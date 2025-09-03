Várzea Grande
Educação municipal e diretoria do Sintep/VG avançam em diálogo sobre pautas salariais
Pela primeira vez na história, a nova gestão municipal tem estreitado as relações com a entidade sindical e avanços já foram efetivados ainda no primeiro semestre da administração Flávia Moretti/Tião da Zaeli
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande (SMECEL) recebeu ontem (2), representantes da diretoria do Sindicato dos trabalhadores da Educação de Várzea Grande (Sintep/VG), para uma primeira reunião com o secretário Igor Cunha e sua equipe de gestão.
Neste primeiro encontro da diretoria do sindicato com o secretário de Educação foram discutidos vários pontos referentes à pauta salarial dos profissionais para o ano de 2025. De acordo com o presidente do Sintep/VG, Juscelino Dias de Moura, pela primeira vez na história, a nova gestão municipal tem estreitado as relações com a entidade e avanços já foram efetivados ainda no primeiro semestre da administração Flávia Moretti/Tião da Zaeli, marcando um avanço na relação entre o sindicato e a gestão municipal.
“Com um diálogo sem reservas proposto pelo Sindicato e aceito pela nova gestão municipal, foi possível, logo no início das conversações, garantir o respeito e a aplicação da legislação, pelo cumprimento do Art. 69, 70 e 75 da Lei Municipal 3.797/12 (PCCS) dos Profissionais da Educação de VG, do Art. 212-A da C.F., bem como a Lei Federal nº 11.738/08, que estabeleceu o pagamento da recomposição do Piso Salarial Nacional/2025 de 6,27%, no mês de janeiro deste ano para todos os profissionais da educação, ativos e aposentados, efetivos e contratados e isso foi uma conquista significativa para a categoria”, comemorou o secretário.
Na reunião, foram discutidas estratégias para viabilizar os outros pontos da pauta salarial como: o pagamento dos déficits acumulados, o planejamento da recuperação do ganho salarial dos TAEs, TDEs e TSAEs, o pagamento das sobras do Fundeb como abono salarial, o pagamento de hora/atividade para efetivos e contratados e a realização de concurso público, entre outros.
Ao final da reunião, o secretário Igor Cunha agradeceu a presença dos representantes e parabenizou o trabalho da diretoria do Sintep/VG pela disposição e pela busca do diálogo com a gestão municipal. Cunha destacou que é através da participação ativa de todos os atores da Educação que será possível o avanço e conquistas para os profissionais dentro da realidade da administração pública.
No encerramento, também foram agendadas novas reuniões com os representantes da Educação e do sindicato para o avanço das tratativas das pautas e reivindicações dos trabalhadores da educação da rede municipal.
Sine de Várzea Grande divulga 544 vagas de empregos nesta semana
A grande quantidade de postos reflete o aquecimento do mercado de trabalho no Município e a confiança das empresas no sistema de intermediação de mão de obra
O Sistema Nacional de Emprego de Várzea Grande (Sine/VG) está ofertando 544 vagas de trabalho nesta semana, com oportunidades em diferentes setores da economia. As vagas são divulgadas todas as terças-feiras e estão disponíveis para trabalhadores com vários níveis de escolaridade e experiência. O destaque vai para o cargo de auxiliar de linha de produção, com 123 vagas disponíveis.
Segundo o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá, a grande quantidade de postos reflete o aquecimento do mercado de trabalho no Município e a confiança das empresas no sistema de intermediação de mão de obra.
“Temos oportunidades que vão desde cargos de apoio, como auxiliar de limpeza, até funções técnicas e especializadas, como eletricista e técnico em segurança do trabalho. É uma chance real para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho”, destacou.
O Sine-VG está localizado no segundo andar do Várzea Grande Shopping, o atendimento é das 10h às 18h de segunda a sexta-feira.
Confira os cargos e número de vagas disponíveis:
açougueiro (04), ajudante de carga e descarga (10), ajudante de obras (30), ajudante de padeiro (05), armador de ferragens (01), almoxarife (01), analista de recursos humanos (01), assistente de vendas (04), atendente de lanchonete (04), auxiliar contábil (01), atendente de loja (01), auxiliar administrativo (02), auxiliar de escritório (01), auxiliar de encanador (01), auxiliar de estoque (03), auxiliar de expedição (01), auxiliar de limpeza (64), auxiliar de faturamento (01), auxiliar de linha de produção (123), auxiliar de operação (03), auxiliar geral de conservação de vias permanentes de trilhos (05), balanceiro (55), chefe de limpeza (11), carpinteiro (04), consultor de vendas (02), controlador de acesso (01), cortador de matadouro (20), desossador (20), eletricista (04), encarregado de manutenção (03), frentista (06), gerente de bar e cantina (02), inspetor de qualidade (01), instalador de película automotiva (01), instalador reparado de de redes e cabos telefônicos (05), lubrificador de automóveis (06), margarefe (20), mecânico de manutenção de aparelho de refrigeração (03), mecânico de manutenção e instalação elétrica (01), monitor de sistema eletrônico (01), monitor de sistema eletrônico externo (01), monitor de estrutura metálica (09), motorista carreteiro (05), motorista de caminhão (06), motorista de guincho pesado com munk (01), motorista entregador (04), oficial de manutenção (04), oficial manutenção civil (10), operador de caixa (10), operador empilhadeira (01), operador de empilhadeira elétrica (05), pedreiro (02), pintor de obras (01), promotor de vendas (03), recepcionista atendente (04), repositor de mercadorias (01), retalhador de carne (20), serralheiro (02), servente de obras (08), soldador (01), técnico segurança do trabalho (03), vendedor interno (07), vigia (02) e vigia noturno (02).
Mais de 2,7 mil metros de asfalto novo chegam ao bairro Pirineu
Além da pavimentação, os serviços incluem a construção de sarjetas, meio-fio, bocas de lobo e galerias de águas pluviais. O prazo estimado para execução é de 45 dias
O bairro Pirineu está recebendo uma das mais importantes obras de infraestrutura viária de sua história. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, deu início à pavimentação asfáltica que será executada em duas etapas, em razão da instalação da rede de água na região.
Na primeira fase, estão sendo aplicados 750 metros de pavimentação, contemplando cinco ruas. Com a conclusão das duas etapas, serão 13 ruas totalmente pavimentadas, totalizando 2.745,45 metros de asfalto novo.
Além da pavimentação, os serviços incluem a construção de sarjetas, meio-fio, bocas de lobo e galerias de águas pluviais, garantindo o correto escoamento da água e maior durabilidade do pavimento. O prazo estimado para execução é de 45 dias.
A obra contempla ainda a extensão da Avenida Perimetral, que fará a ligação do bairro à Rua Manoel de Paula, conhecida como estrada do Engordador, melhorando o acesso e a mobilidade urbana da região. Essa nova conexão viária vai desafogar o trânsito e criar rotas alternativas de acesso às vias mais movimentadas da cidade.
O secretário municipal de Viação e Obras, Celso Pereira, destacou a relevância do investimento. “Estamos avançando com mais uma frente de pavimentação que vai transformar a realidade dos moradores do bairro Pirineu. Além do asfalto, a obra traz drenagem, galerias e toda a infraestrutura necessária para garantir qualidade e durabilidade. A extensão da Perimetral também é estratégica, pois melhora a ligação viária e traz mais mobilidade para a população”, afirmou.
A orientação da Secretaria é para que moradores e motoristas que trafegam pela região redobrem a atenção durante o período de execução dos serviços, respeitando a sinalização e as equipes que estão atuando no local.
