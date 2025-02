Educação prepara Seminário de Modalidades Paralímpicas de Várzea Grande

Vistoria serve como uma forma de avaliar andamento dos trabalhos. No local, serão pavimentadas pouco mais de 1km e investidos R$ 3 milhões em recursos próprios

A secretaria de Viação, Obras e Urbanismo de Várzea Grande realizou, hoje (21), vistoria técnica nos trabalhos de pavimentação asfáltica de acesso no Parque Tecnológico de Várzea Grande, localizado na região do Chapéu do Sol.

As obras tiveram início na última semana de janeiro e estão sendo executadas com recursos próprios, orçado em cerca de R$ 3 milhões e fazem parte da contrapartida do Município ao Estado, que é o executor das obras do complexo de tecnologia – considerado uma virada de chave em tudo que já se viu na cidade.

A visita foi lidera pelo secretário municipal de Obras, Celso Luis Pereira, e contou com a presença do secretário adjunto de administração sistêmica da secretaria estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Anderson Rodrigo do Nascimento Silva.

Conforme Celso, a vistoria serve como uma forma de avaliar o andamento dos trabalhos. No local, serão pavimentadas pouco mais de 1km, ligando o Parque ao Rodoanel de Várzea Grande, incorporando a Avenida Projetada, a Rua Secundária 01 e a Rua Secundária 02. Serão executados pavimentação, drenagem, meio fio e sarjeta, calçada e piso tátil. Totalizando mais 13,7 mil metros quadrados (m²) de área construída.

“Estamos acompanhando de perto para que a obra seja entregue com a melhor qualidade possível e no prazo estipulado, pois esse projeto é fundamental para o desenvolvimento do Município”, relata o secretário de Viação, Obras e Urbanismo.

Anderson Rodrigo parabeniza essa parceria com a prefeitura de Várzea Grande para a realização da obra do Parque Tecnológico. “Várzea Grande está de parabéns. Essa parceria com o governo do Estado dará grandes frutos para a população local, principalmente para quem investe e acredita no Município”, disse.

A obra coloca fim a uma espera de mais de uma década, já que nunca havia saído do papel. A falta de estrutura de acesso, como a pavimentação, chegou a limitar o avanço das obras no Parque Tecnológico chegando a reduzir o ritmo das obras, especialmente no período de chuvas.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT