidade de vida” reforçou.

De acordo com o superintendente de Esporte e Lazer da SMECEL, Edmilson Castro Ferreira do Nascimento, no Calendário Esportivo de 2025 estão previstos vários eventos como o Passeio Ciclístico em homenagem ao Dia da Mulher e 3º Seminário Paraolímpico, programado para o mês de março.

Além dessas atividades, o Município será sede de competições coletivas e individuais dos Jogos Estudantis Várzea-grandenses, previstos para o mês de abril e maio, do Meeting Paralímpicos em maio, da Copa Empresarial e dos Jogos Regionais para o mês de junho, da Copa Empresarial Estadual Paralímpica, a fase coletiva dos Jogos Estaduais e a fase individual dos Jogos Escolares e Estudantis Mato-grossenses previstos para o mês de julho, do Campeonato Interbairros de Futsal no mês de agosto, do 1º Festival Paralímpico 2025, da 7ª Copa do Servidor de Futebol Society e Voleibol Misto em setembro, do Estadual Paralímpico de Atletismo e Natação, da 7ª Copa do Servidor – Futebol Society e Voleibol Misto, dos Jogos Abertos e do 1º Festival de Pipas, programados para o mês de outubro.

Para fechar o ano, em novembro e dezembro, estão programados o campeonato Pichula/VG e o Nacional Paralímpico (novembro) e o II Festival Paralímpico de 2025 e o Aulão de Encerramento do Programa Bem Estar.

Além do vice-prefeito, Tião da Zaeli, e do secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Pe. Edson Sestari, participaram do evento o subsecretário da SMECEL, professor Jalme Figueiredo Júnior, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Samir Katumata, o secretário Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ricardo Costa Amorim, o subsecretário de Comunicação, Fabiano Fontoura, e os vereadores Charles Fabiano Quadros e Cleyton Nassardem Guerra.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT