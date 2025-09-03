Educação municipal e diretoria do Sintep/VG avançam em diálogo sobre pautas salariais

Pela primeira vez na história, a nova gestão municipal tem estreitado as relações com a entidade sindical e avanços já foram efetivados ainda no primeiro semestre da administração Flávia Moretti/Tião da Zaeli

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande (SMECEL) recebeu ontem (2), representantes da diretoria do Sindicato dos trabalhadores da Educação de Várzea Grande (Sintep/VG), para uma primeira reunião com o secretário Igor Cunha e sua equipe de gestão.

Neste primeiro encontro da diretoria do sindicato com o secretário de Educação foram discutidos vários pontos referentes à pauta salarial dos profissionais para o ano de 2025. De acordo com o presidente do Sintep/VG, Juscelino Dias de Moura, pela primeira vez na história, a nova gestão municipal tem estreitado as relações com a entidade e avanços já foram efetivados ainda no primeiro semestre da administração Flávia Moretti/Tião da Zaeli, marcando um avanço na relação entre o sindicato e a gestão municipal.

“Com um diálogo sem reservas proposto pelo Sindicato e aceito pela nova gestão municipal, foi possível, logo no início das conversações, garantir o respeito e a aplicação da legislação, pelo cumprimento do Art. 69, 70 e 75 da Lei Municipal 3.797/12 (PCCS) dos Profissionais da Educação de VG, do Art. 212-A da C.F., bem como a Lei Federal nº 11.738/08, que estabeleceu o pagamento da recomposição do Piso Salarial Nacional/2025 de 6,27%, no mês de janeiro deste ano para todos os profissionais da educação, ativos e aposentados, efetivos e contratados e isso foi uma conquista significativa para a categoria”, comemorou o secretário.

Na reunião, foram discutidas estratégias para viabilizar os outros pontos da pauta salarial como: o pagamento dos déficits acumulados, o planejamento da recuperação do ganho salarial dos TAEs, TDEs e TSAEs, o pagamento das sobras do Fundeb como abono salarial, o pagamento de hora/atividade para efetivos e contratados e a realização de concurso público, entre outros.

Ao final da reunião, o secretário Igor Cunha agradeceu a presença dos representantes e parabenizou o trabalho da diretoria do Sintep/VG pela disposição e pela busca do diálogo com a gestão municipal. Cunha destacou que é através da participação ativa de todos os atores da Educação que será possível o avanço e conquistas para os profissionais dentro da realidade da administração pública.

No encerramento, também foram agendadas novas reuniões com os representantes da Educação e do sindicato para o avanço das tratativas das pautas e reivindicações dos trabalhadores da educação da rede municipal.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT