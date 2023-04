Educativo Itinerante leva obras de Claude Monet para escolas públicas de Cuiabá

Estudantes da rede pública municipal de Cuiabá estão participando esta semana do Educativo Itinerante “Monet à Beira D’Água”. As atividades começaram na última segunda-feira (10), na Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Herbert de Souza, localizada na Comunidade Rural Cinturão Verde e, está proporcionando a 1.500 estudantes o acesso às obras do mestre do impressionismo Claude Monet.

Nesta quinta-feira (13) as atividades estão acontecendo na Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Prof.ª Benedita Xavier Rodrigues, no Distrito de Nossa Senhora da Guia, e nesta sexta-feira (14), na EMEB Senhorinha Ana Alves de Oliveira, localizada no bairro Jardim Vitória. A atividade já foi realizada na EMEB José Luís Borges Garcia, no bairro Bela Vista e na EMEBC Nossa Senhora da Penha de França, no Distrito do Coxipó do Ouro, onde os estudantes apresentaram a dança do siriri .

A secretária municipal de Educação, Edilene de Souza Machado falou sobre a inciativa. “Ações nesse sentido agregam valor a formação dos nossos estudantes, favorecem a inclusão e as competências, na perspectiva de fomentar o protagonismo dos professores e estudantes, no processo de ensino aprendizagem”, destacou Edilene Machado.

Viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura e patrocinada por empresas, o objetivo da iniciativa é democratizar o acesso à arte, estimular a criatividade, o encantamento e a imaginação e, valorizar os saberes, a corporeidade e as identidades locais.

Nas unidades educacionais, são realizadas várias atividades uma delas, a imersão com óculos de realidade virtual, mergulha o estudante na obra de Monet, passando pela exposição do Musée de l’Orangerie, em Paris, e pelo ateliê do pintor francês.

O coordenador de campo Danilo Tomic explicou que o educativo segue os temas Água, Terra, Tempo e Luz, presentes na obra de Monet e está alinhado a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Agenda 2030 e os 5 R’s da sustentabilidade: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Através de princípios como a simplicidade, a interdisciplinaridade e a pluralidade, o projeto articula a cultura e a educação como elos de uma mesma corrente.

“Queremos provocar o pensamento crítico, refletir sobre novas leituras de mundo, sensibilizar, motivar o encontro consigo mesmo, a expressividade e as expressões de cada aluno. São várias as habilidades trabalhadas a partir de uma pedagogia relâmpago, que acontece com uma intensidade pedagógica grande, mas que, sobretudo, provoca a emoção, e constrói a longevidade da vivência em cada escola”, disse Tomic.

A coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, Marcela Rezende Guimarães Martins disse que é gratificante para a comunidade escolar participar de uma ação como essa. “A iniciativa permite aos estudantes ampliar seus horizontes e está alinhada a politica da Escola Cuiabana, integrando as diversas áreas do saber”, destacou.

A estudante do 4º Ano da EmEBC Prof.ª Benedita Xavier Rodrigues, Ana Vitória Sobral gostou da vivencia. “O que mais gostei foi da realidade virtual, que tem os óculos que dá prá ver um monte de coisas e também os quadros do artista”, disse ela entusiamada.

Alice Moraes Aires do 3º ano, também falou da experiência. “A gente amou esse projeto, aprendemos que não pode jogar lixo na água, não pode sujar a água e nós aprendemos a dançar, a desenhar e gostamos muito da música”, disse ela.

“Foi uma vivência incrível para nossos estudantes do Distrito de Nossa Senhora. da Guia, com muita arte e alegria. Sem dúvida uma iniciativa relevante para aprendizagens significativas nos diversos espaços da escola”, disse a diretora da EMEBC Prof.ª. Benedita Xavier Rodrigues, Laura Sibele Castilho de Oliveira.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT