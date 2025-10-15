Em 10 meses de gestão, Várzea Grande soma mais de 2.500 ações de obras e manutenção urbana

Serviços de tapa-buraco, patrolamento, limpeza de canais e bocas de lobo reforçam o trabalho preventivo antes do período chuvoso

A Prefeitura de Várzea Grande intensificou os serviços de infraestrutura e manutenção urbana nos últimos meses. Em apenas 10 meses de gestão, as equipes da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo já realizaram mais de 2.500 ações em toda a cidade, com foco na melhoria das vias e na prevenção de alagamentos.

Entre os destaques estão as operações tapa-buraco, com 900 intervenções e o uso de mais de 6 mil toneladas de massa asfáltica em 113 bairros e loteamentos. O trabalho tem garantido ruas mais seguras e melhor mobilidade para motoristas e pedestres.

Na limpeza de bocas de lobo, aproximadamente 450 caixas de captação foram desobstruídas em 60 bairros, evitando o acúmulo de água e reduzindo o risco de alagamentos.

Já o patrolamento e manutenção de vias não pavimentadas atendeu 550 ruas, totalizando mais de 600 quilômetros de estradas niveladas e compactadas em 80 bairros.

Outro serviço essencial foi a limpeza de canais e travessias, com 70 ações executadas em até 20 bairros entre eles Costa Verde, Cristo Rei e Jardim Glória garantindo o escoamento correto das águas das chuvas.

A Prefeitura também investiu em acessibilidade, com a construção de 44 rampas em pontos estratégicos, como as avenidas Presidente Arthur Bernardes, 31 de Março e Rodovia Mário Andreazza, promovendo mais inclusão e segurança.

Além dos serviços diários, o setor já recebeu cerca de 3 mil solicitações da população, que são analisadas e atendidas conforme prioridade e necessidade de cada região.

“Nosso trabalho é contínuo e preventivo. O objetivo é manter Várzea Grande preparada para o período chuvoso e melhorar a qualidade de vida de todos os várzea-grandenses”, destacou o secretário de Viação e Obras.

Entre as obras estruturais em andamento, ou já entregues, estão pontes e travessias reconstruídas nos bairros Monte Castelo, Costa Verde, 23 de Setembro e Jardim Alá, além de pavimentação e drenagem em regiões como Capão do Pequi, Paiaguás e Parque Tecnológico.

DESTRAVADA – Um dos avanços mais importante da atual gestão é o trabalho para destravar a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Costa Verde/Santa Maria.

A Prefeitura de Várzea Grande apresentou ao Ministério das Cidades, em Brasília, o novo plano de ação que prevê a reestruturação do convênio federal e garante a continuidade e conclusão da obra, considerada estratégica para o futuro sustentável do município. A ETE foi lançada em 2013, mas teve obras paralisadas ao longo dos anos.

A ETE integra um conjunto de investimentos estruturantes em saneamento básico e infraestrutura urbana, que devem melhorar significativamente as condições ambientais e de saúde pública da população várzea-grandense.

Com planejamento, ritmo acelerado e foco na prevenção, a Prefeitura de Várzea Grande segue avançando para entregar uma cidade mais segura, acessível e preparada para os próximos desafios.

Galeria de Fotos (14 fotos) 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 Ver todas as fotos Mostrar menos

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT