Elizeu Nascimento comemora ampliação de número de escolas cívico-militares

O Deputado Estadual Thiago Silva (MDB) fez uma fala na tribuna, durante a sessão plenária do dia 21, sugerindo ao governo do estado a criação de um Programa Estadual de Qualificação Profissional focado na inserção de jovens no mercado da agropecuária em Mato Grosso. O Objetivo é qualificar jovens que estão no interior, conforme a demanda do agronegócio em Mato Grosso.

“Por onde temos andado no Estado, vemos a pujança do agronegócio, e precisamos de um programa de capacitação para qualificar os jovens que estão no interior, visando que eles ocupem as vagas que estão sendo oferecidas na pecuária e agricultura. Defendemos a criação de cursos para operação de drones e na área da computação, preparando assim a juventude mato-grossense para ser empregada diretamente no setor do agronegócio”, afirmou o deputado.

O programa, conforme o parlamentar, seria executado pelas secretarias estaduais de Ciência e Tecnologia e a de Desenvolvimento Econômico. Ele enfatiza a necessidade de um compromisso mais abrangente das duas secretarias para a criação de um ampla capacitação específica e contínua voltada para o agro.

A proposta de Thiago Silva foi recebida com entusiasmo pela juventude, como expressou o estudante Kauã Elias: “Excelente projeto do deputado, pois hoje vemos muitas opções de serviço na área do agronegócio e um programa estadual seria de grande valia”.

Thiago Silva, ao longo de seu mandato, tem direcionado emendas e recursos para garantir a qualificação da juventude por meio de diversos projetos. A iniciativa preencheria uma lacuna de mão de obra qualificada no setor que é umas das principais locomotivas da economia mato-grossense, ao mesmo tempo em que oferece novas perspectivas de futuro para os jovens de Mato Grosso. O

Fonte: ALMT – MT