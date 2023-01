Eleitor que faltou ao 2º turno tem até hoje (9) para justificar

Flávio Garcia – O advogado do MDB de Mato Grosso, Francisco Faiad, disse à imprensa nesta quarta-feira (30), durante visita à Assembleia Legislativa, que a diplomação do vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho (MDB), deputado estadual eleito, não está prejudicada e acredita que vai reverter o voto do relator, ministro Ricardo Lewandovwski, que pode descongelar os votos do candidato a deputado estadual Gilberto Mello (PL), e mudar a composição da ALMT para a próxima legislatura.

“O voto do relator pode ser vencido e nós acreditamos que será. Há posicionamentos contrários no TSE ao voto do ministro Lewandowsck, então nós estamos aguardando piamente que no julgamento presencial a decisão seja revertida”, disse Faiad à imprensa.

Segundo ele, “ainda não tem voto contrário porque não foi colocado em votação ainda o recurso, não sei nem se entra mais esse ano porque a pauta presencial parece que já está completa”, argumentou.

“O PL entrou no processo e o recurso começou a ser julgado. Ontem, nós, o MDB entrou no processo como assistente, uma vez que temos interesse direto no julgamento desse processo, para acompanhar o julgamento. Um dos ministros requereu que o processo fosse retirado da pauta virtual e fosse colocado na pauta virtual. Então nós vamos acompanhar, agora, diretamente esse processo”, disse Faiad.

“Como nós entramos no processo somente agora, então a partir de agora vamos tomar pé da situação. Mas posso garantir que “isso não prejudica a diplomação, absolutamente não, porque o resultado da eleição já foi proclamado com a eleição do Juca do Guaraná”, completou.