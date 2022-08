Eleições 2022: TRE-MT recebeu 499 requerimentos de registros de candidaturas

“Partido sempre esteve ao lado de Mendes”

O presidente estadual do União Brasil, suplente de senador Fábio Garcia, negou que exista resistência na legenda em ter um nome do PSB para a segunda suplência do senador e candidato à reeleição Wellington Fagundes (PL). A sigla socialista registrou na noite de ontem (15) o nome do produtor rural e ex-vereador por Nova Mutum, Joaquim Diógenes Jacobsen, porém, ele desistiu da disputa. A segunda suplência ainda pertence ao PSB. A primeira é do ex-secretário da Casa Civil Mauro Carvalho (UB).

“Não tem uma residência do União Brasil de forma nenhuma. O PSB é um partido que sempre esteve ao lado do governador Mauro Mendes desde o primeiro dia de governo. É um partido que faz parte da base de apoio do governador, portanto é muito natural que esse partido esteja na nossa coligação, esteja no nosso palanque”, disse Garcia na manhã desta terça-feira (16), durante culto ecumênico, na sede do União Brasil em Cuiabá.

O prazo da Justiça Eleitoral para inscrição de candidatura terminou nessa segunda-feira, mas o pedido para substituição de candidatos para os cargos majoritários e proporcionais, vão até o dia 12 de setembro. “O Max [Ryssi] e o PSB apoiaram o Governo Mauro Mendes desde o primeiro dia Lá atrás, eu conversei com Max e ele disse que achava importante ele vir para coligação, era importante ele estar junto conosco”, finalizou Fábio Garcia.