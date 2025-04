Educação realiza visitas qualitativas nas escolas da rede municipal

O programa nasce para atender exclusivamente à população várzea-grandense e colocar fim à espera de anos por procedimentos, via SUS

O programa Fila Zero, iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso para reduzir a espera por procedimentos cirúrgicos, avança em Várzea Grande com uma importante novidade. Na próxima segunda-feira (7), às 9h, será lançada mais uma unidade de saúde que passará a integrar a rede de atendimento do programa SUS: o Hospital Santa Rita, que agora realizará cirurgias de média e alta complexidade, representando um marco inédito ao Município.

A parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, permitirá a realização de cirurgias nos aparelhos circulatório, digestivo e geniturinário, além de exames diagnósticos em diversas especialidades. A unidade também contribuirá significativamente para a redução da fila de espera por esses procedimentos, promovendo mais agilidade e eficiência no atendimento aos usuários do SUS.

No dia do lançamento, estão previstas as primeiras cirurgias e procedimentos de média e alta complexidade, como a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica terapêutica (CPRE) conhecida como, vias biliares, além do cateterismo. A realização deste tipo de procedimento, dentro do Município, representa um avanço expressivo na capacidade de atendimento da rede pública de saúde local.

O evento de lançamento contará com a presença do governador Mauro Mendes, do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, da prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, do vice-prefeito, Tião da Zaeli, da secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, do diretor da unidade hospitalar, Dr. Farina, além dos presidentes das Casas de Leis de Mato Grosso e de Várzea Grande, Max Russi e Wanderley Cerqueira, respectivamente.

A ampliação do programa reforça o compromisso do Estado e do Município em garantir atendimento digno, célere e de qualidade para todos os cidadãos, valorizando a vida e promovendo mais saúde para quem mais precisa.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT