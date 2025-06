Educação promove evento com foco na captação de recursos ao Terceiro Setor

“A parceria entre o poder público e o Terceiro Setor é essencial para alcançar objetivos comuns e promover a melhoria da qualidade de vida da população”, destacou

A formatação de projetos e propostas para a captação de recursos para o chamado 3º Setor esportivo e cultural foi o foco do encontro promovido pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande. O evento foi realizado no dia 28 de maio, no Anexo II da SMECEL, no bairro Jd. Marajoara.

Representantes de associações, institutos, projetos sociais, federações esportivas e culturais de Várzea Grande e região, além de entidades que atuam em áreas diversas, como entidades de acolhimento a mulheres vítimas de violência e pessoas em vulnerabilidade, participaram do encontro.

O secretário municipal, Cleiton Marino Santana, e parceiros ministraram a formação com palestra sobre a importância do Terceiro Setor se capacitar para a captação de recursos. Cleiton discorreu sobre a relevância da sociedade civil para o desenvolvimento humano e sustentável e a construção de uma ‘cidade inteligente’, destacou a importância do Terceiro Setor em aprender a fazer captação de recursos, “é evidente que o fomento desempenha um papel crucial na promoção da inovação e desenvolvimento local”, afirmou o secretário.

Ele também ressaltou que o fomento contribui para o desenvolvimento humano, garantindo acesso a oportunidades e recursos para melhorar a qualidade de vida. “A parceria entre o poder público e o Terceiro Setor é essencial para alcançar objetivos comuns e promover a melhoria da qualidade de vida da população”, destacou.

O secretário explicou que existem diferentes tipos de fomento que podem ser utilizados para apoiar o desenvolvimento de entidades da sociedade civil e projetos. “A captação de recursos e o fomento são essenciais para o terceiro setor, assegurando a sustentabilidade e expansão de suas atividades, que frequentemente dependem de doações e parcerias para sobreviver e prosperar. Isso permite que as organizações sociais não apenas sobrevivam, mas também ampliem seu alcance e impacto positivo na sociedade.”, exemplificou.

O superintendente de Cultura, Leandro Manduca, falou sobre a importância da cultura no desenvolvimento humano, enfatizando a necessidade de promover a diversidade cultural e a inclusão social. Para ele, a cultura desempenha um papel crucial no desenvolvimento local, promovendo a coesão social, a identidade, a educação e o empoderamento, especialmente para jovens e comunidades. Ela fomenta o desenvolvimento intelectual e emocional, fortalece laços e oferece oportunidades de expressão criativa, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e justa.

“Como superintendente municipal de Cultura, é um prazer trabalhar para promover a diversidade cultural e a inclusão social em nossa cidade. Acreditamos que a cultura tem o poder de transformar vidas e comunidades. Por isso, estamos trabalhando em parceria com o Terceiro Setor, organizações culturais, artistas e a comunidade para fortalecer as manifestações locais, como a música, a dança e o artesanato, entre outras” disse.

Para o superintendente de Esporte e Lazer, Héliton Gomes, a capacitação oferecida aos dirigentes das ONGs presentes abordou temas como gestão de projetos, liderança e trabalho em equipe, comunicação eficaz, avaliação e monitoramento de projetos e desenvolvimento sustentável. “Reconhecemos a importância do Terceiro Setor em se organizar para a captação de recursos e assim promover o desenvolvimento humano e sustentável, garantindo que todos os indivíduos tenham acesso a oportunidades e recursos para melhorar sua qualidade de vida” reforçou.

O evento contou com a presença do subsecretário, Alexandre Moreno, da superintendente Pedagógica, Majô Dias, do superintendente de Gestão, Rafael Medeiros, dos vereadores Caio Cordeiro, Charles Quadros e representantes das entidades: AMFMT, ASCA, Instituto Semente Brasil, Associação de Cultura de Bonsucesso, Associação Nativo, Associação Esportiva Pés de Ouro, ONG Lírios, Associação Laços de Vida, Faculdade FACEIB, Associação Ajudando Mais 1, Associação Pequeno Galileu, Instituto Marciel, Centro Equestre de VG, Conselho Municipal de Cultura, ACAMIS, APAE/VG, Judô da Paz, Futebol para Todos, A.E. Unidos do Jd. Dos Estados, Projeto Búfalo e diretores da rede municipal de Ensino.

