Connect with us

JUSTIÇA

Efetividade na recuperação de ativos depende da atuação direta do juiz, afirma magistrado federal

Publicado em

20/10/2025

No módulo avançado do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para Recuperação de Ativos e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso (Esmagis-MT), no Auditório Gervásio Leite, nesta segunda-feira (20.10), o juiz federal Gustavo Chies Cignachi (TRF-4) abriu os trabalhos defendendo que a efetividade da recuperação de ativos depende do comando do juiz sobre as decisões patrimoniais, em sua palestra “O papel do Poder Judiciário na efetividade da recuperação de ativos: Desafios e boas práticas nacionais”.

“A magistratura precisa usar a caneta na gestão de ativos. Sem o juiz atuando como gestor, as outras peças não funcionam”, defendeu. Segundo ele, “seguir o dinheiro é importante, mas não basta, é preciso administrar os bens e transformá-los em receita, sempre com respeito às garantias”.

De acordo com Cignachi, o ponto de partida é aplicar o perdimento do produto ou proveito do crime, conforme previsto no art. 91 do Código Penal. “Quando a acusação comprova movimentação financeira ilícita e o numerário não é localizado, o passo seguinte é o perdimento por equivalência, atingindo bens lícitos do investigado para compensar o valor movimentado pela organização criminosa. Prova-se o produto ilícito, demonstra-se a movimentação que não aparecerá por completo e, então, alcançam-se outros bens por equivalência”, resumiu.

O confisco alargado do art. 91-A do Código Penal, explicou o magistrado, “é um soldado de reserva”: útil, porém não é o primeiro passo. Ele exige crime específico, pedido do Ministério Público, prova de desproporção entre patrimônio e renda lícita e ampla possibilidade de defesa sobre essa desproporção. “Por isso, o caminho inicial é o art. 91 (Código Penal) e o confisco por equivalência”, enfatizou.

Instrumentos do crime e alcance sobre bens parcialmente lícitos

Cignachi chamou atenção para a perda dos instrumentos do crime prevista de forma autônoma no § 5º do art. 91-A do Código Penal. Se um bem, ainda que lícito, foi utilizado para viabilizar a atividade criminosa, pode haver perdimento, mesmo sem risco de reiteração. “Uma sala em um posto de gasolina usada para reuniões do tráfico pode levar ao perdimento do próprio posto, por ser instrumento”, exemplificou.

Bem de família, exceção legal e terceiros de boa-fé

Sobre bem de família, o juiz lembrou a exceção da Lei 8.009/1990 (Lei do Bem de Família) para reparação decorrente de condenação criminal. “Ninguém pode se beneficiar de dinheiro ilícito para blindar patrimônio”, disse. Se houver valores em aberto e nada recuperado, o imóvel residencial pode ser atingido na fase adequada.

Quando há terceiros de boa-fé, o ideal, segundo o magistrado, é não resolver tudo na sentença penal. Primeiro, decreta-se o perdimento dos direitos do réu sobre o bem; depois, a situação do terceiro é analisada em embargos de terceiro ou incidente próprio, com padrão probatório civil (preponderância da prova) e verificação de origem lícita.

Imóveis: matrícula, especificação e leilão

Durante a palestras, o juiz federal explicou que nos imóveis, a regra é objetiva: “O bem existe pela matrícula”. Uma matrícula define um imóvel e eventual divisão exige procedimento específico. Em sucessão aberta, a cota hereditária do investigado pode ser sequestrada por equivalência. Em área sem matrícula, o roteiro sugerido é: certidão do Registro de Imóveis confirmando inexistência de matrícula, medição pericial, abertura de matrícula, averbação do sequestro e, se for o caso, leilão. “Especificar o bem e dar disponibilidade é o que permite transformá-lo em dinheiro e isso cabe ao juiz”, reforçou.

De acordo com ele, para bens móveis, quase tudo pode ser atingido, como equipamentos, créditos a receber, obrigações de fazer e direitos sobre mercadorias pagas e não entregues, excetuados os direitos da personalidade. “Em esquemas de lavagem com empresas de fachada, além dos equipamentos, é possível sequestrar o direito de recebimento junto ao fornecedor.”

Cignachi trouxe ainda um passo a passo de como realizar a recuperação de ativos: (1) provar o produto ilícito; (2) demonstrar a movimentação que não será integralmente localizada; (3) alcançar outros bens por equivalência e manter o confisco alargado (art. 91-A, Código Penal) como reserva técnica. “A meta é conduzir a ‘escadinha’ com método para dar efetividade à recuperação de ativos”, disse.

Confira também:

TJMT realiza capacitação avançada para recuperar ativos e combater corrupção e lavagem de dinheiro

Instituições assinam termo de cooperação para reforçar combate à corrupção em Mato Grosso

Autor: Josiane Dalmagro

Fotografo: Lucas Figueiredo

Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

JUSTIÇA

Palestra destaca recuperação de ativos como estratégia contra o crime organizado

Published

2 minutos atrás

on

20/10/2025

By

A utilização da recuperação de ativos como ferramenta de enfraquecimento das organizações criminosas foi debatida nesta segunda-feira (20) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). O tema fez parte do curso do “Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para a Recuperação de Ativos e o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Avançado”.
A palestra foi ministrada por Maria Beatriz Amaro, que destacou a necessidade de uma atuação conjunta das instituições. Ela é coordenadora de Estratégias de Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
“É preciso ter essa articulação institucional com foco na recuperação de ativos, trazendo de volta para o Estado o dinheiro que foi utilizado pelo crime. Essa é uma forma de asfixiar financeiramente as organizações criminosas, mas também de propiciar que o valor recuperado seja revertido em prol da sociedade”, destacou Maria Beatriz Amaro.
A palestrante apontou a participação do Poder Judiciário nesse trabalho como fundamental. “O Judiciário é a primeira e última instância nesse processo. Então, é importantíssimo e fiquei muito feliz ao ver diversos magistrados participando da capacitação. O DRCI tem rodado o Brasil levando essa qualificação e atualização”, completou.
O evento foi promovido por meio do Comitê Institucional de Defesa do Patrimônio Público (CIPP) e da Escola Superior da Magistratura (Esmagis-MT), junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O desembargador Hélio Nishiyama e os juízes Bruno D’Oliveira Marques e Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni são os responsáveis pela coordenação da iniciativa.
O Curso do “Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para a Recuperação de Ativos e o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Avançado” segue com programação na terça-feira (21), no Auditório Espaço Justiça, Cultura e Arte – Desembargador Gervásio Leite, no TJMT.
Também participaram do evento o desembargador Orlando Perri, além de magistrados(as) e servidores(as) do TJMT e Justiça Federal, membros do Ministério Público Estadual e Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral do Estado, conselheiros e auditores do Tribunal de Contas, Controladoria Geral do Estado e União e delegados das polícias Civil e Federal.

Autor: Bruno Vicente

Fotografo: Lucas Figueiredo

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

JUSTIÇA

Mutirão Interligue Já alcança 93% de acordos

Published

2 minutos atrás

on

20/10/2025

By

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Ambiental encerrou a 3ª edição do Mutirão Interligue Já com resultados expressivos e impacto direto na preservação ambiental em Cuiabá.

Realizado entre os dias 6 e 10 de outubro de 2025, em parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), Águas Cuiabá, Município de Cuiabá e Cuiabá Regula, o mutirão pautou 556 audiências de conciliação e formalizou 282 acordos, atingindo 93,07% de índice de conciliação entre as audiências realizadas.

Foram atendidos moradores do bairros Boa Esperança, Jardim Petrópolis, Jardim das Américas, Shangrilá, Grande Terceiro, Popular, Bosque da Saúde e Santa Rosa.

Justiça e sustentabilidade

O Mutirão Interligue Já integra o Projeto Interligue Já, coordenado pelo Cejusc Ambiental, e tem o objetivo de ampliar o cumprimento das obrigações ambientais, garantindo eficiência no saneamento básico e uso sustentável da água.

Os resultados do mutirão têm reflexos diretos no meio ambiente. Com a cobertura da rede de esgoto na capital, 14 toneladas de carga poluente deixam de ser lançadas diariamente em córregos, contribuindo para a despoluição dos cursos d’água de Cuiabá.

Autor: Vitória Maria Sena

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA20/10/2025

PM prende homem por ameaçar a esposa com arma de fogo em Juína

Policiais militares do 20º Batalhão prenderam um homem, de 27 anos, pelos crimes de ameaça e posse irregular de arma...
SEGURANÇA20/10/2025

Polícia Militar detém quadrilha após roubo, tentativa de homicídio e recupera mais de R$ 75 mil

Policiais militares do 1º Pelotão de Alto Garças (365 km de Cuiabá) prenderam, na manhã desta segunda-feira (20.10), dois homens,...
SEGURANÇA20/10/2025

Polícia Civil participa de assinatura de termo de cooperação de combate e prevenção aos crimes contra administração pública

A Polícia Civil participou da cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação Técnica Interinstitucional, realizada nesta segunda-feira (20.10), em Cuiabá....

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262